Řidička si spletla pedály, šlápla na plyn a zbořila restauraci

Fotbalový útočník Mick Van Buren odešel z pražské Slavie na půlroční hostování bez opce do Českých Budějovic. Důvodem je snaha o pravidelné herní vytížení. Kluby o tom informovaly na svých webech.

Osmadvacetiletý Nizozemec opustil v lednu Eden a zamířil na půlroční hostování do Haagu, kde se sešel s bývalým slávistou Tomášem Necidem. Jenže v rodné zemi si stačil připsat pouze čtyři starty a celkem 92 odehraných minut, než v březnu téměř veškeré sportovní soutěže na světě přerušila pandemie koronaviru. V Nizozemsku se na rozdíl od jiných zemí liga už nerozběhla a byla předčasně ukončena.

"Mick má za sebou nešťastnou část roku 2020. Poté, co odešel na hostování do Nizozemska, neodehrál kvůli brzkému ukončení Eredivisie na jaře téměř žádné utkání. V létě se vrátil do Slavie, ale sužovaly ho drobné zdravotní potíže, a tak neměl příliš možnost zabojovat o místo v sestavě," uvedl pro web Slavie Jiří Bílek, který od září v roli sportovního ředitele nahradí odstoupivšího Jana Nezmara.