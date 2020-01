Komik Gervais na Glóbech: O skutečném světě víte houby, tak si seberte cenu a táhněte

Britský komik Ricky Gervais při moderování 77. ročníku Zlatých glóbů nikoho nešetřil. Při moderování prestižních filmových cen se pustil do hvězd nevalně přijaté nové verze muzikálu Cats, herce Leonarda DiCapria, společnosti Apple i obviněných v kauze #MeToo.

Kontroverzní 58letý britský komik moderoval ceremoniál už popáté, a protože to podle jeho slov bylo i naposledy, nebral si ve svých promluvách žádné servítky.

Hned na úvod slíbil, že bude šít do všech lidí sedících v sále a bude se vysmívat jejich pokrytectví. "Pojďme se pobavit na váš účet, co vy na to? A nezapomeňte, že to je jenom legrace a všichni stejně brzo umřeme," oslovil Gervais publikum.

Následně se vysmál tomu, že se přítomní hollywoodští filmaři tváří uvědoměle a společensky odpovědně a přitom pracují pro firmy jako Apple, Amazon nebo Disney. "Apple například v Asii provozuje továrny, ve kterých dělníci pracují za minimální mzdy v nepřijatelných podmínkách, takže mi neříkejte, že kdyby Islámský stát rozjel vlastní streamovací službu, tak byste hned nevolali jejich agentovi," řekl Gervais.

Přítomné, kteří si na pódium přicházeli převzít ocenění, pak požádal, aby se vyvarovali politických proslovů. "Nejste v pozici, abyste mohli veřejnost o čemkoli poučovat, protože o skutečném světě víte houby. Ve škole jste strávili méně času než Greta Thunbergová, takže si seberte svou malou cenu, poděkujte svému agentovi a bohu a táhněte," rozohnil se Gervais.

Zároveň zdůraznil, že zatímco většina zúčastněných na ceny dorazila v limuzínách, on se na místo dopravil obyčejným autem s poznávací značkou, kterou mu obstarala herečka Felicity Huffmanová. Narážel tím na skutečnost, že hvězda seriálu Zoufalé manželky byla nedávno odsouzena ke 14 dnům vězení, 250 hodinám veřejně prospěšných prací a pokutě 30 tisíc dolarů za to, že se svou dceru pokusila úplatkem dostat na prestižní univerzitu.

Gervais se dotkl i kampaně #MeToo, když poznamenal, že taneční sál na Zlatých glóbech byl plný mocných hollywoodských producentů, kteří mají strach z Ronana Farrowa, novináře, který poprvé medializoval sexuální skandály Harveyho Weinsteina. "Ronan už si pro vás jde," postrašil komik část obecenstva.

Patrně nejostřejší vtipy Gervais pronesl na adresu herečky Judi Denchové a herce Jamese Cordena, kteří si zahráli v neúspěšné filmové verzi muzikálu Cats. Denchová podle něj roli přijala proto, že "se nejradši válí po koberci, zvedá nohu a líže si" (uvedené slovo bylo v živém přenosu vycenzurované). Cordena zase označil za "tlustou číču".

Ušetřen nezůstal ani Leonardo DiCaprio, kterého si Gervais podal kvůli tomu, že často randí s mladšími herečkami. "DiCaprio vzal svou novou holku do kina na Irčana, ale ke konci projekce už na něj byla příliš stará," uvedl Gervais, který si tím zároveň střílel z toho, že poslední film režiséra Martina Scorseseho trvá tři a půl hodiny.

Diskutující na Twitteru posléze Gervaisův moderátorský výkon glosovali kritickými komentáři. "Gervaisovy nadávky mohly být v přímém přenosu klidně úplně vypípané, abychom si místo nich sami mohli domyslet lepší vtipy," napsala například na sociální síti televizní kritička časopisu Time Judy Bermanová.

Redaktor zábavního webu BuzzFeed dodal, že pocity z Gervaisových žertů nejlépe shrnuje momentka s výrazem herce Toma Hankse.

Tom Hanks' face during Ricky Gervais' Golden Globes monologue says everything pic.twitter.com/VVT47ATAWa — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 6, 2020

Hubatý komik je na naštvané reakce ostatně zvyklý. Když loni v listopadu se svou poslední stand-upovou show Supernature vystoupil v Praze a bez okolků si utahoval z transsexuálů či potratů, přerušila jeho monolog divačka, které jeho vtipy přišly příliš drsné. Když mu to dala najevo, Gervais, který tehdy říkal, že si dokáže dělat legraci i z "uprdnutí na pohřbu miminka", ji označil za blázna.