Přeskočit na obsah
Benative
9. 4. Dušan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Magazín

Řezník z Kansasu, který si vedl deník utrpení. Milý soused Robert Berdella skrýval dům hrůzy

Linda Veselá

Působil jako obyčejný soused od vedle. Místo toho Robert Berdella vedl dvojí život plný brutality. Za zdmi jeho domu se odehrávalo systematické mučení, které by spíš patřilo do hororu než do poklidné čtvrti v americkém Kansas City. O všem si vedl pečlivé zápisky, uchovával fotografie jako suvenýry. Vše vyšlo najevo až ve chvíli, kdy se jedné z obětí podařilo nemožné: utéct.

Předchozí
1234510
Pokračovat

Soused od vedle

V tiché ulici v kansaském Hyde Parku se 2. dubna 1988 odehrála scéna, která připomínala spíš horor než realitu. Z okna druhého patra nenápadného domu vyskočil nahý mladý muž. Na krku měl psí obojek a ruce otlačené od provazů. Při skoku si zlomil nohu, ale i přes bolest běžel ulicí, dokud nenarazil na člověka, který zavolal policii.

Ten muž se jmenoval Christopher Bryson. A právě jeho útěk odhalil jednu z nejděsivějších sérií vražd v moderních amerických dějinách.

Za zdmi domu, ze kterého Bryson uprchl, žil Robert Andrew Berdella Jr. Muž, kterého sousedé znali jako přátelského obchodníka s kuriozitami, aktivního člena komunity a organizátora sousedské hlídky. Jenže policie, která brzy poté vstoupila do jeho domu, narazila na něco, co proměnilo poklidnou čtvrť v místo noční můry.

V domě našli lidskou lebku. V šuplících stovky fotografií svázaných mužů. A také pečlivě vedené deníky, v nichž Berdella dokumentoval utrpení svých obětí. Kansas City právě odhalilo „Řezníka z Kansasu“.

Nejnovější
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels

Mnoho etnických Maďarů v Rumunsku stále fandí Orbánovi

Terésia Hadháziová z rumunského města Odorheiu Secuiesc, kde většinu obyvatel tvoří etničtí Maďaři, chce, aby její hlas ve volbách pomohl národněkonzervativnímu premiérovi Viktoru Orbánovi k další výhře. Píše o tom agentura AFP.

Adam Hložek

Příznivá zpráva z Německa: Hložek brzy naskočí do hry, MS by mohl stihnout

Český fotbalista Hoffenheimu Adam Hložek by měl ještě do konce sezony naskočit zpět do hry a mohl by tak být připraven na letní mistrovství světa. Třiadvacetiletý reprezentant se po zranění pomalu vrací do tréninku s týmem a podle kouče Christiana Ilzera je téměř jisté, že ve zbytku bundesligového ročníku nastoupí.

Zdeněk Navrátil (dříve Vocásek), odsouzený, videokonference, videokonferenční jednání, Okresní soud v Mostě

Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi. Nenapravil se, zní z věznice

Nejdéle vězněný trestanec v Česku Zdeněk Vocásek, který se později přejmenoval na Navrátila, zůstává ve vězení. Brutální vrah začátkem dubna stanul před soudem v Mostě, kam se jeho případ vrátil poté, co mu předchozí soud propuštění na podmínku zrušil. Muž má na svědomí dva lidské životy.

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters

Skvělý Macháč potrápil Sinnera. Světové dvojce ukončil rekordní jízdu

Tenista Tomáš Macháč ukončil Janniku Sinnerovi po 37 vyhraných setech na turnajích Masters v řadě rekordní sérii, v osmifinále v Monte Carlu s druhým hráčem světového žebříčku ale nakonec prohrál. Pětadvacetiletý rodák z Berouna podlehl o rok mladšímu čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi 1:6, 7:6, 3:6.

