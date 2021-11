Řezník: Slavík pro mě skončil, smrdí pořád stejně. Neměl jsem v plánu lidi naštvat

Raper Martin Pohl (alias Řezník) na předávání Slavíků zkritizoval českou popkulturu, anketa podle něj nereflektuje trendy. "Interpreti tady jedou pořád ve starých kolejích," říká. Během sobotního galavečera si převzal cenu pro první místo v kategorii hip hop & rap i obálku s penězi, které mu v roce 2013 ve stejné soutěži upřeli tehdejší pořadatelé.

Už jste spočítal ty prachy?

Jo, sedí to, v obálce bylo sto tisíc. Jsem spokojený.

Narážím tím na otázku "už ti dali ty prachy?", kterou jste za poslední roky slyšel nespočetněkrát. Teď jste se jich ale konečně dočkal, co s nimi uděláte?

Původně jsem to chtěl ještě ten večer profetovat, ale nakonec jsem to nestihl, takže je nejspíše použiju na tvorbu filmu, který jsme nedávno dotočili a teď ho stříháme v postprodukci.

Na Slavíky jsem šel s tím, že to vyhraju, že bych měl ale dostat k výhře i peníze, s tím jsem nepočítal. Beru to jako smířlivé gesto, příjemně mě to překvapilo.

A půjde váš Slavík do sklepa, nebo si ho vystavíte někde na výsluní, kde bude na očích?

Asi si ho někde vystavím. Beru to totiž jako cenu od mých fanoušků, kteří mi poslali hlasy, takže za cenu jako takovou jsem rád a nemám důvod ji hanit nebo rozbíjet bucharem. Anketu ale určitě ano.

Dostalo se vám pocitu zadostiučinění?

Rozhodně. Za mě to bylo fajn uzavření kapitoly se Slavíkem, je to vyřešené a nemám důvod se tam znovu infiltrovat. Nejlepší by pro mě samozřejmě bylo, kdyby tu anketu už neobnovovali, protože to utrpení u obrazovek nevyváží moje zadostiučinění.

Kolik lidí jste svým proslovem měl v plánu naštvat?

Můj plán nebyl ty lidi naštvat, z mého pohledu ale žijí v nějakém snu, že český showbyznys je strašně fajn a že jsou hvězdy, ale když to člověk srovná se zahraničím, tak je to někde úplně jinde.

Myslím si, že je dobře, že jim to někdo řekl. Třeba je to nějak nakopne, vytáhnou hlavu ze zadku a začnou tu hudbu dělat jinak. Samozřejmě je nepříjemné to slyšet, jenže když jsem měl tu možnost, chtěl jsem se k tomu vyjádřit. A i fanoušci, když mi poslali ty hlasy, tak čekali, že něco takového řeknu a nebude to ve stylu, že jen přijdu, odkývu to a zas odejdu.

Když jsme u odcházení, odešel jste ze sálu hned po předání, nebo jste ještě zůstal v hledišti?

Na chvilku jsem se tam ještě posadil, protože jsem měl plné ruce věcí, a pak jsem se odtamtud odebral do hospody, kde jsem si dal panáka a drink.

Takže jste nejspíše slyšel zpěvačku Moniku Bagárovou, která si s vámi nebrala servítky, když vás označila za shnilou a plesnivou osobu.

To už jsem v sále nebyl, dozvěděl jsem se o tom až dneska. Upřímně, já se na ni nezlobím. Je jasné, že se to lidí dotklo, ale co já s tím, nebylo to o tom, že bych se za něco chtěl mstít. A je mi to ve výsledku úplně jedno, vždyť já ani pořádně nevím, kdo to je.

Co jste si vůbec od Slavíka po čtyřleté pauze sliboval, když pomineme výhru?

Napadlo mě, že to třeba osvěží, jenomže to bylo furt to samé, na co jsme zvyklí z dob dávných. Myslím, že se vůbec nic nezměnilo, smrdí to pořád stejně.

Tím svým proslovem jsem se chtěl pobavit. Bylo to prostředí, do kterého vůbec nezapadám, Řezník nemá co dělat na Slavících, ale když už jsem tam byl, chtěl jsem především pobavit sebe a své fanoušky a taky říct to, co si spousta lidí myslí.

V nedávném rozhovoru pro Deník N jste zmiňoval, že pokud byste vyhrál, přál byste si, aby vám při nástupu zahráli vaši píseň Pan Au, která kritizuje ignorování pedofilie. Nakonec však zazněla píseň Traumaplan z vašeho nejnovějšího alba. Kritizovala někoho v sále?

U Traumaplanu to nebyla vyloženě kritika české společnosti, ale celkově světového konzumu, zobrazuje úpadek všeho, je to vize apokalypsy, jak se všechno zhroutí, a já v tom nechci být.

Zní mi to až depresivně. Z čeho máte v budoucnu obavy?

To není vyloženě obava, spíš nechuť žít v tomhle světě v jeho současné podobě. Na člověka se odevšad valí zprávy o pandemii, zkáze planety, válkách. Cestou z toho je technologie, kterou tam zmiňuju v podobě textu "startuju raketu Muska", v klipu je ta vesmírná loď přímo vyobrazena.

Generace mladých to zlomí

Že se při děkovné řeči nebudete držet zpátky, pokud vyhrajete, jste ve stejném rozhovoru avizoval. A dodržel jste to, odsoudil jste českou popkulturu, Český slavík podle vás nereflektuje současnost, protože o tom, co je populární, rozhodují mladí lidé, kteří v soutěži ale nehlasují. V čem se skrývá příčina, že česká popkultura je ve stavu, který jste popsal?

Tohle nevím jednoznačně, ale myslím si, že jsou v ní furt ti stejní lidé, pořád ti stejní producenti, kteří mají neustále ty samé hudební postupy už od 80. let.

Pop music sice aktivně neposlouchám, avšak mám aspoň obecný přehled, a když se koukneme, jaká hudba je oceňovaná na předávání cen Grammy, tak to zní úplně jinak než to, co se dělá u nás. Tady jsou to furt písničky Lucie Bílé, samá láska a romance, zatímco v Americe se používají trapové beaty, je to odvážnější, kontroverznější. U nás mi přijde, že se lidi drží zpátky.

Jistě, svoje posluchače si to vždycky najde, ale působí to na mě tak, že lidi tady nemají nic jiného k dispozici, a proto jsou zvyklí na to, co jsme slyšeli ve vysílání.

Jenomže nabídka určuje poptávku…

Je to zacyklené, někde se to však zlomit musí. A já myslím, že se to láme v mladých lidech, kteří už tohle neposlouchají, mají svůj svět, jsou na internetu, v klubech a všude poslouchají svou muziku, na tohleto úplně kašlou. Asi se to vyřeší časem, až tato generace odroste. Momentálně je to rozdělené na tábor mladých a starších posluchačů, jsou to dva světy, které si vůbec nerozumí.

Koneckonců, kategorie Hip hop a rap dneska proniká i do pop music a ve světě je to provázané, nejznámější a nejhranější interpreti jsou rapeři, a to i u nás. Třeba Viktor Sheen, který na Spotify vydal nejhranější skladbu v Česku, se ve skutečnosti ubírá tím novým směrem, ne jako Marek Ztracený. I když já osobně to neposlouchám, tak si myslím, že tohle je ten směr.

Zmiňujete Lucii Bílou, ale na druhou stranu, Marek Ztracený i Ewa Farna jsou pořád mladou generací.

Jenomže pořád jedou ty staré koleje. A není to jen o nich samotných, ale i o producentech, kteří stojí za nimi. Těm se líbí být v tom světě Českého slavíka, tam je jim dobře, viděl jsem je v pátek osobně a chrochtali si blahem. Ovšem to, že jsem to před nimi zhodnotil, neznamená, že mám nějaký klíč, jak tohle vyřešit. Je to spíše moje přání, aby se to trochu pohnulo.

Mimo už řečené jste na pódiu prohlásil, že "u nás jsou šikovní, talentovaní, progresivní umělci, ale ti dneska v tomhle sále bohužel nesedí". Myslíte, že tam vůbec někdy budou sedět?

Nemyslím si. Netuším, jak tu anketu udělat tak, aby to hlasování odpovídalo realitě.

V dřívějším rozhovoru jste ale Janečkův volební systém chválil.

Když jsem poprvé četl o tom, že tito lidé převzali Slavíka, tak měli předtím vymyšlený ještě jiný systém. Původně ta SMS stála asi pět korun a peníze měly jít přímo interpretovi, kterému se hlas poslal. To mi přišlo dobrý krok na podporu kapel a zpěváků za doby covidu. Teď byly SMS zadarmo.

Nový volební model asi nezafungoval a nezamezil tomu, aby se na první příčky prodraly takové existence, jako jsem já!

Na sociálních sítích se lidé vyjadřovali k tomu, že prezident ankety Karel Janeček oživil Slavíka jen proto, aby odstartoval svou prezidentskou kampaň, nesouhlas vyjádřil i zpěvák Tomáš Klus. Na televizních obrazovkách co chvíli běžel minutový spot, kde Janeček vystupuje jako zachránce společnosti před diktaturou. Je namístě otázka, jestli jste pokračováním ve válce z minulosti možná nechtěně neasistoval v něčí úplně jiné hře?

Možné to je, člověk nikdy neví, jaký může být plán ostatních, do zákulisí jsem neviděl. Ale uznávám, že to tak upřímně vypadalo, že se něco takového chystá. Janeček si na Slavíkovi udělal promo sám pro sebe. Pokud by to tak bylo, stejně si nemyslím, že to, co se stalo, nějak voliče ovlivní.

Kdo je podle vás talentovaný umělec, který u nás odráží dnešní zahraniční trendy?

V rapu je to určitě Redzed. A dostáváme se však k tomu, že lidi u nás nemají ambice jít za hranice, nemají sen to tady pokořit a spokojí se s českým trhem. Redzed rapuje v angličtině a měsíčně má na Spotify milion a půl posluchačů, ve světě je známý.

Pak třeba Lenny, taky zpívá v angličtině, produkuje si vlastní hudbu, jezdí za hranice, a podle mě je tohle směr, kterým by se měli interpreti ubírat. Snažit se prorazit celosvětově, a ne se tu vzájemně plácat po zádech a hrát si na celebrity, když je za hranicemi nikdo nezná.

Nabízí se otázka, jestli takoví interpreti budou mít ambice zaobírat se Českým slavíkem, když budou hrát v zahraničí.

To asi ne a já myslím, že je to dobře. Mít za životní cíl vyhrát Slavíka mi teda přijde dost málo.

A co když zahraniční trendy budou takové, jaká je teď česká popkultura?

No to se, doufám, nestane!

Když se bavíme o vývoji hudebních interpretů, jak vypadal váš hudební vývoj, kdy jste přišel do styku s žánrem horrorcore?

Můj táta je starý bigbíťák, takže mi dával průpravu už od dětství - nasměroval mě správným směrem a já sám se k tomu teď v dospělosti při poslechu vracím. Musím říct, že už od mala jsem nenáviděl "populární" hudbu a střední proud, přišlo mi to všechno hrozně nudné, stejné a uhlazené.

Když jsem poprvé objevil horrorcore při poslechu skupiny Insane Clown Posse, tak mě to nadchlo, protože to je přímý protipól komerční produkce. Zaujala mě na tom ta svoboda vyprávění, vytváření fiktivních světů a přitom striktní přednes a frázování - to mě baví.

A v jaký moment přišlo na scénu vaše alter ego Řezník?

S Řezníkem jsem začal, když mi bylo kolem 16 nebo 17 let, to jsem nejdřív vydal první EP s názvem Penetrační Chtíč. Lidi to nejdřív odmítli, protože jim to přišlo moc, do té doby to v českém provedení neznali. Postupně ale obrátili a já časem získával víc a víc fanoušků - jak díky videoklipům, tak i živým koncertům se skupinou Sodoma Gomora. Cesta to byla dlouhá a vydřená, momentálně mám na svém kontě skoro dvě desítky alb.

Horrorcore v Česku stagnuje

Zvítězil žánr horrorcore nad pravdou a láskou? Český slavík totiž na svém facebookovém profilu, byť zjevně v nadsázce, vyzval dříve příznivce k tomu, aby vás přehlasovali, a napsal k tomu i tuto frázi.

Za mě to až takový souboj nebyl. Každopádně doufám, že zvítězil nad brakovou pop music! Spíš než že zvítězil, to beru hlavně jako ukázku síly fanoušků, kteří jsou schopni se zmobilizovat a udělat mě vítězem Slavíka, což je z mého pohledu úžasné, jsem jim za to vděčný. Nejsou jako mainstreamoví fanoušci, kteří znají pár hitů z rádia, tihle lidi znají všechno dopodrobna.

Přesto jste nedávno zmínil, že horrorcore stagnuje. Proč?

Česká horrorcorová scéna měla dříve víc aktivních interpretů, přijde mi, že tady pomalu zůstávám jen já, kdo to všechno před lety rozpoutal. El Marón ze skupiny Masoví vrazi je ve vězení, kluci z Terror Crew - Haades a Evil Dope - se rozešli a každý jede sólo.

Mně už se naštěstí podařilo dostat na úroveň, která mě může živit, ale když se o to člověk delší dobu neúspěšně snaží, snadno ho to odradí. Nejsme navíc moc velký trh. Mrzí mě to, časy, kdy nás bylo víc, byly fajn.

Teď, když spolu mluvíme, jste ve střižně. Na čem momentálně pracujete?

Stříháme pokračování filmu Párty Hárd, tentokrát to bude celovečerní film Párty Hárder: Summer Massacre. Jsme zhruba za půlkou, zrovna teď tady vybíráme scény na diskotéce do tanečního souboje. Náš stříhač Šimon Hájek je opravdu šikovný a dužnatý chlapec a u sledování natočeného materiálu se královsky bavíme. Vydání ještě nemáme naplánované, bude to někdy na jaře nebo v létě, tentokrát už ale máme distribuci od Bontonfilmu, se kterým ladíme termín, navíc se všechno pořád mění kvůli covidu. Myslím si, že na tohle ale lidi do kin přijdou, první díl už má totiž půdu připravenou.

Kromě filmu taky pracujete na osmém díle hry Život Není Krásný: Poslední exekuce. Jak to momentálně vypadá s ní?

Hra měla vyjít už cca před rokem a půl a za průtahy se upřímně stydím. Pracujeme bohužel v hodně malém týmu a scénář hry byl lehce naddimenzovaný, takže nám to nakonec zabralo mnohem více času. Do konce roku by měl být hotový betatest a pak už stanovíme konečné datum vydání.

Mohlo by vás zajímat: Zachránili jsme Českého slavíka, vyřadit Ortel by byla diskriminace, říká Janeček