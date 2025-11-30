Magazín

Zabíjel je pro maso, teď hlídá jejich hnízda. Zpověď lovce, který se stal ochráncem

před 3 hodinami
Bývalý lovec mořských želv Joaquim Avelino Fragoso hlídkuje v ústí řeky Longa v Angole, aby chránil ty samé tvory, které kdysi zabíjel. "Rád pozoruji želvy, když vylézají na souš, aby tam snesly vajíčka, a pak se vracejí zpět do moře," řekl Fragoso agentuře Reuters. Fragoso žije ve vesnici Hodžua, která je plná bujných mangrovových porostů, lagun a písečných pásů prokládaných křovím a lesy.
Bývalý lovec želv Joaquim Avelino Fragoso (vlevo) nyní asistuje při jejich záchraně.
Bývalý lovec želv Joaquim Avelino Fragoso (vlevo) nyní asistuje při jejich záchraně. | Foto: Reuters

"Už nemám nutkání je lovit," řekl 45letý muž, který dříve mořské želvy zabíjel pro maso. Otec sedmi dětí patří mezi přibližně 70 vesničanů, kteří byli vyškoleni v ochraně přírody v rámci projektu na záchranu želv. Ty se zdržují podél 1600 kilometrů dlouhého angolského pobřeží. Místní projekt Kitabanga zaznamenal přibližně 25 tisíc želvích hnízd.

Pokud budou nadále lidé želvy zabíjet, brzy zde žádné nezbydou. "Musíme je chránit, aby jich zítra bylo více," řekl Fragoso.

V angolských vodách se vyskytuje pět druhů východoatlantských mořských želv, přičemž všechny se objevují na Červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Některé patří mezi zranitelné druhy, jiné jsou dokonce kriticky ohrožené. Pláže barvy karamelu na břehu Longy jsou hnízdištěm želv karety zelenavé a kožatky velké.

Projekt na ochranu přírody je financován ze soukromých zdrojů a realizují jej nevládní organizace Kissama Foundation a nejstarší angolská univerzita Universidade Agostinho Neto (UAN). Projekt školí komunity v ochraně ohrožených tvorů.

"Abychom přesvědčili lidi, aby s lovem želv přestali, je třeba řešit otázku chudoby, která k lovu vede. Je také důležité ukázat lidem ekonomické zisky, které mohou z ochrany divoké zvěře plynout," říká Debora Carvalhová, regionální koordinátorka projektu Kitabanga v provincii Cuanza Sul, kudy řeka Longa protéká.

"Lidé často říkají, že je jim to jedno. Pak je potřeba s nimi mluvit, učit je a ukazovat jim, že záchrana želv může být i pro ně velmi přínosná," dodala Carvalhová.

Zdroj: Reuters

