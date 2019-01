Restaurace zakázala ženám jíst o samotě u baru. Majitel tak bojuje proti prostitutkám

Luxusní newyorská restaurace Nello, kterou si oblíbila i řada celebrit, vydala obskurní zákaz. Ženy v ní nesmí sedět samy u barového pultu. Majitel se totiž obává, aby si v jeho podniku místní prostitutky nedomlouvaly klienty.

Clementine Crawfordová, která pravidelně chodí do vyhlášené italské restaurace na Manhattanu, informovala britský deník The Independent, že ji při její poslední návštěvě obsluha zavedla rovnou ke stolu. Když se zeptala proč, sdělil jí číšník, že u baru už u nich nikdo jíst nesmí.

Crawfordová, která pracuje jako kreativní ředitelka značky Finch & Partners, ale po chvíli zahlédla, jak na jejím oblíbeném místě u baru sedí muž a jí. Když se kvůli vysvětlení znovu obrátila na obsluhu, zjistila, že zmíněný zákaz platí jenom pro ženy a že ho majitel podniku zavedl, aby bojoval s prostitucí.

Crawfordová o incidentu následně napsala pro časopis Drugstore Culture esej s názvem Ta noc, kdy si mě spletli s prostitutkou. "Když mi číšník řekl, že nesmím sedět na svém oblíbeném místě, a poslal mě ke stolu, bylo na něm vidět, že se sám cítí trapně," napsala pravidelná zákaznice restaurace.

Když se do podniku o několik dní později vrátila, situace se opakovala. "Obsluha mi sdělila, že u baru nikdo nesmí jíst, ale po chvíli jsem zahlédla muže, jak si tam pochutnává na těstovinách a likéru limoncello. Ukázalo se, že majitel nařídil zákrok proti prostitutkám, které se toulaly po Upper East Side a lovily u baru v jeho restauraci zákazníky," přiblížila Crawfordová ve svém textu.

"Znamená to, že si mě spletli s prostitutkou? Hned mě to rozčílilo, ale ne proto, že bych odsuzovala nejstarší řemeslo na světě, ale proto, že jsem to brala jako přímou diskriminaci. Zaškatulkovali si mě a radši mě uklidili do kouta jenom proto, že jsem žena bez doprovodu," doplnila.

Deníku New York Post Crawfordová později prozradila, že se jednalo o drahou restauraci Nello, ve které se často ukazují také zpěvačka Beyoncé nebo herečka Sarah Jessica Parkerová.

Mezi internetovými recenzemi restaurace se pak podle listu The Independent objevilo v reakci na incident několik peprných komentářů. "Pokud máte chuť na těstoviny a trochu sexismu jako přílohu, běžte rozhodně sem," napsal například jeden z diskutujících.

