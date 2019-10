Restaurace v Peru ženám dávala menu bez cen, zaplatí za to vysokou pokutu

Restaurace v peruánské metropoli Lima musí zaplatit pokutu 210 tisíc sol (1,4 milionu Kč) za to, že ženám v doprovodu mužů dává jídelní lístek bez uvedených cen. Podnik argumentuje tím, že ženy si rády "užívají romantický večer" a nedělají si starosti o to, co která položka stojí.

Muži v luxusní restauraci La Rosa Náutica dostávají modrý jídelní lístek, kde jsou i ceny nabízených peruánských pochutin. Ženám číšníci nabídnou menu zlaté, kde ceny za jednotlivá jídla uvedeny nejsou. "Takové věci se můžou zdát neškodné, ale jsou založeny na šovinistickém pojetí světa a pouze umocňují rozdíly mezi muži a ženami," uvedla Liliana Cerrónová z úřadu pro svobodnou soutěž a ochranu duševního vlastnictví (Indecopi), který pokutu podniku uložil. Jídelníčky bez ceny "ženám lichotí, zvážíme-li, že je pro ně velmi příjemné užít si romantický večer s partnerem, aniž by se musely starat o cenu služeb," hájili zvyk majitelé La Rosa Náutica. Úřad Indecopi ale takové zdůvodnění odmítl a minulý týden rozhodl, že ženy i muži mají právo být o cenách informováni stejně. Restaurace La Rosa Náutica, kterou v metropoli vyhledávají hlavně turisté a movití Peruánci, kromě zaplacení pokuty musí okamžitě začít nabízet ženám i mužům stejný jídelní lístek, vyškolit personál a vyvěsit jasné sdělení, že netoleruje diskriminaci. Rozdílné jídelní lístky pro muže a ženy ale nejsou ničím novým, poznamenává agentura AP. Jsou to ale už desítky let, co celosvětově proslavené restaurace podobné té v Limě od podobných praktik upustily. Ze stejného důvodu se před soudem v 80. letech ocitli majitelé proslulé L´Orangerie v Los Angeles, kteří nakonec souhlasili, že s jídelními lístky jen pro dámy přestanou.