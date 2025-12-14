Přeskočit na obsah
Rekordní tlačenice ve vesmíru. Na Mezinárodní stanici kotvilo osm lodí najednou

Šárka Nádeníčková
Šárka Nádeníčková

Navzdory tomu, že se Mezinárodní vesmírná stanice blíží ke konci své mise, je překvapivě vytížená. Na začátku prosince si dokonce připsala nový rekord: poprvé v historii u ní kotvilo hned osm kosmických lodí zároveň. Všechny dokovací porty tak byly plně obsazené, víc vesmírných plavidel se sem nevejde. Stanice se tak proměnila v nejrušnější dopravní uzel lidstva ve vesmíru.

Mezinárodní vesmírná stanice zažívá v posledních dnech historický nápor kosmických lodí. V jeden čas jich tady kotvilo hned osm.
Mezinárodní vesmírná stanice zažívá v posledních dnech historický nápor kosmických lodí. V jeden čas jich tady kotvilo hned osm.Foto: Shutterstock
Na orbitálním „parkovišti“ ISS se najednou ocitly nákladní a posádkové lodě od různých kosmických agentur a komerčních partnerů. Postupně se připojila nákladní loď Cygnus XL od Northrop Grumman, dvě posádkové lodě Sojuz MS-27 a MS-28, japonská zásobovací loď HTV-X1, dvě ruské zásobovací lodě Progress 92 a 93 a dvě americké kapsle SpaceX Dragon – posádková Crew-11 a nákladní CRS-33.

ISS jako vesmírné parkoviště

Johnsonovo vesmírné středisko v Houstonu se tak pořádně zapotilo. Správa osmi současně připojených lodí představovala rekordní test koordinace, pečlivě naplánovat se musel každý manévr. ISS byla dokonce tak plná, že bylo potřeba za pomoci robotické paže Canadarm2 dočasně odsunout nákladní loď Cygnus XL, aby se zajistila bezpečná vzdálenost pro přilétající loď Sojuz MS-28 s novou posádkou. Až po jejím úspěšném zakotvení se mohla loď Cygnus znovu instalovat na své původní místo. Zůstat tady má do března 2026,  kdy opustí oběžnou laboratoř a při návratu do zemské atmosféry se zbaví několika tun trosek, které neškodně shoří.

Krátce po dosažení rekordu se orbitální základna začala znovu uvolňovat. Mise Sojuz MS-27 odstartovala 8. prosince zpátky k Zemi a dopravila domů astronauta NASA Jonnyho Kima a ruské astronauty Sergeje Ryžikova a Alexeje Zubritského, kteří na ISS strávili osm měsíců. S jejich odletem se posádka zmenšila z deseti na standardních sedm členů. a započala Expedice 74. V příštím roce se očekává další střídání posádek. Mise Crew-11 NASA a SpaceX dopraví zpátky na naši planetu tři astronauty a jednoho kosmonauta z lodi Crew Dragon.

Konec jedné éry se blíží

Plně obsazená stanice představuje extrémně náročnou logistickou výzvu. NASA a mezinárodní partneři museli koordinovat osm připojených vozidel, řídit jejich odlety a přílety, hlídat bezpečné vzdálenosti a současně provádět vědecké experimenty. Složité manévrování připomíná, jak by mohl vypadat provoz budoucích komerčních stanic nebo plánované lunární brány Gateway, tedy malé vesmírné stanice, která bude obíhat kolem Měsíce jako součást programu Artemis.

Mezinárodní vesmírné stanici zbývá posledních zhruba pět let, než NASA ukončí její provoz. Obává se totiž, že už by pro astronauty nemusela být bezpečná. Jakmile ISS opustí oběžnou dráhu, spadne do Tichého oceánu, do tzv. bodu Nemo, který funguje jako hřbitov vesmírného smetí. Tím skončí víc než tři dekády trvající epocha. Co bude dál, zatím není jasné. Už teď se ale vyvíjejí soukromé orbitální stanice, které by měly převzít štafetu.

 Zdroj: NASA

