Rekordní kvartál pro XTB

54,4 mil. EUR čistého zisku a více než 55 tisíc nových klientů

Konsolidovaný čistý zisk v prvním čtvrtletí 2022: 54,4 mil. EUR, o 179 % více než ve stejném období předchozího roku

Celkový počet klientů se meziročně zvýšil o 52,2 % na 481,9 tisíce.

Nárůst objemu obchodů klientů s CFD instrumenty o 39,9 % r/r - z 1,12 milionu na 1,56 milionu lotů

Intenzifikace akvizice klientů a marketingových aktivit

Společnost XTB právě oznámila předběžné finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2022. Během tohoto období se XTB podařilo vygenerovat rekordní konsolidovaný čtvrtletní čistý zisk v historii společnosti - konkrétně 54,4 mil. EUR. Významnými faktory, které určily úroveň výsledků XTB v prvním čtvrtletí roku 2022, byly zejména: vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích, způsobená mj. jak geopolitickou situací, tak neustále rostoucím průměrným počtem aktivních klientů a jejich vysokou transakční aktivitou vyjádřenou v objemu kontraktů v lotech.

Za těchto podmínek vygenerovala společnost XTB v prvním čtvrtletí roku 2022 čistý zisk 54,4 mil. EUR oproti 19,5 mil. EUR v předešlém roce. To představuje nárůst o 34,9 mil. EUR r/r. Provozní výnosy v prvním čtvrtletí 2022 dosáhly 94,6 mil. EUR (v 1. čtvrtletí 2021: 40,8 mil. EUR) s provozními náklady na úrovni 28,2 mil. EUR (1. čtvrtletí 2021: 19,0 mil. EUR).

XTB získala v prvním čtvrtletí 55,3 tisíc nových klientů, což znamená nárůst jejich celkového počtu na 481,9 tisíc oproti 316,7 tisíc na konci prvního čtvrtletí předchozího roku. Pozoruhodný je zejména nárůst průměrného počtu aktivních klientů. V prvním čtvrtletí činil 149,8 tis. ve srovnání se 103,4 tis. v 1. čtvrtletí 2021 a 112,0 tis. v průměru v průběhu roku 2021. To se promítlo do nárůstu objemu obchodů klientů s CFD instrumenty vyjádřenými v lotech - v 1. čtvrtletí vzrostl na 1,56 mil. lotů oproti 1,12 mil. ve stejném období roku 2021 (nárůst o 39,9 %). O 14,3 % se zvýšila i hodnota čistých vkladů klientů (z 208,1 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2021 na 237,8 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2022).

- Dobré výsledky v prvním čtvrtletí ukazují, jak důležitá a efektivní je strategie systematického budování pevných základů - základny zákazníků, kteří zvyšují svou aktivitu v obdobích vyšší volatility trhu. To se promítá do nárůstu počtu transakcí a tím i našich výnosů. Proto je budování zákaznické základny prioritou naší prodejní a marketingové strategie - komentuje Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Pokud jde o výnosy XTB - podíváme-li se na třídy nástrojů odpovědných za jejich vytvoření, tak zjistíme, že v prvním čtvrtletí roku 2022 byly v čele CFD založené na indexech. Jejich podíl na struktuře výnosů z finančních nástrojů dosáhl 57,4 % oproti 39,9 % o rok dříve. Je to důsledek vysoké ziskovosti CFD instrumentů založených na US 100 a US 500, německém DAX (DE30) nebo ruském indexu RUS 50. Druhou nejziskovější třídou aktiv byly CFD instrumenty založené na komoditách. Jejich podíl na struktuře výnosů v prvním čtvrtletí roku 2022 činil 30,2 % ve srovnání s 53,8 % v prvním čtvrtletí roku 2021. Nejziskovějšími nástroji v tomto segmentu byly CFD na základě cen ropy, zlata a zemního plynu. Výnosy z CFD na základě forexu tvořily 9,4 % všech výnosů ve srovnání s 2,7 % o rok dříve. Skupina XTB kromě retailového segmentu rozvíjí pod značkou X Open Hub také institucionální aktivity, které poskytují likviditu a technologie dalším finančním institucím. V prvním čtvrtletí roku 2022 tato činnost vygenerovala provozní výnosy ve výši 3,4 mil. EUR.

Provozní náklady v 1. čtvrtletí 2022 dosáhly 28,2 mil. EUR a byly o 9,2 mil. EUR vyšší než ve stejném období předchozího roku (19,0 mil. EUR v 1. čtvrtletí 2021). Nejvýznamnější změny byly zaznamenány u marketingových nákladů, kde došlo k nárůstu o 3,8 mil. EUR, a to především díky vyšším výdajům na intenzivně realizované marketingové kampaně v prvním čtvrtletí. Vzhledem k dynamickému rozvoji společnosti, a tím i nárůstu zaměstnanosti, došlo k nárůstu o 3,4 mil. EUR také u nákladů na odměňování a zaměstnanecké benefity.

- Naší prioritou je poskytnout našim zákazníkům tu nejlepší službu. Proto neustále zlepšujeme kvalitu našich služeb stávajícím klientům a průběžně zavádíme další zlepšení, jako je formulář W8-BEN umožňující efektivní snížení daní z amerických dividend. Ten jsme zpřístupnili všem klientům v lednu letošního roku. Na druhou stranu pozorujeme, že trend rostoucího zájmu o investování je konstantní a nabírá na síle. Počet lidí uvažujících o investování - bez ohledu na periodické výkyvy trhu - systematicky roste. Proto se také silně zaměřujeme na oslovení potenciálních klientů, kteří o prvních investičních krocích teprve uvažují. K tomu má přispět mimo jiné zahájení spolupráce s Joannou Jędrzejczyk, novou XTB ambasadorkou, která se objevila v našich nových reklamních spotech. Budeme pokračovat v intenzivních marketingových aktivitách zahájených v prvním čtvrtletí na podporu investičních řešení, která nabízíme, říká Omar Arnaout.