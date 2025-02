Od Forda po Norrise: 10 nezapomenutelných reklam, kde Hollywood prodává sny

Video: Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky / Youtube.com

Tenkrát ve Skotsku. Whisky, kilt a charismatický Harrison Ford

Překvapivé spojení hollywoodské hvězdy Harrisona Forda s tradiční skotskou whisky Glenmorangie vyústilo ve dvanáctidílnou reklamní sérii "Once Upon a Time in Scotland". Režie se ujal Joel Edgerton, který Forda v dvaaosmdesáti oblékl do kiltu a nechává ho objevovat skotskou whisky. Natáčení probíhalo v palírně Glenmorangie v Tainu, na hradě Ardross a u jezera Loch Glass. Ford, který jen zřídka účinkuje v reklamách, před kameru přináší suchý humor a pokouší se o skotský přízvuk. Natáčení probíhalo v létě 2024 a prvních šest epizod už je venku. Kromě Forda, který podepsal tříletý kontrakt, v nich vystupují i zaměstnanci palírny. Edgerton zvolil netradiční přístup k reklamnímu formátu, Ford v kampani vystupuje sám za sebe, přičemž si dělá legraci ze svého bručounství. Celá série si tak nějak pohrává s typickými reklamními klišé na whisky.