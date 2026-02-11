Rehabilitace po mrtvici naruby? Vědci našli nečekanou cestu k samostatnosti

Lidé po mrtvici často přijímají krutý kompromis: jedna ruka nefunguje a veškerá tíha každodenního života – od jídla přes oblékání až po úklid – padá na tu druhou. Ta je považována za „zdravou“, ale neurovědci nyní upozorňují na přehlížený fakt: ani tato méně postižená paže není po útoku na mozek v plné kondici. Často bývá pomalejší, méně koordinovaná a rychle se unaví.
Výzkumy ukazují, že když je jedna ruka zasažena výrazně, i ta druhá obvykle zpomalí, ztratí část síly a koordinace. V praxi to znamená, že běžné úkony trvají výrazně déle a člověk po mrtvici může se „zdravější“ rukou potřebovat až trojnásobek času oproti zdravému člověku s dominantní rukou.
Výsledkem je únava, frustrace a postupné omezování aktivit. Ne proto, že by nebyly důležité, ale protože jsou vyčerpávající. Přitom právě tady se podle nové studie publikované v časopise JAMA Neurology skrývá dosud nevyužitá šance na návrat k samostatnosti.
Přehlížená otázka
Rehabilitace se tradičně soustředí na návrat funkce nejslabší paže. Jenže u řady lidí se její plná hybnost už nikdy neobnoví. A tak se přizpůsobí, naučí se fungovat jinak – a všechno postaví na méně postižené ruce. Právě to přivedlo neurovědce ke zdánlivě jednoduché otázce:
Co kdybychom místo neustálého „opravování“ té nejslabší ruky začali systematicky posilovat tu, která už dnes nese hlavní zátěž?
V klinické studii, kterou publikovali v odborném časopise JAMA Neurology, sledovali vědci více než 50 lidí s chronickými následky mrtvice. Všichni měli jednu paži natolik postiženou, že ji nebylo možné používat pro běžné denní činnosti. Prakticky celý každodenní život tedy zvládali jen s méně postiženou rukou.
Účastníci rozdělili do dvou skupin - jedna absolvovala intenzivní trénink nejvíce postižené paže, druhá se cíleně věnovala té méně postižené. Terapie pak trvala pět týdnů a zahrnovala náročné, cílené pohyby ruky – včetně úkolů ve virtuální realitě, zaměřených na přesnost, koordinaci a načasování pohybů.
A výsledky mnohé překvapily.
Rychlejší ruka, snazší den?
Lidé, kteří trénovali méně postiženou paži, se zlepšili v každodenních úkolech výrazně víc než ti, kteří cvičili více zasaženou paži. Byli rychlejší, pohyby měli plynulejší a efektivnější – a to ať už šlo o zvedání drobných předmětů, nebo obyčejné uchopení hrnku.
Ještě důležitější ale bylo, že tyto změny přetrvávaly. I šest měsíců po skončení terapie si účastníci udrželi lepší funkci ruky. Jak to? Podle autorů studie zde funguje jednoduchý mechanismus: když ruka pracuje lépe, člověk ji přirozeně používá častěji. A právě tato každodenní, nenápadná „praxe navíc“ pomáhá dosažené zlepšení upevnit.
Méně postižená paže je tak často považována za „tu dobrou“, jenže pokud se stane jediným nástrojem pro fungování v běžném životě, i drobné omezení může mít velké důsledky: zpomalení, horší koordinace nebo únava se promítají do samostatnosti, energie i kvality života. A zlepšení funkce této ruky přitom nemusí znamenat návrat k původnímu stavu. Stačí, aby byly běžné činnosti rychlejší, plynulejší a méně vyčerpávající. I takový posun může mít po letech od mrtvice zásadní význam.
Posílení toho, co zůstalo
Autoři studie zdůrazňují, že nejde o nahrazení klasické rehabilitace. Spíše o její rozšíření. V dalším výzkumu se proto zaměří na to, jak nejlépe kombinovat trénink méně postižené paže se standardní terapií té více zasažené – a jak tyto přístupy fungují v reálném domácím prostředí.
Pro mnoho lidí po mrtvici totiž zotavení nemusí znamenat návrat k tomu, co bylo ztraceno. Může znamenat posílení toho, co zůstalo.
Zdroj: Science Alert, Doi, Stroke
