Hledáte v Řecku klid, poloprázdné pláže a špetku dobrodružství? Zapomeňte na přeplněný Rhodos či Santorini. Letovisko Kamena Vourla nabízí unikátní kombinaci horských treků, průzračného moře a léčivých termálních pramenů. Zjistěte, kde najdete přírodní tůně s termální vodou zcela zdarma a proč si nedaleké ostrůvky málem koupili legendární Beatles.
Ještě začátkem 90. let sem Belgičané, Dánové, Francouzi, Britové či Skandinávci běžně vyráželi auty, na motorkách i s karavany.
„Pak ale přišla válka v Jugoslávii a cesta po souši přestala být bezpečná. Turisté se přesměrovali do jižní Itálie, kde tenhle typ cestování kvete dodnes,“ vysvětluje mi archeolog Petros Kounouklas.
Letovisko Kamena Vourla, v překladu „spálené sítiny“ (sítina je rostlina podobná rákosí - pozn. red.), je ale i dnes ideálním výchozím bodem pro pestrou dovolenou. Ráno tu můžete vyrazit na horskou túru, odpoledne si zaplavat v moři a večer tělo naložit do horké vody termálních pramenů.
Mořské, nebo termální lázně?
Městečko leží na pobřeží Malijského zálivu, zhruba dvě hodiny jízdy od aténského letiště. Z pevniny ho chrání hora Knimis, přes záliv dohlédnete na ostrov Evia a zdejší pláže mají pozvolný vstup do vody, takže se hodí i pro rodiny s dětmi. V září zůstává moře příjemně teplé a teploty mezi 25 a 28 stupni jsou ideální pro výlety.
Video: Řecko nejsou jen ostrovy. Vyrazte do klášterů, na horské stezky i k termálním pramenům
My jsme bydleli v rodinném hotelu Sissy přímo u pláže, který od roku 1967 vede už třetí generace, jehož majitelé tak dobře pamatují největší slávu letoviska i propad v 90. letech a o svoje tipy, kam ve městě zajít na nejlepší dorty nebo kam vyrazit na výlet, se rádi podělí.
Celá oblast původně vyrostla kolem pramenů s vysokým obsahem radonu. První lázeňské hotely zde fungovaly už ve 30. letech, dnes však z dob největší slávy zbyly na nábřeží převážně jen opuštěné budovy za vysokými ploty, které teď prý čeká nákladná rekonstrukce.
Klasické termální spa nabízí hotel Mitsis Galini, pro dobrodružnější povahy se nabízejí volně přístupné nádrže s radonovou vodou u pramene Koniavitis, zhruba tři kilometry za centrem. Jejich přístupnost je ale lepší si předem ověřit – stát tu totiž letos schválil stavbu nového resortu.
Horká brána
Název nedalekých Thermopyl znamená „horké brány“ a není to žádná náhoda. Necelý kilometr od památníku krále Leonida, u staré silnice na Lamii, padá vedle budovy bývalých lázní horký vodopád. Sirný zápach vás sice udeří do nosu hned po vystoupení z auta, ale po pár minutách ho přestanete vnímat. Horká voda tu plní přírodní tůně, které jsou komukoliv přístupné zdarma.
Právě tady jsme k našemu překvapení potkali manžele Holčákovy ze Zábřehu na Moravě, kteří u pramenů s dodávkou zastavili cestou na Evii. Na jaře po bloudění pátrání vzdali, napodruhé jezírka úspěšně našli.
Tuleň na minutu a dvacet vteřin
To největší lákadlo se ale nachází na moři. Zhruba půl hodiny cesty člunem (zpáteční lístek letos vyšel na 20 eur pro dospělého a 12 pro dítě) leží ostrůvky Lichadonisia. Díky průzračné vodě a borovicím sklánějícím se nad plážemi si vysloužily přezdívku „řecké Seychely“.
Za jasného dne spatříte pod hladinou vrak lodi Pioneer z roku 1943, a když se na vás usměje štěstí, možná zahlédnete i vzácného tuleně středomořského.
Nám se to poštěstilo. „Máte minutu a dvacet vteřin,“ zahlaholil průvodce. Stín na hladině si zlehka odfrkl a zmizel pod vodou.
Podle místních i britského novináře Jonathana Knotta si právě tyto ostrovy v létě roku 1967 nejspíš vyhlédli slavní Beatles, když zvažovali koupi vlastního řeckého ostrova. Z obchodu nakonec sešlo.
Hora za humny
Ačkoliv Knimis není žádný horský velikán, jeho svahy stoupají přímo od pobřeží, takže se vám brzy naskytnou nádherné výhledy. Jedna z cest vede ke klášteru Proměnění Páně, který leží asi osm kilometrů nad městem.
Kostel má nad vchodem dataci roku 1010, tedy z doby vlády našich Přemyslovců. Uvnitř to těžce voní kadidlem a začernalé fresky dodávají místu tajemný nádech. Pokud je zavřeno, stačí zazvonit. V obchůdku mnichů koupíte třeba domácí fetu, sušený heřmánek nebo oregano.
Silnice odsud pokračuje dál do vesnice Karya, kam z Vourly vede i náročná Stezka jeskyní – hned na prvních třech kilometrech nastoupáte téměř 700 výškových metrů. Rodinám s dětmi naopak doporučujeme vesnici Pavliani v národním parku Oiti. Místní park u řeky nabízí houpací sítě zavěšené nad vodou a dřevěný most, jehož prkna vydávají zvuky jako klávesy.
Leonidas za čtvrt hodiny, Delfy za hodinu a půl
Autem se do Thermopyl dostanete za čtvrt hodiny, zdatnější turisté pěšky po 16 kilometrů dlouhé Efialtově stezce, kudy zrádce Efialtés vedl Peršany do týla Sparťanům krále Leonida.
Dnes tu stojí Leonidova socha a informační centrum s 3D filmem o bitvě. Na pahorku Kolonos jsme narazili na archeology, kteří zrovna obnovují Fókidskou zeď a staví k ní novou přístupovou cestu.
Za hodinu a půl pak dojedete do Delf. Slavný areál s Apollonovým chrámem rozhodně stojí za návštěvu, jen si nezapomeňte dostatek vody – než se v sedmadvaceti stupních vyškrábete až ke stadionu, docela jistě se zapotíte.
Kamena Vourla možná není dokonalá a na sklonku sezony může působit lehce omšelým dojmem. Nabízí ale to podstatné: nezničenou přírodu a nefalšovanou pohostinnost Řeků, kteří by vám snesli modré z nebe.
I proto stojí za to občas vyškrtnout z plánů přeplněný Rhodos či Santorini a z aténského letiště zamířit právě sem. Do Atén vás z Prahy v podstatě každý den přímou linkou dopraví třeba řecké aerolinky SKY express, se kterými toho můžete díky jejich vnitrostátním linkám dost nalétat i po samotném Řecku.
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