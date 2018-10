Zabránil jste válce, vyznal se raper Kanye West Trumpovi. A pochválil mu čepici

Americký prezident Donald Trump se sešel ve čtvrtek v Bílém domě se známým raperem Kanyem Westem. Schůzka se konala u příležitosti změny zákona o hudební produkci, na kterou mají velký vliv streamovací služby. Kromě společného oběda absolvovali oba muži rozhovor, při kterém se dotkli mnoha více či méně kontroverzních témat. Společně probrali mimo jiné Severní Koreu, stav americké výroby i rasismus. West se Trumpovi svěřil s tím, že jeho čepice Make America Great Again mu dává pocit, že je superhrdinou.

Raper Kanye West se ve čtvrtek sešel v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po krátkém rozhovoru za přítomnosti novinářů byl naplánován oběd společně s prezidentovou dcerou Ivankou, jejím manželem Jaredem Kusherem, zpěvákem Kid Rockem a bývalým americkým fotbalistou Jimem Brownem.

West ve svém téměř desetiminutovém monologu nešetřil sprostými slovy a novinářům doporučil, ať je nevypípají. Přepis rozhovoru se objevil mimo jiné na serveru USA Today.

Prezident a raper diskutovali kromě zákona o hudební produkci také vězeňskou reformu nebo Westovy zdravotní problémy. Prezident hned v úvodu prohlásil, že West je jeho dlouholetým přítelem a toto setkání jejich vztah utuží.

"Ukončil jste jistou válku, pane prezidente"

V rozhovoru prezidenta se všemi pozvanými došlo i na několik kontroverzních témat, jako jsou vztahy se Severní Koreou. Fotbalista Brown i Trump se shodli, že oba mají rádi Severní Koreu. Prezident vyzdvihoval, jak zvládli vyjednávání s vůdcem Kim Čong-unem a ukončili tak jistou jadernou válku. "Ne, pane prezidente, to vy jste ji ukončil a zachránil svět," prohlásil West.

Přítomní probrali i oživení americké výroby. West vyslovil názor, že americké produkty by se měly vyrábět v Americe. Pokud se vyrábí v Číně, je to podvod na amerických občanech, dodal. Trump jeho názorům přitakával. Došlo i na Trumpovo oblíbené téma, na kterém dokládá svůj úspěch, a to nízká nezaměstnanost amerických černochů.

Kšiltovka jako oblek superhrdiny

Jeden z reportérů nadhodil citlivé téma rasismu. Zeptal se Westa, proč má rád Trumpa, když se o něm říká, že je rasista. West novináře odbyl tím, že to pro něj nic neznamená. Navíc se prý černoši nezastaví před nikým, kdo je nazýván rasistou. Pokud během rozhovoru došlo na podobné kontroverze či rozdílné názory, West se Trumpovi omlouval, že ho nechtěl dostat do nepříjemné pozice a nazval ho familiárně "bro" (v překladu kámo, pozn. red.).

Raper na sobě měl během rozhovoru čepici s Trumpovým volebním sloganem Make America Great Again. Westovi kamarádi se ho prý od nošení čepice snažili odradit. "Tato čepice mi dává moc," svěřil se West. Sdělil, že když se jeho rodiče rozvedli, postrádal jako dítě mužskou sílu. Se smíchem pak poznamenal, že v jeho současné rodině také chybí více mužských elementů.

Kanye West má se svou ženou Kim Kardashianovou tři dcery. Sama Kardashianová má další čtyři sestry.

V souvislosti s tím zmínil kampaň Trumpovy protikandidátky, Hillary Clintonové. Heslo její kampaně "I’m with her!" (Jsem s ní!) mu prý nesedělo. Svěřil se, že si kvůli němu nepřipadal jako muž. "Když si však nasadím tuhle čepici, jako muž se cítím. Připadám si jako superhrdina, jako Superman. Byl to můj oblíbený hrdina a prezident Trump mi umožnil cítit se jako on," prohlásil West.

Raper přinesl Trumpovi jako dárek svou vlastní verzi kšiltovky, která nese slogan "Make America Great". West vyslovil přání, že by si prezident mohl vzít čepici například na zápas Super Bowlu.

Kanye West jako prezident USA

Na řadu přišla i otázka, zda West nezvažuje prezidentskou kandidaturu. Zpěvák to nevyvrátil, ale dodal, že by kandidoval až pro období 2024-2028, tedy v době, kdy už Trump nemůže být znovu zvolen. Současného prezidenta jeho slova potěšila a nechal se slyšet, že West by byl dobrým kandidátem. "Do té doby ho klidně nechám mluvit na svých shromážděních. Je to chytrý a dobrý chlap," prohlásil na adresu Westa Trump.

Na závěr rozhovoru se oba muži objali a raper se vyznal, že prezidenta zbožňuje.

