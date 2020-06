Raper Kanye West zaplatí školné dceři zabitého černocha

Letadla ze zemí Evropské unie mohou od tohoto pátku přistávat na všech letištích v Česku. Ruší se omezení příletů pouze na letiště v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a Pardubicích. V pátek o tom rozhodla vláda jako součást opatření pro uvolnění hranic. Na letištích ale budou zachovány hraniční kontroly, opatření bude platit do konce června.

Vláda s účinností od pátečních 12:00 zrušila omezení pro cestování po zemi do Německa, Rakouska a Maďarska, už od čtvrtka neplatí omezení pro cesty na Slovensko. V letecké dopravě ale zůstávají hraniční kontroly zachovány, kabinet to v usnesení zdůvodnil tím, že při cestování letadly trvá závažná hrozba rozšíření epidemie koronaviru v Česku. Policie by měla kontroly na letištích provádět "flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace", uvádí schválený materiál.