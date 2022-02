Thajský král si koupil boeing za miliardy, na záchodě má kohoutky ze zlata

Francie v následujících dekádách postaví nejméně šest jaderných reaktorů, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Jadernou energii staví do centra úsilí země o uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Oznámil také, že chce prodloužit životnost starších jaderných elektráren ze současných 40 let na 50 a více, pokud to bude bezpečné.

Nové elektrárny podle Macrona postaví a bude provozovat státem kontrolovaná energetická společnost EDF. Na financování projektů a zajištění financí EDF budou uvolněny desítky miliard eur z veřejných zdrojů.