Zhoubný nádor mozku patří mezi nejobávanější diagnózy. Jaké příznaky mohou na nemoc upozornit, může její vznik ovlivnit používání mobilního telefonu a jaké naděje přináší moderní léčba? Přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Jakub Cvek vysvětluje, co dnes lékaři o nádorech mozku vědí.
Každoročně lékaři v Česku odhalí přibližně tisíc nových případů zhoubných nádorů mozku, míchy a dalších částí centrálního nervového systému. Přestože jejich počet mírně narůstá, podle docenta Jakuba Cveka nejde o žádný dramatický skok. Navíc ne každý nádor mozku je zhoubný a jednotlivé typy se výrazně liší možnostmi léčby i prognózou.
Příčiny vzniku těchto onemocnění přitom zůstávají z velké části nejasné. Výjimkou jsou některé vzácné dědičné syndromy nebo ozařování hlavy v dětství. U většiny pacientů ale nelze určit, proč nemoc vznikla.
Telefon vedle hlavy
Jedním z nejrozšířenějších mýtů je přesvědčení, že nádory mozku způsobuje dlouhé telefonování nebo spaní s mobilem vedle hlavy. „Dosavadní rozsáhlé výzkumy neprokázaly, že běžné používání mobilních telefonů zvyšuje riziko mozkových nádorů,“ vysvětluje Cvek.
Záření mobilních telefonů navíc nemá dostatek energie k přímému poškozování DNA stejným mechanismem jako například rentgenové záření. „Telefon bych z ložnice doporučil odložit spíše kvůli kvalitě spánku,“ dodává onkolog.
Na nádor mozku může upozornit bolest hlavy, ale také zhoršení zraku, problémy s řečí, slabost končetin nebo neobvyklé změny chování, kterých si někdy jako první všimnou rodinní příslušníci.
Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA je přednostou Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a specialistou na radiační onkologii. Věnuje se moderním metodám léčby nádorových onemocnění, zejména přesnému ozařování pomocí robotického systému CyberKnife, který umožňuje cíleně zasáhnout nádor a současně co nejvíce šetřit okolní zdravé tkáně.
„Pozornost zaslouží nová bolest hlavy, která se postupně zhoršuje nebo je jiná než obvykle, zejména pokud se přidá zvracení, závratě nebo dvojité vidění,“ upozorňuje lékař.
Samotná bolest hlavy má však mnohem častěji jinou příčinu. Náhle vzniklé potíže s řečí nebo hybností naopak vyžadují okamžité přivolání záchranné služby, protože mohou signalizovat cévní mozkovou příhodu.
Naděje pro Laďku
Velkou pozornost v poslední době vzbudila léčba přístrojem Optune, kterou podstupuje také moderátorka Laďka Něrgešová. Metoda využívá střídavá elektrická pole, která prostřednictvím elektrod na oholené hlavě narušují dělení nádorových buněk.
Používá se u vybraných pacientů s glioblastomem, jedním z nejagresivnějších mozkových nádorů. Podle klinické studie prodloužilo přidání této léčby k udržovací chemoterapii medián přežití přibližně ze 16 na 21 měsíců, měřeno od zařazení do studie po úvodní léčbě.
„To je u tak závažné nemoci významné, ale nejde o záruku vyléčení ani o předpověď pro konkrétního člověka,“ zdůrazňuje Cvek.
Léčba navíc vyžaduje značnou disciplínu. Přístroj by měl být používán alespoň 18 hodin denně a není vhodný pro všechny pacienty.
Léčba bez operace
Další možnost představuje CyberKnife neboli kybernetický nůž, který využívají také lékaři Fakultní nemocnice Ostrava. Navzdory názvu nejde o chirurgický nástroj, ale o mimořádně přesný robotický ozařovací přístroj.
Dokáže zasáhnout nádorové ložisko vysokou dávkou záření a současně šetřit okolní zdravou tkáň. Využívá se například u mozkových metastáz nebo některých nezhoubných nádorů.
Přestože možnosti léčby výrazně pokročily, glioblastom zůstává jednou z největších výzev současné onkologie. U jiných typů nádorů už ale lékaři dokážou dosáhnout dlouhodobé kontroly nemoci, někdy dokonce úplného vyléčení.
„Chtěl bych připomenout, že měřítkem úspěchu není jen délka života, ale také možnost zachovat soběstačnost, osobnost a čas s blízkými,“ uzavírá docent Jakub Cvek.
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