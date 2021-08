Rakovina ho připravila o hlas. Díky umělé inteligenci teď herec Val Kilmer zase mluví

Americký herec Val Kilmer před šesti lety přišel o to nejcennější, co při své profesi potřeboval. Náročná léčba rakoviny hrtanu ho připravila o hlas. Letos však hollywoodská hvězda dostala novou naději. Vývojáři pracující s umělou inteligencí dokázali na základě zvukových nahrávek jeho hlas digitálně nahradit.

Val Kilmer má za sebou úspěšnou hereckou kariéru. Zahrál si například ve westernu Tombstone nebo v akčním hitu Top Gun. V oceňovaném filmu The Doors ztvárnil zpěváka Jima Morrisona, v komiksové adaptaci Batman navždy zase netopýřího superhrdinu. V roce 2015 však musel jednašedesátiletý Američan práci přerušit a netušil, jestli se k ní ještě někdy vrátí.

Kvůli náročné léčbě, kterou prodělal s rakovinou hrtanu, totiž přišel o hlas. Najednou mohl mluvit jen těžko slyšitelným chraptěním a navíc už se nemohl najíst jinak než pomocí trubičky. Kilmerův zápas s těžkou chorobou a ztrátu nejcennějšího nástroje, který při hraní potřebuje, filmaři zachytili v letošním dokumentu Val.

Po konci natáčení ovšem hercův tým kontaktoval technologickou společnost Sonantic, která se věnuje vývoji umělé inteligence, jestli by hollywoodské hvězdě nemohla nějak pomoct. "Valův tým věřil, že bychom mu mohli hlas vrátit a on by tak mohl zase tvořit. Tak jsme to zkusili. Vytvořili jsme pro něj digitální imitaci jeho hlasu," uvedla pro web Upworthy spoluzakladatelka firmy Sonantic Zeena Qureshiová.

Hlasové náhrady, které v minulosti používali například vědec Stephen Hawking nebo filmový kritik a scenárista Roger Ebert, zněly spíše jako roboti než živí lidé. Vývojáři ze společnosti Sonantic ovšem pracovali s Kilmerovými starými zvukovými nahrávkami, které vznikly ještě před jeho léčbou. Digitální nápodoba se tak velmi blíží hlasu herce tak, jak si ho fanoušci pamatují.

"Od začátku jsme se snažili vytvořit hlas, za který by se Val nemusel stydět," zdůraznil John Flynn, druhý ze spoluzakladatelů firmy. Dodal, že jeho tým záznamy hercova hlasu nejdřív očistil od jakýchkoli rušivých prvků v pozadí a následně je předal algoritmům, které už technologii naučily, aby mluvila Kilmerovým tónem a rytmem. Software je podle něj navíc citlivý na emocionální zabarvení jednotlivých slov, takže jim dovede intonaci přizpůsobit.

"Jsem celému týmu Sonantic vděčný, že dokázal obnovit můj hlas tak dokonale, jak jsem si nikdy nedokázal představit. Schopnost komunikovat je základem lidské existence a dopady mojí onkologické léčby bohužel způsobily, že mi ostatní jen stěží rozuměli. Možnost zase přirozeně mluvit je tak teď pro mě obzvlášť cenným darem," vyzdvihl Kilmer.