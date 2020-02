Raději budu nahá než nosit kožešinu. Ochránci zvířat končí se známým sloganem

Slogan "I'd rather go naked than wear fur" (Radši budu chodit nahá, než abych nosila kožešinu) se proslavil díky celebritám jako Pamela Andersonová, Eva Mendesová nebo Pink. Nezisková organizace PETA bojující za práva zvířat tyto hvězdy přiměla, aby se svlékly na protest proti využívání zvířecích kožešin v módním průmyslu. Svou slavnou kampaň však nyní po 30 letech ukončila.

Organizace PETA věří, že její dlouhodobý zápas s výrobci kožešinových svršků už není potřebný. Všimla si totiž, že stále větší množství značek, návrhářů i obchodních řetězců ze své nabídky v posledních letech módní kousky ze zvířecích kožešin vyřazuje. O jejím plánu informovala americká stanice CNN.

PETA se ke kroku navíc rozhodla v době, kdy se Kalifornie stala prvním americkým státem, který prodej kožešinových produktů zcela zakázal. "Je docela vzácnost, aby nějaká nezisková organizace skoncovala s kampaní kvůli tomu, že byla úspěšná, ale myslím, že jsme v uplynulých letech opravdu konečně dosáhli toho, o co jsme usilovali," uvedl za organizaci viceprezident reklamní kampaně Dan Matthews.

Matthews slogan vymyslel na konci 80. let, kdy s ním nazí aktivisté demonstrovali proti kožešinovému trhu v Japonsku. V roce 1990 pak organizace vyfotila nahé členky kapely The Go-Go zakryté pouze cedulí se slovní hříčkou "We'd rather Go-Go naked than wear fur". Výtěžek z prodeje plakátů s tímto snímkem pak šel na další činnost organizace.

V následujících letech kampaň svými fotkami podpořily supermodelky jako Christy Turlingtonová a Tyra Banksová, ale i herečky Kim Basingerová a Gillian Andersonová. Přidalo se také několik mužů včetně hudebníka a jednoho ze zakladatelů metalové kapely Mötley Crüe Tommyho Lee.

Plakáty organizace PETA byly najednou k vidění na velkých billboardech po celé Americe. K původnímu sloganu zároveň přibyly další jako například "Be comfortable in your own skin and let animals keep theirs" (Buď spokojená ve své kůži a nech zvířatům tu jejich). "Našim cílem vždycky bylo zasáhnout co nejvíc zákazníků a přiznejme si, že nahota a sexualita se v reklamním průmyslu používaly už od jeho počátků," zdůraznil Matthews.

Kožené a vlněné výrobky jsou taky problém

Veřejné mínění o kožešinovém oblečení se od spuštění kampaně skutečně radikálně změnilo. Upustily od něj slavné módní značky jako Prada, Chanel či Burberry i oceňované návrhářky jako Victoria Beckhamová, které ho vyměnily za syntetické náhražky.

V loňském roce kožešiny zavrhla dokonce jejich dlouholetá příznivkyně královna Alžběta II. Přísnější regulace, či dokonce úplného zákazu se používání zvířecích kožešin dočkalo i jinde než v Kalifornii. Několik evropských států postavilo mimo zákon farmy s norky nebo s liškami.

PETA přesto hodlá nadále bojovat s kožešinovými farmami i s testováním farmaceutických přípravků na zvířatech a podporovat veganské výrobky a životní styl. Zaměřit se chce také na omezování kožených a vlněných produktů, které jsou podle ní rovněž důkazem krutosti vůči zvířatům.

Příznivci propagačních materiálů s obnaženými hvězdami také nemusí zoufat. Organizace jen zamění starý slogan za jeho novou verzi. Ta bude znít "I'd rather bare skin than wear skin" (Radši budu mít holou kůži, než abych nosila cizí kůži). "S kožešinou už jsme skoncovali, ale pořád máme hodně věcí na práci," doplnil Matthews.