Radka Wildová o výzvách moderního vzdělávání: výzkum, kvalita a otevřenost světu.

Od října 2025 rozšířila vedení University of New York in Prague (UNYP) významná osobnost českého akademického prostředí - prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., která nastupuje na pozici prorektorky pro výzkum a akademickou excelenci.Profesorka Wildová přichází s bohatými zkušenostmi z univerzitního i státního sektoru: působila jako náměstkyně ministra školství pro vysoké školství, výzkum a inovace, dříve byla prorektorkou pro koncepci a kvalitu vzdělávání a děkankou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Její profesní dráha je spojená s pedagogickým výzkumem, rozvojem kvality vzdělávání i spoluprací s mezinárodními institucemi, jako jsou Rada Evropy nebo Evropská komise. Na UNYP přichází s jasnou vizí: posilovat výzkumnou kulturu, akademické standardy a mezinárodní prestiž vysoké školy.
Vaše kariéra spojuje akademický svět, vedení univerzit i státní správu. Co vás přivedlo právě na UNYP, čím vás tato vysoká škola zaujala?
Na UNYP mě přivedla kombinace dvou faktorů, které považuji za velmi důležité: mezinárodní prostředí a ochota systematicky pracovat s kvalitou. Strávila jsem mnoho let na veřejné univerzitě i ve státní správě a viděla jsem, jak zásadní je, když instituce dokáže spojit akademickou integritu s otevřeností světu a schopností rychle reagovat na změny. UNYP je v tomto ohledu zajímavý "laboratorní prostor" - je menší, flexibilní, orientovaný na studenty a zároveň má ambici posilovat výzkum a akademickou excelenci.Zaujala mě také jasná orientace na individuální rozvoj studentů: malé studijní skupiny, osobní přístup vyučujících, vysoký podíl zahraničních studentů i učitelů a výuka v angličtině. To vytváří prostředí, které je velmi blízké tomu, jak si představuji vysokoškolské vzdělávání v globalizovaném světě - jako prostor pro setkávání různých perspektiv, kultur a profesních drah. UNYP je navíc ve fázi, kdy může cílený rozvoj výzkumu a kvality výuky velmi rychle přinést viditelné výsledky. To je profesní výzva, která mě přirozeně oslovila.
Jak podle vás bude vypadat vysokoškolské vzdělávání za 10 let?
Nemyslím si, že se za deset let úplně změní základní podstata univerzit - stále budou místem, kde se potkává výzkum, výuka a formování osobnosti. Výrazně se však promění způsob, jakým tyto funkce naplňujeme. Uvidíme mnohem silnější propojení prezenční a online výuky, modulární studijní dráhy a větší důraz na flexibilitu - nejen pro "typické" studenty ve věku 19-25 let, ale i pro lidi v různých fázích kariéry.Větší roli bude hrát kompetenční a transdisciplinární přístup: studenti nebudou jen "studovat obor", ale budou se učit kombinovat znalosti z více oblastí, pracovat s daty, technologiemi, etikou a udržitelností zároveň. Vysoké školy budou muset mnohem silněji pracovat s daty o vlastním fungování, s evaluací programů a s partnerstvím s praxí. A zároveň - a to chci zdůraznit - poroste význam kvalitních akademických vztahů: dobrý učitel, který umí vést dialog, inspirovat a být studentům průvodcem, bude v digitálním věku ještě cennější než dnes.
UNYP klade důraz na výzkum. Proč je podle vás výzkum důležitý i na soukromé vysoké škole a jak může ovlivnit kvalitu výuky?
Bez výzkumu se vysoká škola velmi rychle stane pouze "školicím centrem". Výzkum - ať už základní, aplikovaný nebo třeba pedagogický - je zdrojem inovace obsahu výuky i způsobu, jakým učíme. Učitel, který aktivně bádá, přináší do výuky aktuální poznatky, umí studentům ukázat, jak vzniká odborné poznání, a vede je k tomu, aby nepřebírali informace nekriticky.Na soukromé vysoké škole je výzkum důležitý z několika důvodů. Za prvé, zvyšuje akademickou kredibilitu instituce - ukazuje, že škola není jen poskytovatelem titulů, ale přispívá k rozvoji oboru. Za druhé, posiluje propojení s praxí - mnoho soukromých škol má blízko k byznysu či aplikovaným profesím a výzkum může být mostem mezi teorií a reálným světem. A za třetí, výzkum kultivuje vnitřní prostředí školy: podporuje spolupráci mezi akademiky, rozvoj mladých odborníků a vytváří příležitosti i pro studenty.Kvalita výuky a výzkum jsou podle mě spojené nádoby. Když se daří výzkumu, obvykle to dříve či později poznáte i na kvalitě studijních programů.
Kdybyste mohla studentům předat jednu radu pro jejich profesní a osobní rozvoj - jaká by to byla?
Pokud bych měla jednu jedinou, pak by to bylo: berte své studium jako začátek celoživotního učení, ne jako projekt s datem konce. V okamžiku, kdy přijmete, že se budete muset učit a proměňovat po celý život, se hodně změní, jak přistupujete ke studiu - méně jako k závodu o známky a více jako k příležitosti pochopit, jak se učíte, co vám dává smysl, v čem jste silní a kde potřebujete podporu.Druhá, těsně s tím spojená rovina, je schopnost kultivovat vztahy - s učiteli, spolužáky, kolegy. Kariéra dnes málokdy probíhá lineárně, ale kvalitní profesní i osobní vztahy vám v ní často otevírají dveře, o kterých jste netušili, že existují. Pokud se naučíte ptát se, dávat zpětnou vazbu, přijímat ji a pracovat s ní, máte do budoucna obrovskou výhodu - ať už budete působit v akademii, v byznysu nebo kdekoli jinde.
UNYP (University of New York in Prague) Založena v roce 1998, UNYP je největší anglicky vyučující soukromou vysokou školou v České republice s více než 1000 studenty z více než 80 zemí. Nabízí americké a evropské bakalářské, magisterské a MBA programy ve spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami.