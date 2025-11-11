Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Radka Wildová o výzvách moderního vzdělávání: výzkum, kvalita a otevřenost světu.

před 5 hodinami
Prof. Radka Wildová, CSc. se stala prorektorkou UNYP pro výzkum a excelenci (říjen 2025).
Foto: Komerční sdělení

Od října 2025 rozšířila vedení University of New York in Prague (UNYP) významná osobnost českého akademického prostředí - prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., která nastupuje na pozici prorektorky pro výzkum a akademickou excelenci.Profesorka Wildová přichází s bohatými zkušenostmi z univerzitního i státního sektoru: působila jako náměstkyně ministra školství pro vysoké školství, výzkum a inovace, dříve byla prorektorkou pro koncepci a kvalitu vzdělávání a děkankou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Její profesní dráha je spojená s pedagogickým výzkumem, rozvojem kvality vzdělávání i spoluprací s mezinárodními institucemi, jako jsou Rada Evropy nebo Evropská komise. Na UNYP přichází s jasnou vizí: posilovat výzkumnou kulturu, akademické standardy a mezinárodní prestiž vysoké školy.

Vaše kariéra spojuje akademický svět, vedení univerzit i státní správu. Co vás přivedlo právě na UNYP, čím vás tato vysoká škola zaujala?

Na UNYP mě přivedla kombinace dvou faktorů, které považuji za velmi důležité: mezinárodní prostředí a ochota systematicky pracovat s kvalitou. Strávila jsem mnoho let na veřejné univerzitě i ve státní správě a viděla jsem, jak zásadní je, když instituce dokáže spojit akademickou integritu s otevřeností světu a schopností rychle reagovat na změny. UNYP je v tomto ohledu zajímavý "laboratorní prostor" - je menší, flexibilní, orientovaný na studenty a zároveň má ambici posilovat výzkum a akademickou excelenci.Zaujala mě také jasná orientace na individuální rozvoj studentů: malé studijní skupiny, osobní přístup vyučujících, vysoký podíl zahraničních studentů i učitelů a výuka v angličtině. To vytváří prostředí, které je velmi blízké tomu, jak si představuji vysokoškolské vzdělávání v globalizovaném světě - jako prostor pro setkávání různých perspektiv, kultur a profesních drah. UNYP je navíc ve fázi, kdy může cílený rozvoj výzkumu a kvality výuky velmi rychle přinést viditelné výsledky. To je profesní výzva, která mě přirozeně oslovila.

Jak podle vás bude vypadat vysokoškolské vzdělávání za 10 let?

Nemyslím si, že se za deset let úplně změní základní podstata univerzit - stále budou místem, kde se potkává výzkum, výuka a formování osobnosti. Výrazně se však promění způsob, jakým tyto funkce naplňujeme. Uvidíme mnohem silnější propojení prezenční a online výuky, modulární studijní dráhy a větší důraz na flexibilitu - nejen pro "typické" studenty ve věku 19-25 let, ale i pro lidi v různých fázích kariéry.Větší roli bude hrát kompetenční a transdisciplinární přístup: studenti nebudou jen "studovat obor", ale budou se učit kombinovat znalosti z více oblastí, pracovat s daty, technologiemi, etikou a udržitelností zároveň. Vysoké školy budou muset mnohem silněji pracovat s daty o vlastním fungování, s evaluací programů a s partnerstvím s praxí. A zároveň - a to chci zdůraznit - poroste význam kvalitních akademických vztahů: dobrý učitel, který umí vést dialog, inspirovat a být studentům průvodcem, bude v digitálním věku ještě cennější než dnes.

UNYP klade důraz na výzkum. Proč je podle vás výzkum důležitý i na soukromé vysoké škole a jak může ovlivnit kvalitu výuky?

Bez výzkumu se vysoká škola velmi rychle stane pouze "školicím centrem". Výzkum - ať už základní, aplikovaný nebo třeba pedagogický - je zdrojem inovace obsahu výuky i způsobu, jakým učíme. Učitel, který aktivně bádá, přináší do výuky aktuální poznatky, umí studentům ukázat, jak vzniká odborné poznání, a vede je k tomu, aby nepřebírali informace nekriticky.Na soukromé vysoké škole je výzkum důležitý z několika důvodů. Za prvé, zvyšuje akademickou kredibilitu instituce - ukazuje, že škola není jen poskytovatelem titulů, ale přispívá k rozvoji oboru. Za druhé, posiluje propojení s praxí - mnoho soukromých škol má blízko k byznysu či aplikovaným profesím a výzkum může být mostem mezi teorií a reálným světem. A za třetí, výzkum kultivuje vnitřní prostředí školy: podporuje spolupráci mezi akademiky, rozvoj mladých odborníků a vytváří příležitosti i pro studenty.Kvalita výuky a výzkum jsou podle mě spojené nádoby. Když se daří výzkumu, obvykle to dříve či později poznáte i na kvalitě studijních programů.

Kdybyste mohla studentům předat jednu radu pro jejich profesní a osobní rozvoj - jaká by to byla?

Pokud bych měla jednu jedinou, pak by to bylo: berte své studium jako začátek celoživotního učení, ne jako projekt s datem konce. V okamžiku, kdy přijmete, že se budete muset učit a proměňovat po celý život, se hodně změní, jak přistupujete ke studiu - méně jako k závodu o známky a více jako k příležitosti pochopit, jak se učíte, co vám dává smysl, v čem jste silní a kde potřebujete podporu.Druhá, těsně s tím spojená rovina, je schopnost kultivovat vztahy - s učiteli, spolužáky, kolegy. Kariéra dnes málokdy probíhá lineárně, ale kvalitní profesní i osobní vztahy vám v ní často otevírají dveře, o kterých jste netušili, že existují. Pokud se naučíte ptát se, dávat zpětnou vazbu, přijímat ji a pracovat s ní, máte do budoucna obrovskou výhodu - ať už budete působit v akademii, v byznysu nebo kdekoli jinde.

UNYP (University of New York in Prague) Založena v roce 1998, UNYP je největší anglicky vyučující soukromou vysokou školou v České republice s více než 1000 studenty z více než 80 zemí. Nabízí americké a evropské bakalářské, magisterské a MBA programy ve spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami.

 
Mohlo by vás zajímat

Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem

Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem

Zemřela americká herečka Kirklandová. Zahrála si po boku Newmana i Streepové

Zemřela americká herečka Kirklandová. Zahrála si po boku Newmana i Streepové

Mikolas se vrací na koncertní pódia. Zazpívá v Lucerně s členy kapely Taylor Swiftové

Mikolas se vrací na koncertní pódia. Zazpívá v Lucerně s členy kapely Taylor Swiftové

Praha připomene silné přátelství dalajlámy a Havla. Překvapení připravil herec Gere

Praha připomene silné přátelství dalajlámy a Havla. Překvapení připravil herec Gere
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami

Fotbalisté do 17 let na mistrovství světa podlehli 0:1 USA, přesto postoupili

Česká fotbalová reprezentace do 17 let na mistrovství světa v Kataru zakončila skupinu I porážkou 0:1 s USA, přesto postoupila do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Pavla Drska se vešli mezi osm…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 16 minutami
Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci

Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci

Ministerstvo vnitra v dopisu Evropské komisi požádá o úplné osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci.
před 32 minutami
Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem

Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem

Zlatá čokoláda s chřestem! Pražská manufaktura triumfovala v mezinárodní soutěži a stala se celkovým vítězem.
před 33 minutami
Izraelské plány na anexi Západního břehu jsou pro Evropskou unii červenou linií

Izraelské plány na anexi Západního břehu jsou pro Evropskou unii červenou linií

Macron uznal za Francii palestinský stát oficiálně 22. září na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Aktualizováno před 35 minutami
Světová jednička se nenechala zaskočit, Alcaraz na Turnaji mistrů vyhrál i podruhé

Světová jednička se nenechala zaskočit, Alcaraz na Turnaji mistrů vyhrál i podruhé

Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a připsal si druhou výhru.
před 47 minutami
Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda

Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda

Při nehodě u letiště Keystone Heights na Floridě přišel o život populární britský pilot žijící v USA Warren Cilliers.
Aktualizováno před 1 hodinou
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

ŽIVĚ
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy