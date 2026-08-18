Když Taylor Swift, Drake nebo Harry Styles vydají novou desku, miliony fanoušků berou streamovací platformy útokem. Na silnicích ale v ten moment stoupá nebezpečí. Vědci z Harvardovy univerzity zjistili, že v den premiér nejočekávanějších hudebních alb skokově přibývá smrtelných dopravních nehod. Skrytá daň za nedočkavost za volantem a lovení nových skladeb na displeji si vyžádala stovky životů.
Výzkumníci z Harvard Medical School publikovali v odborném časopise JAMA Network Open studii, která vyřešila dlouhodobý rébus dopravních expertů: jak změřit reálný dopad chytrých telefonů a dotykových displejů na nehodovost.
„Nelze lidem náhodně přikázat, aby používali telefony, a řidiči se po nehodě jen zřídka dobrovolně přiznávají k tomu, co dělali v sekundách před nárazem,“ vysvětluje hlavní autor studie Vishal Patel. Posadit lidi do aut s úkolem psát zprávy či přepínat skladby v reálném provozu navíc z etických důvodů nelze.
Tým proto využil takzvaný přirozený experiment. Vědci vybrali deset komerčně nejúspěšnějších desek v historii amerického streamování z let 2017 až 2022 a sledovali chování celé společnosti.
Vycházeli z předpokladu, že premiéra desek jako Midnights od Taylor Swift, Scorpion od Drakea nebo Harry’s House od Harryho Stylese představuje celonárodní šok. „Vydání alb nám poskytuje něco, co se blíží experimentu – den, kdy používání chytrých telefonů na celostátní úrovni prudce stoupne z důvodů, které nemají nic společného se stavem vozovky, počasím ani s tím, kdo zrovna sedí za volantem,“ popsal Patel.
Data ze Spotify potvrdila, že v den premiéry těchto desek stoupl poslech dvou set nejpopulárnějších skladeb v USA o celých 43 procent. „Ukazuje se, že tyto dny se skutečně liší z hlediska celonárodního zájmu o hudbu, což je předpoklad, na kterém celá studie stojí,“ doplnil Patel.
Když výzkumníci následně tato čísla propojili s americkým federálním registrem smrtelných nehod (FARS) a srovnali dny premiér s desetidenním obdobím před nimi a po nich, narazili na alarmující korelaci. Po očištění o vliv víkendů, ročních období i svátků stoupla úmrtnost na silnicích v den vydání velkých desek o 15,1 procenta. Během deseti sledovaných dnů to v celkových číslech znamenalo přibližně 182 mrtvých navíc.
Klíčová data studie
Analyzované období: 2017 až 2022 (přes 233 tisíc fatálních nehod v USA)
Skok v poslechu hudby: +43 % v den premiéry sledovaných desek
Nárůst smrtelných nehod: +15,1 % oproti srovnatelným dnům v okolí vydání
Nejohroženější skupina: Mladší muži, lidé řídící o samotě a vozy s palubním infotainmentem
Důvod, proč nová deska ohrožuje posádku výrazně víc než běžné rádio, spočívá podle autorů v kombinaci fyzické a kognitivní nepozornosti. Nové album si člověk nepustí jedním stisknutím tlačítka na volantu.
„Odemknete telefon, otevřete aplikaci, najdete název alba, přečtete si seznam skladeb a klepnete na tu správnou. To je několik sekund sledování obrazovky,“ vysvětlil Patel. Poslech dosud neslyšené, rytmicky výrazné hudby navíc zaměstnává mozek podstatně víc než ohrané skladby, což podle dřívějších experimentů měřitelně zhoršuje řidičský výkon.
Podrobnější rozbor nehod ukázal, že k nárůstu tragédií docházelo zejména u lidí, kteří v autě seděli sami a nemohli obsluhu telefonu přenechat spolujezdci. Výrazně častěji také bourali mladší muži a řidiči vozů s vestavěnými multimediálními systémy.
Ačkoliv má studie svůj limit v tom, že policejní protokoly nezaznamenávají přesný stav obrazovky vteřinu před nárazem, statistická souvislost je podle autorů silná. Vishal Patel proto navrhuje, aby samotné streamovací služby zařadily do propagačních notifikací jednoduché varování: „Jedna věta o tom, že si máte hudbu nastavit ještě předtím, než usednete za volant, by je nic nestála.“
Pro samotné řidiče pak nabízí přímočaré doporučení: „Vyberte si album, stiskněte tlačítko přehrávání a odložte telefon. Pokud někdo sedí na sedadle spolujezdce, dejte telefon jemu – nárůst úmrtí se totiž projevil téměř výhradně u řidičů, kteří jeli sami.“
Zdroj: ČTK, The Guardian
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