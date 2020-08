Ptáci nezpívají jen při námluvách. Při zpěvu se jim v těle vytváří droga, tvrdí vědci

Ptáci nezpívají jen při námluvách a bránění revíru. Někdy to dělají čistě pro radost, protože je za to jejich mozek odměňuje pozitivními emocemi. V nové studii to dokázali američtí vědci, kteří podávali špačkům malé dávky fentanylu a zjistili, že po léku proti bolesti sborově zpívají písně, jež znějí jako jazz.

Výzkumníci z University of Wisconsin na počátku předpokládali, že když ptáci zpívají, vytváří se jim v mozku opioidy, které je dostávají do dobré nálady. Aby svou hypotézu otestovali, podali špačkům dávku fentanylu, který se předepisuje proti bolesti, ale může sloužit také jako rekreační droga. Následně bedlivě poslouchali, jak ptáci po podání látky zpívají, a zjistili, že když jim zpěv neslouží jen k vymezování teritoria, zní jako hudba, která připomíná žánr free jazz. Podle biologa Laurena Riterse, jenž tým vedl, špačci stejným způsobem zpívají, když se slétávají do hejna. "V takových situacích zkouší různé popěvky, rozvíjejí motivy, přidávají tóny a zase je odebírají. Trochu se to blíží free jazzu a dost se to liší od zvuků, které vydávají, když se namlouvají s opačným pohlavím. Je zřejmé, že právě tento jazzový zpěv můžeme u ptáků slyšet, když mají radost," přiblížil Riters pro britský list Daily Mail. V další fázi experimentu společně se svým kolegy vyzdobil ohraničenou oblast v ptačí kleci, a když špačci zpívali, nahnal je tam. Vzápětí jim dal na výběr, jestli chtějí být ve vyzdobené části, nebo mimo ni, a ukázalo se, že ptáci zůstávali právě ve vyzdobené, protože si s ní spojovali potěšení ze zpěvu. "To dokazuje, že pozitivní emoce vznikají, když se špačci shromažďují s ostatními. Přestože tedy ptačí samečci v některých případech zpívají, když brání svůj revír nebo se snaží přilákat partnerku, jindy zpívají čistě pro radost, protože je jejich organismus za zpěv odměňuje. Uvolňuje opioidy, které snižují stres a dělají jim dobře. Když jsme dávku látky snížili, špačci okamžitě začali zpívat méně," doplnil Riters.