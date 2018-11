Ptáci kivi se po 100 letech vrátí do Wellingtonu, jejich počet neustále klesá

před 1 hodinou

V novozélandském Wellingtonu by už brzy mohli znovu hnízdi ptáci kivi, a to díky ambicióznímu plánu ochránců přírody, kteří chtějí během následujícího desetiletí tento kultovní národní symbol znovu nechat osídlit hlavní město. Informoval o tom zpravodajský server The Guardian.

Na Novém Zélandu v současnosti žije asi 68 tisíc ptáků kivi, ale jejich počet klesá průměrně o dvě procenta ročně. Ještě před sto lety jich byly miliony, ale útoky psů, koček, kusu liščí, lasicí hranostaj a krys vedly k obrovskému poklesu populace těchto pradávných, nelétavých nočních ptáků. Ve Wellingtonu kiviové nežijí už více než století. Po rozsáhlém hubení predátorů, který je součástí plánu Nového Zélandu do roku 2050 zbavit zemi některých druhů nepůvodních predátorů, jsou však ochránci přírody přesvědčeni, že dozrála situace pro návrat kiviho do Wellingtonu. Jedním z důvodů je i skutečnost, že přestože jde o národní symbol země, jen málo Novozélanďanů tohoto plachého opeřence někdy vidělo ve volné přírodě. "Moc by se mi líbilo, kdyby mě ráno budil zvuk kiviů," řekl starosta Wellingtonu Justin Lester, který je důrazným zastáncem kontroly predátorů ve městě. V rámci programu, který je koordinován s konsorciem skupin na ochranu přírody, bude na ploše 20 tisíc hektarů veřejné i soukromé půdy kolem Wellingtonu během následujících tří let prováděno intenzivní hubení predátorů. Po něm začne znovuosidlování této oblasti ptáky kivi. Pokud bude návrat kiviů do okolních oblastí úspěšný, pak se tento opeřenec připojí k dalším původním druhům, kterým se v hlavním městě daří - za městským pivovarem údajně hnízdí papoušci kaka, v městských parcích byli k vidění ostříži a předměstské zahrady znovu osídlil novozélandský holub kereru.