"Trpím spinální svalovou atrofií." Dívku kvůli vážné diagnóze trápili ve škole

Kvůli nemoci, při které postupně slábnou svaly, skončila minulý rok na ARO v umělém spánku. Silný zápal plic, při kterém plíce fungovaly jen z 18 procent, nakonec zvládla. Mariana (19), dcera úspěšné tanečnice, trpí spinální svalovou atrofií. Svým příběhem chce dodat dalším pacientům odvahu. Sama má kvůli diagnóze psychické problémy, ale nelituje se. Bojuje.
Dcera známé tanečnice Marie Vaněčkové trpí spinální svalovou atrofií.
Dcera známé tanečnice Marie Vaněčkové trpí spinální svalovou atrofií. | Foto: Profimedia.cz

To, že by mělo být s dívkou něco v nepořádku, netušila maminka ani lékaři. Těhotenství bylo bezproblémové a testy neukázaly nic špatného. Tanečnice Marie Vaněčková se těšila na příchod dcery. 

"Těhotenství s Mariankou bylo naprosto úžasné, cítila jsem se skvěle a v pohodě jsem zvládala vést taneční kurzy až do šestého měsíce," přibližuje příchod své dcery na svět. O tom, že má její holčička vážnou vrozenou nemoc, se dozvěděla za dramatických okolností tři roky po jejím narození.

Zdrcující diagnóza

Kvůli silné chřipce doprovázené vysokými horečkami a febrilními křečemi skončila tříletá Marianka v nemocnici, kde se pak od jiného pacienta nakazila zápalem plic. Lékaři si přitom všimli pomalejšího motorického vývoje 0dívky a po sérii testů odhalili, že za to může spinální svalová atrofie.

"V první chvíli to byl obrovský šok. Dnes už na nemoc existuje léčba, která dokáže zastavit její postup, ale dřív nic takového nebylo. Protože jsem vedla taneční kurzy i pro handicapované děti a v té době spolupracovala s místním stacionářem, dostala jsem nabídku nechávat tam dceru přes týden. To však nepřipadalo v úvahu, chtěla jsem být s ní, a tak jsem ji brala všude s sebou," vysvětluje tanečnice.

Tanec jako terapie

Přestože se Mariana po návratu z nemocnice mohla pohybovat už jen pomocí vozíku, dětství prožila obklopena tancem. A protože pohyb v rytmu hudby miluje, stala se součástí mnoha tanečních vystoupení.

"Tanec je pro mě dodnes určitou formou terapie. Když jsem byla malá,
vnímala jsem dospělé tanečnice jako takové princezny. A přála jsem si stát se jednou z nich," vzpomíná Mariana.

Její dětství však nebylo vždy zalito sluncem. Postupně se jí rozpadla rodina a zůstala sama s matkou. Navíc přišly o vlastnická práva k bytu a jako podnájemnice nemohly bydlení upravit tak, aby bylo bezbariérové.

Na základní škole měla problém zapadnout do kolektivu. Kvůli nočnímu polohování, které jí přerušovalo klidný spánek, pro ni bylo obtížné brzy ráno
vstávat.

"Občas mi nešly ráno obout boty nebo mi ve škole někdo přebral výtah, a tak jsem měla více pozdních příchodů. Na všechno jsem zkrátka potřebovala více času, spolužáci se proto se mnou nebavili," popisuje Mariana nelehké období.

V době studia na základní škole prodělala další těžký zápal plic. Protože se jí kvůli ochablým svalům postupně deformovala páteř a utlačovala si tak plíce a ledviny, podstoupila i závažný chirurgický zákrok.

Šlo to rychle

Při výběru střední školy u ní bohužel nerozhodoval zájem o konkrétní obor, ale
bezbariérovost. A tak musela opustit sen stát se kriminalistkou a místo policejní školy zvolila školu podnikatelskou.

"Učení jsem zvládala dobře, zejména pokud šlo o humanitní předměty.
Ty ekonomické pro mě byly horší. Stejně jsem ale školu musela po třech letech studia opustit," přiznává Mariana. Důvodem byl třetí zápal plic, při kterém skončila v nemocnici na ARO.

Vážný zdravotní stav, při němž téměř nemohla dýchat, se projevil i na psychice. Začala trpět úzkostmi a musela brát antidepresiva.

Co je SMA?

  • Spinální svalová atrofie je genetické onemocnění neuronů, které odpovídají za vědomé pohyby svalů, jako například běhání nebo pohyby hlavy. U těžších forem onemocnění mívají pacienti potíže s polykáním a později i dýcháním.
  • Nemoc se dělí do čtyř různých forem podle věku pacienta, kdy došlo k výskytu prvních symptomů. Čím dříve se nemoc objeví, tím bývá větší dopad na motorické funkce.
  • Absence nebo mutace genu SMN1 způsobuje nedostatek proteinu SMN, který je nezbytný pro celé tělo. K tomu, aby se nemoc projevila, je nutné, aby abnormalitu nesly oba geny od matky i otce. 
  • Přenašeči nemají žádné zdravotní obtíže, většinou o tom ani neví. Pokud spolu ale mají děti, je pětadvacetiprocentní riziko, že se u nich nemoc projeví. 
  • Nemoc se v populaci vyskytuje přibližně u jednoho z šesti tisíc narozených dětí a asi jedna ze čtyřiceti osob je přenašečem nemoci.
  • V Česku se ročně narodí přes 110 tisíc dětí, SMA onemocnění má zhruba jedno z 10 tisíc narozených.

"Šlo to hrozně rychle. V pátek večer se mi spustila rýma a v neděli už jsem letěla v kritickém stavu vrtulníkem do nemocnice. Nebylo jisté, jestli to přežiju. Léčba nakonec trvala asi pět měsíců. Když jsem se pak vrátila do školy, snažila jsem se látku dohnat, ale vůbec mi to nešlo. Cítila jsem se kvůli tomu dost demotivovaná a zároveň trapně. Školu jsem proto nakonec přerušila," vypráví Mariana v podcastu neSMAzatelní.

V současnosti spolupracuje s taneční skupinou své matky na střihu hudby, videí a přípravě tanečních programů. Zároveň se věnuje nutričnímu poradenství a chce pomáhat jak lidem na vozíčku, tak také těm zdravým. Velké sny ji přitom neopustily ani po všech životních kotrmelcích. 

 
