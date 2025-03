Říct si, že mám problém s alkoholem, je to nejtěžší, vidí Freimann ze Suchého února

Češi pijí alkohol skoro při každé příležitosti. Když se něco slaví, otevírají se lahve, když se zapíjí dítě, létají panáky vzduchem, nebo jen tak při posezení se připíjí vínem či pivem. Podle spoluzakladatele iniciativy Suchej únor Petra Freimanna jsou čísla spotřeby varovná. Ale v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ připustil, že lidé začínají nad požíváním lihovin víc přemýšlet.

Alkoholismus už přestává být takové tabu jako v minulých letech. Třeba iniciativa Suchej únor se snaží toto téma vyzdvihovat a mluvit o problémech pití. Letos se do projektu zapojilo více než milion šest set tisíc lidí. Čím dál víc Čechů přemýšlí nad tím, kolik toho vypije a jak často.

"Sebereflexe je nejdůležitější, ale často to nejtěžší, abychom si řekli, že máme problém," přiznává spoluzakladatel projektu Petr Freimann. Spotřeba alkoholu v Česku zůstává dlouhodobě jednou z nejvyšších na světě. Na osobu, včetně dětí, průměrně připadá kolem deseti litrů čistého alkoholu za rok.

"Každý má někoho v okolí, kdo v závislostech tahá za ten kratší konec. Myslím si, že je to téma všech. Každý má svou závislost či nezávislost, nad kterou se během Suchého února může zamyslet. V neposlední řadě je tu spousta lidí, kteří svým přístupem mohou inspirovat spoustu lidí k tomu, aby si svůj vztah k závislosti uvědomili," přiznává Freimann.

I když jsou čísla spotřeby alkoholu v Česku stále alarmující, kvituje to, že roste i nabídka nealkoholických variant v restauracích, které dřív bojkotovaly tyto výrobky. Ale zjistily, že poptávka je dnes veliká a ne každý si chce dát k obědu pivo či něco jiného.

Dost často se i v "Sucháči" setkali s odporem právě provozovatelů hospod či restaurací, ale edukace i v této oblasti dost pomáhá. S bojkotem jejich akce se setkávají spíš u jednotlivců.

"Vidím tam dvě úrovně. Jedna je od provozovatelů hospod a tak podobně, kdy před lety byla lehce negativní atmosféra. Ale letošní rok se to hodně obrátilo. Druhá úroveň je ohledně jednotlivců, kdy nám lidi říkají, že jim nebudeme nařizovat, kdy nemají pít. Ale my na to odpovídáme, že nikoho do toho nenutíme, je to jen příležitost, kterou nabízíme. Jestli to chtějí bojkotovat, je to jejich rozhodnutí," dodal nadneseně v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Nechce nikoho nutit, že zrovna v únoru nemají pít. Je rád, když si třeba někdo zkusí nepít v jiném měsíci v roce, jak to každému vyhovuje. Je ale důležité se pro to rozhodnout a pak si z toho vzít nějaké ponaučení.

Problémy s alkoholem u Vilmy Cibulkové

Ani slavným lidem se nevyhýbá téma alkoholismu. Herečka Vilma Cibulková dlouhé roky bojovala s pitím, a dokonce si lahve před partnerem schovávala v šuplíku mezi spodním prádlem.

"Alkoholici jsou velmi dobří lháři. Já jsem pití schovávala mezi spodním prádlem. Když jsem chodila na léčení, lidé se svěřovali s dost bizarními místy. Třeba lahev vyprali omylem v pračce, nebo to měli na šňůrce ve světlíku," dnes kroutí hlavou.

Nakonec se nechala hospitalizovat v Bohnicích, protože ten problém sama nezvládala. Sama nedokázala přestat, proto si řekla o odbornou pomoc.

"Že s pitím musím skončit, jsem byla rozhodnutá už pár let. Za komunismu jsem vyhledala odborníka, ale ten mi řekl, že na tom nejsem špatně, že problém nemám. To už jsem pila lahev vína denně jak nic. Prý to není taková dávka, abych měla problém s alkoholem. Tak jsem se rozhodla sama, že s tím chci něco dělat," dodala herečka.

Až na jeden exces na Slovensku, kdy řídila opilá, podle svých slov drží "suchý život".