"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

před 4 hodinami
Na porod se připravovala celé těhotenství. Ale na to, co nastane, až bude miminko na světě, připravená nebyla. Úzkost, nevyspání, špatná psychika se na spisovatelce Elišce Kašparcové podepsaly. Celé šestinedělí má jako v mlze. Přišla si jako nejhorší máma na světa, když k dceři necítila bezpodmínečnou lásku, kterou všichni popisovali. Celé to teď popsala v knize Šestinedělky.
Spisovatelka Eliška Kašparcová bojovala v šestinedělí s psychikou.
Spisovatelka Eliška Kašparcová bojovala v šestinedělí s psychikou. | Foto: se souhlasem Elišky Kašparcové

Když se Eliška dozvěděla, že je těhotná, byla štěstím bez sebe. Na miminko se spolu s partnerem těšili a ona si už představovala, jaké to bude, až se stanou rodiči. Začala se všemožně připravovat na porod - snad nebyl kurz, na kterém by chyběla. Na co ale připravená nebyla, bylo to, co přišlo po narození vytouženého dítěte.

"Nečekala jsem, jak náročné to bude. Žila jsem v americkém snu, že všechno bude dokonalé. Že se miminko narodí a vše bude nádherné a přirozené. Ale bohužel to tak vůbec nebylo," přiznala spisovatelka v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Netýkala se jí přímo poporodní deprese, ale její stav nepřešel ani za pár dní, jako je tomu u poporodního blues. Sama má pocit, že ji ovládla obrovská úzkost, která jí komplikovala začátek nové životní etapy. Nedokázala se radovat z toho, že je máma. Necítila k miminku lásku. Všechno bylo špatně a nikde neviděla světlo na konci tunelu.

"Trvalo to několik týdnů. Nikdy jsem neměla žádné psychické obtíže, proto mě nenapadlo vyhledat odbornou pomoc. Utápěla jsem se v tom sama. Hledala jsem pomoc na internetu, jestli má někdo podobné pocity. Nevzplanula jsem hned láskou ke svému dítěti," svěřila se.

Dnes už ví, že by všechno udělala jinak - vyhledala by odborníka, aby na své pocity nebyla sama. I když jí partner s dcerou hodně pomáhal, nemohl pochopit, jaké je to mít hormony jako na horské dráze, být k smrti unavená a zacyklená v koloběhu přebalování, kojení a uspávání.

Nic nebude jako dřív

Měla pocit, že všechno musí být dokonalé. Ale nepřicházelo to. Byla z toho frustrovaná a myslela si, že už nikdy nebude mít svůj život zpátky. Rozumově věděla, že dítě jednou vyroste, ale v té chvíli jí to připadalo nekonečné.

Spisovatelka Eliška Kašparcová bojovala v šestinedělí s psychikou.
Spisovatelka Eliška Kašparcová bojovala v šestinedělí s psychikou. | Foto: se souhlasem Elišky Kašparcové

"Maminkám bych doporučila, aby se nenechaly zblbnout sociálními sítěmi. A aby si daly čas zorientovat se v nové roli. Nikdo mě nepřipravil na to, co přijde potom. Na porod jsem se připravovala ve velkém, znala jsem všechny porodní polohy, ale pak jsem najednou měla miminko v náručí a nevěděla jsem, co s ním. Mateřský instinkt prostě nepřicházel," dodala.

Nakonec se s dcerou sžila a ta neskutečná, bezpodmínečná láska přišla - jen to trvalo skoro rok. Eliška chce, aby ostatní mámy věděly, že i takto může začátek mateřství vypadat, a aby si to nevyčítaly tak jako ona. Myslela si, že je "rozbitá", ale dnes už chápe, že kombinaci hormonální bouře, nedostatku spánku a výčitek je těžké zvládnout bez následků.

Šestinedělky

Knížka Eliška Kašpercové, která nedávno vyšla, popisuje prožitky šestinedělí se všemi pochybnostmi, těžkostmi a pocity nejistoty. "Ztratíte se v ní a snad se i najdete. Možná si popláčete a možná se zasmějete. Je vážná, ale s nadhledem. Ufňukaná i hrdinská," uvádí autorka v anonci.

Napsala proto knihu Šestinedělky, ve které otevřeně sdílí své zážitky z prvních měsíců mateřství. Chce tak ženy povzbudit, pobavit a dodat jim sílu do začátku. Kniha není jen o jejím příběhu - své pocity v ní sdílí i další maminky. Ty negativní i ty krásné.

