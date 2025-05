Pro Čechy je rodina bezpečný přístav. Nejčastější hádky vznikají kvůli politice

Rodina je nejen základ státu, ale pro většinu z nás znamená bezpečný přístav, kde je nám dobře. Nový průzkum finančního domu UNIQA zkoumá, jak české rodiny fungují, co je drží pohromadě, co je rozděluje nebo co nám v nich chybí. Výsledkem je ucelený pohled na pocit bezpečí v rodině, který se v mnoha domácnostech ukazuje jako křehčí, než by se mohlo zdát.

Rodina pro každého z nás může znamenat něco jiného. Někdo v ní cítí oporu, nemohl by bez ní být, někdo dává přednost kamarádům, ale domov pro něj může znamenat bezpečný přístav. Jak dopadl průzkum o spokojenosti českých domácností? Výsledky průzkumu ukazují, že průměrná úroveň míry bezpečí v českých rodinách dosahuje 62 bodů ze 100. Češi si v naprosté většině případů vedou dobře v ochraně svých blízkých před vážnými riziky, jako je násilí nebo závislosti. Právě tato oblast drží celkové hodnocení nejvýš. Související Kdo jsou náhradní matky? Odborníci se bojí nekalého byznysu Vysoké skóre má i každodenní fungování, pokud ho rodiny sdílejí aktivně - například stolují společně, podnikají výlety nebo pečují o domácí mazlíčky. Naopak nejnižší hodnocení má oblast zdraví a péče. Mnoho lidí si není jistých, zda by se zvládlo postarat o nemohoucího člena rodiny. Zajímavý pohled nabízí i otázka politických názorů. Ukazuje se, že v rodinách, kde panuje shoda na společenských tématech, je vyšší pravděpodobnost celkového souladu. Tam, kde se lidé neshodnou v pohledu na svět, častěji dochází i ke sporům o výchovu, peníze nebo hodnoty. Zároveň mnoho domácností přiznává, že se o politice v rodině raději ani nebaví, protože ví, že by se neshodli. "To, že nesouzním s politickým názorem, neznamená, že budu přilévat olej do ohně - to by dobře neskončilo. Moje maminka je zastánkyní zvláštních názorů. Samozřejmě ji vyslechnu, i když s polovinou z nich nesouzním," popisuje v průzkumu třicetiletá žena. Související Tichý úder, který mění životy. Budoucnost po mozkové mrtvici ovlivňuje následná péče Rodina je důležitá pro psychickou pohodu Pocit bezpečí v rodině je zásadní pro naši psychickou pohodu, stabilitu i vztahy napříč generacemi. Výsledky průzkumu ukazují, že jej nejvíce ovlivňuje důvěra, sdílený čas, komunikace a schopnost být si navzájem oporou - bez ohledu na složení domácnosti. UNIQA se jako finanční dům snaží pomáhat rodinám primárně svými službami. Rozšiřuje však i přímou pomoc rodinám skrze své aktivity společenské odpovědnosti. "Jako společensky odpovědná firma se dlouhodobě věnujeme tématu duševního zdraví a velmi si vážíme naší dosavadní spolupráce s Linkou bezpečí a Ligou za duševní zdraví. Výsledky tohoto průzkumu nám však ukázaly, že je čas rozšířit naši pomoc ještě dále - přímo do rodin. Zjištění, že rodiny jsou silně ohrožené neschopností postarat se o své nemohoucí blízké, je silné a závažné. Právě proto jsme založili Nadační fond UNIQA vedený v Nadaci Pontis, jehož prostřednictvím začneme podporovat i projekty péče, které rodinám poskytnou alespoň krátkodobou úlevu. Půjde například o terénní psychologickou pomoc nebo o tábory pro zdravé děti v domácnostech, kde se veškerá pozornost soustředí na nemocného člena rodiny. Chceme, aby rodiny věděly, že v tom nejsou samy," vysvětluje generální ředitel UNIQA Rastislav Havran. Bezpečí v rodině se ale netýká jen vztahů mezi lidmi. Z výzkumu vyplynulo, že psy a kočky lidé považují za plnohodnotné členy rodiny, ale i papoušky. Domácí mazlíčci podle respondentů přispívají k pocitu pohody a pomáhají udržovat společné rituály - například procházky nebo večerní kontakt u televize. Zvíře má 6 z 10 českých rodin, nejčastěji rodiny s dětmi nebo vícegenerační domácnosti.