"Přejídáním a zvracením jsem se trestala." Vlastina Svátková promluvila o bulimii

Je krásná, štíhlá, talentovaná. Mnoho žen by chtělo vypadat jako ona. Přesto herečka Vlastina Svátková bojovala se sebeláskou. Nenávist samé k sobě přenesla až do poruchy příjmu potravin. Přejídáním a zvracením se trestala. Bála se, že ji nikdo nebude mít rád. O boji s bulimií promluvila v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

"Nejdřív to začalo anorexií, kdy jsem hodně rychle zhubla. Bylo to v období maturit, na kterou jsem se učila. Byla jsem týden zavřená v pokojíčku a u toho jsem dělala břišáky," promluvila Vlastina Svátková o začátcích s poruchou příjmu potravy.

Okolí ji začalo obdivovat, konečně si přišla něčím zajímavá. Jenže chvála pro ni nakonec začala být zhoubou. Chtěla ji víc a víc, lačnila po tom, aby jí každý lichotil a všímal si jí. Byla tolik nedoceněná z domova, že potřebovala někde jinde slyšet, že je krásná a v něčem vyniká.

"Taťka neuměl vkročit do ženského světa a neuměl se emočně zapojit, aby to nebylo blbé. Styděl se. Máma to zase neuměla empaticky. Asi se o mě bála, ale dávala to najevo tak, že když jsem řekla, že si nedám ani banán, tak mi dala facku. Ale myslím si, že byla naštvaná, že neví, jak mi pomoct, proto se zlobila, že se normálně nenajím," přiznala herečka. Dnes už má pro tehdejší reakce rodičů pochopení.

Pak vzala brigádu v jedné luxusní restauraci, kde ale nedokázala jídlu odolat. Začala uždibovat, ochutnávat, zkoušet nové chutě. Z jídla se najednou pro ni stala posedlost, kterou si dlouhou dobu zakazovala. Jenže s tím přišly šílené výčitky. Takže se to přehouplo do druhého extrému, do bulimie.

"Měla jsem strach a výčitky, že přiberu, že budu ošklivá a nebude mě mít nikdo rád. Že nebudu už zajímavá. Toho jsem se hrozně bála. Chtěla jsem to jídlo, ale zároveň jsem nechtěla přibrat," dodala Vlastina.

Zvracení jako očistný rituál

Někde se dočetla, že jogíni jídlo zvrací. Je to údajně očistný rituál, součást meditace. Nikdy neměla problém se vyzvracet. Kdykoliv si strčila prst do krku, hned šlo vše ven.

"Od začátku jsem věděla, že mám problém. Vynechávala mi menstruace. Kupovala jsem si na to bylinky. Věděla jsem, že zvracet je špatně. Cítila jsem se po tom psychicky hrozně. Měla jsem deprese," vyprávěla dál svůj těžký životní příběh v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Vlastina si uvědomovala, že takto nechce žít, protože spíš přežívala a utápěla se čím dál víc v temnotě. Proto si o bulimii začala hodně načítat, studovala knihy, četla diskusní fóra a také začala chodit do podpůrných skupin.

"Začala jsem chodit i k doktorce, která mi vždycky dělala odběry, jestli nemám tím zvracením tolik oslabený organismus. Snažila jsem se to řešit. Ale nešlo z toho kolotoče vystoupit, nevěděla jsem, jak z toho ven. Nikde se to nedočteš, nevíš, jak na to," přiznala krásná herečka, která by se mohla živit i jako modelka.

Hledala cestičky, jak si nakoupit jídlo, aby ji nikdo neviděl. Snědla toho strašně moc. Pamatuje si, že třeba čekala, až kamarádka odejde, aby si mohla jít nakoupit do večerky jídlo a přejíst se.

"Koupila jsem si celý chleba, kakao, nutellu, chipsy. Páté přes deváté. Byly to potraviny, které jsem si zakazovala, tak v tu chvíli jsem si to dovolila," vrátila se Vlastina do minulosti. Dnes jí připadá, že mluví o někom úplně jiném.

Zachránil ji až syn

Upozorňuje, že proces sebepřijetí je běh na dlouhou trať. Přiznat si, že její hodnota není jen v tom, jak vypadá, trvala pár let. Herečce se podařilo zatočit s poruchami příjmu potravy, až když otěhotněla s prvním synem.

"V ten moment jsem si řekla, že už to není jen o mně. Ubližovat sobě mi nevadí, ale teď bych ubližovala i svému synovi. Ale já ho bezmezně miluji a nechci mu ubližovat. To byl ten impulz, proč jsem to přestala dělat. Tu větší lásku, kterou jsem potřebovala, mi kompenzoval můj syn," zasnila se křehká blondýnka

Dnes se má ráda tak, že se má konečně na prvním místě a nepřijde jí to sobecké. Rodinu také miluje, ale dokáže si říct, co sama potřebuje, a umí si o to říct. Stala se maminkou tří synů, dělá profesi, která ji naplňuje. Dokáže se najíst bez výčitek a zvracení, což je pro ni životní výhrou.

Bulimie může končit i smrtí

U této poruchy příjmu potravy nejde jen o jídlo a zvracení, jak si mnozí mohou myslet. Jde o komplexní duševní poruchu, která potřebuje léčbu. Spouštěče této nemoci se mohou lišit, nelze říct jen jeden primární. Může jít o nízké sebevědomí, perfekcionismus, chronické pocity stresu, ale také společenský a rodinný tlak na dosažení ideálů, nejen v kráse.

"Bulimie může i vést k smrti, když se jedinec nejde včas léčit. Hrozí i vážné zdravotní následky včetně poškození zubů, trávicího traktu, zánětů v těle, až po pocity, že nemá cenu žít. Mnozí bulimici si mohou i sáhnout na život. Proto je důležitá včasná léčba a pomoc," radí psychiatrička Ivana Růžičková.