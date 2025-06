Místo výhledu jen zeď. Jak to vypadá na dětské psychiatrii v motolské nemocnici

Omšelá budova číslo 8, kolem které projdete bez povšimnutí, ačkoli je velmi důležitá. Není v hlavní části nemocnice, ale je tu pořád plno. Taky má pořádně dlouhý název: Dětská psychiatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. V novém seriálu Aktuálně.cz „Za zdmi dětských psychiatrií“ ukazujeme, jak vypadají zařízení, kde zachraňují děti s nemocnou duší.

Když přijdete k budově, která je pozůstatkem barákové nemocnice z 2. světové války, řeknete si, že se tady zastavil čas. Stará chodba vedoucí k hlavnímu vstupu může připomínat prostory z psychothrilleru Reqiuem pro panenku. Často to spoustu lidí vystraší. Naštěstí jde o část, která s budovou dětské psychiatrie už nemá nic společného. Slouží ale jako cesta k místu, kde zachraňují děti.

"Máme padesát lůžek rozdělených do tří oddělení. Tím, že jsme zařízení akutní péče, máme stále plno. Často přijímáme děti a dospívající z urgentního příjmu FN Motol, kdy je přiveze zdravotnická záchranná služba. Nebo z pohotovosti, kam je dovedou většinou rodiče," vysvětluje primářka Iva Dudová.

Na klinice se dveře netrhnou, kapacita je na dnešní dobu zvýšené potřeby akutní dětské psychiatrické péče nedostačující. Lůžková kapacita je dlouhodobě obsazená. Přitom prostředí psychiatrie je jedním z důležitých faktorů úspěšné léčby.

"Tlak na akutní příjmy nám neumožňuje objednávat pacienty plánovaně, kapacitu nám plní z velké části také překlady dětí z pediatrických klinik a oddělení, které čekají na hospitalizaci na dětské psychiatrii nejčastěji po sebevražedném pokusu předávkováním léky," pokračuje primářka Dudová, která nás oddělením provází.

Bílá barva vévodí pokojům

Pokoje jsou většinou čtyřlůžkové. Na první pohled si všimnete postelí bez peřin, které vypadají, jako by v nich nikdo nespal. Děti si lůžkoviny uklízí, úklid pokoje je jednou ze součástí režimu na oddělení.

"Jsme rádi, když děti netráví den na lůžku, kromě specifických situací, jako je například klidový režim po hlavních jídlech pro pacienty s poruchou příjmu potravy," říka lékařka.

Zdálo by se, že se denní program podobá táboru nebo škole v přírodě. Jen místo různých her a úkolů chodí děti na terapie a mluví s psychiatry. I v nemocnici funguje základní škola, byť jen s omezeným počtem vyučovacích hodin. Studenti středních škol si pod dohledem učitelů doplňují učivo samostatně.

Herna je nově zrekonstruovaná

Herna na oddělení je nově zrekonstruovaná a vybavená pianinem, sedacími vaky a velkou obrazovkou, děti tam mají uschovány společenské hry. Prostor herny je využíván pro terapeutické účely i jako místo oddechu a společného setkávání pacientů, kteří ale mohou během dne trávit čas i na pokojích.

Chodba na oddělení vypadá veseleji díky žluté výmalbě a výzdobě dřevěnými

panely s přírodními motivy připomínající spíš oddělení v klasické dětské nemocnici. Herny na všech odděleních a terapeutická zahrada přiléhající k budově byly rekonstruovány za pomoci Nadačního fondu Kapky naděje. Stejně jako herna.

"Hospitalizovaní pacienti profitují na klinice z individuální péče, kterou poskytuje ošetřující lékař - dětský psychiatr. Snažíme se o to, aby ošetřující lékař byl lékařem, který dítě provází od začátku do konce pobytu. Dítě psychoterapeuticky vede, pracuje také s rodinou pacienta ve spolupráci s dalšími členy týmu, jako jsou psychologové a sociální pracovnice," dodala primářka. V Motole pracují i s muzikoterapií a arteterapií, ale méně, než by si přáli.

"Jsme součástí velké fakultní nemocnice, nikoliv nemocnice psychiatrické, což má své výhody v dostupnosti veškeré konziliární lékařské péče, ale nevýhody v zázemí pro terapeutické aktivity," přiznala lékařka.

Děti na terapii koukají do zdi

Když vstoupíte do místnosti, která slouží k ergoterapii, během níž se trénují běžné denní činnosti, je to pohled do nehostinné reality. Malá a tmavá místnůstka, z oken hledíte do zdi. Pro děti nedostačující nejen prostorem, ale také vybavením.

"Teď bohužel nemáme prostředky na zrekonstruování větší místnosti, která dříve sloužila pro arteterapii a ergoterapii, a nově ji vybavit," postěžovala si

primářka Dudová.

Je vidět snaha o úpravu prostředí třeba v tělocvičně, ale ani velkoplošné tapety na zdech s motivy moře a lesa nezakryjí staré lino, starší vybavení, jako je boxovací pytel, běhací pás a rotoped. Ke sportovním aktivitám děti primárně využívají zahradu s novým multifunkčním hřištěm a dvěma ping-pongovými stoly. Ale pokud počasí nepřeje, prostor tělocvičny a jeho vybavení je nedostačující.

Stavět se nebude

Kvůli podezření na rozsáhlou korupční kauzu spojenou s bývalým ředitelem FN Motol Miloslavem Ludvíkem nová budova dětské psychiatrie v Motole (prozatím) nebude. Dětská psychiatrická klinika bude dál čekat na moderní budovu s kapacitou devadesáti lůžek a zázemím pro výuku studentů i vzdělávání dětských psychiatrů, které by odpovídalo dnešním potřebám dětské psychiatrie.

"Nevzdáváme se. Dětská psychiatrie a naši pacienti si novou budovu zaslouží. V příjemnějším prostředí se pacientům lépe srovnává i s nepříznivými stavy. Také lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci kliniky si zaslouží důstojné prostředí pro svoji náročnou práci," uzavírá vyprávění primářka.

Sbírka na terapeutickou místnost

S Aktuálně.cz jsme se rozhodli uspořádat veřejnou sbírku na rekonstrukci prostornější terapeutické místnosti, která bude poskytovat moderní zázemí a vyhovující vybavení pro terapeutické aktivity hospitalizovaných pacientů. Děti by neměly za okny pozorovat zeď protější budovy, ale sbírka by jim mohla pomohla k výhledu do zahrady. Přispět můžete i vy libovolnou částkou. Každá koruna se počítá. Zvlášť u pomoci dětem. Prostředí psychiatrie je jedním z pilířů úspěšné léčby. Děkujeme.