Z temnoty pervitinu k amazonským rituálům: pády a vzestupy pornoherečky Daisy Lee

Pornoherečka Daisy Lee, vlastním jménem Karolína Urbanová, byla ve filmech pro dospělé velkou hvězdou. Měla svou fanouškovskou zakládnu, točila po celém světě. I když se tvářila suverénně, uvnitř trpěla. A tu bolest a prázdnotu se snažila zahnat pervitinem a divokým stylem života.
Což se na ni po čase dost podepsalo. Vypadalo jí několik zubů, které si musela nechat spravit v Turecku. Na pohled zestárla o deset let. Vše se odehrávalo v přímém přenosu jejích sociálních sítích, ze kterých čerpal i tento článek.
Pak přišla ayahuasca a všechno se změnilo. "Dodnes nevím, jak jsem na to přišla. Pamatuji si, že jsem seděla na sedačce na drogách a najednou na mě v telefonu vykoukla ayahuasca. Hned jsem věděla, že je to ono," říkala letos v červnu v podcastu Honeytalk. Do Česka tehdy přijela na skok, byla v sedmém měsíci těhotenství a vrátila se, aby uzavřela starý život. Aktuálně.cz ji oslovilo, nicméně na vyprávění nedošlo.
Vraťme se ale ještě před tenhle moment. Karolína - dcera bývalé političky Aleny Ženíškové, s níž neudržuje praktický žádný kontakt - přiznávala, že se ztratila sama sobě. V zrcadle hledala dívku, která odešla pryč.
Potřebovala restart. Ne kosmetickou změnu, kterým jeden čas podlehla, ale kompletní proměnu. Na začátku roku 2023 odjela do Jižní Ameriky, do Peru a pak do Ekvádoru. Do země, kde se noc nadechuje pachutí hlíny a kde šamani drží tradici starou jako svět. Ayahuasca to byla, co Karolíně pomohlo se postavit zpět na nohy a vzít si život zpět do vlastních rukou. Jde o nápoj, který člověka nejprve rozbije na střepy. Teprve potom se rozhodne, jestli stojí za to ho poskládat zpátky. Aspoň tak to říkají šamani.
Myslela si, že umírá
První ceremonie ji srazila na kolena. Na Instagramu popisovala, jak viděla čáry, obrazce, smrt, těla, která už nedýchají. Pavouky, hady, bytosti, které nelze vysvětlit. Hlava se otevřela jako klec a ven vyletělo všechno, co držela pod zámkem. Zvracela. Třásla se. Prosila, aby to skončilo.
Druhá, třetí a další ceremonie už nebyly jen destrukcí. Nakonec jich podstoupila dvanáct. Karolína na sociálních sítích popisovala, že se poprvé v životě cítila znovuzrozená. Úsměv jí přišel přirozený, ne vynucený. Jako kdyby amazonská temnota konečně uvolnila cestu světlu. Najednou prý viděla, že nemusí být věcí pro ostatní. Že tělo nemusí být produkt. Že duše může být domovem, ne válečným polem.
To, že svou proměnu myslí vážně, začala detailně ukazovat na sociálních sítích. Odmítla všechny nabídky na další točení filmů pro dospělé, ze dne na den se pornoherečka Daisy Lee stala vzpomínkou. Sundala tuny make-upu, umělé řasy, prodloužené vlasy. Z blond barvy se obarvila na hnědo a nakonec si nechala vyndat i silikonové poprsí. Nebylo to hned, ale každý, kdo ji nějakou dobu na Instagramu pozoroval, koukal, jak se mění před očima. A to nejen vizáží, ale během roku změnila názory na život, na úspěch i na to, co vlastně v budoucnu chce. Lidé se jí přestali vysmívat. Namísto toho získávala čím dál víc obdivovatelů v její nové životní cestě.
Karolína se rozhodla vkročit do neznáma a v roce 2024 se natrvalo odstěhovala do Ekvádoru, kde hledala své životní štěstí. Ayahuasca ji v tom prý byla nápomocná, proto chtěla pomáhat i dalším lidem, kteří potřebují změnu. Začala dokonce organizovat cesty za šamanskými procesy.
"Každý měsíc přijíždí skupina, ve které jsou úplně rozdílní lidé se zajímavými životními příběhy, kteří si tady při retreatu procházejí naprosto odlišnými procesy ceremonií s ayahuascou. Pro mě jsou to obrovské, životní a zajímavé zkušenosti. Je úžasné vidět na konci výpravy změny na těch, kteří podstoupili retreat - jejich uvědomění, změny na obličeji a celkově jejich energie a vize v jejich životě," napsala na Instagram.
Spirituální turismus není bez rizika. Ani pro ty, kdo ho vedou. Ayahuasca není hra ani nějaký módní detox. Silná psychedelie dokáže léčit i ničit. Může otevřít rány, které se nezacelí. A ne každý šaman je skutečný léčitel. Karolína si v Ekvádoru našla partnera z Argentiny, se kterým si otevřela retreat studio, kde lidem pod vedením šamana dopřávají cestu do duše.
Vrátit domů se už nechce. Nic jí sem netáhne. Pro spoustu lidí je pořád tou Daisy Lee, v rodině prý moc velkou podporu nikdy neměla a do toho se jí v džungli narodil před dvěma měsíci vytoužený syn Theo.
Psychedelika dokáží navrátit radost
"Psychedelika nejsou nástroj pro každého. Musí tam probíhat nějaký screening a zvážení, jestli je ten pacient vhodný. Při řešení traumatu s ním pracovat postupně a pod vedením psychoterapeuta," upozorňuje Kristína Pomothy, která je i spoluautorkou knihy Psychedelika v Česku a na Slovensku, v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.
Co jsou psychedelika?
Psychedelika jsou látky, které vyvolávají změněné stavy vědomí, včetně intenzivních vizuálních, sluchových či emocionálních zážitků. Mezi nejznámější patří bezpochyby LSD, meskalin, psilocybin, DMT, ayahuasca či MDMA.
Vužívají se jako druhotná léčba duševních poruch nebo k osobnímu rozvoji a spirituálním účelům. Při neodborném užití mohou přinášet rizika, jako jsou úzkosti nebo "bad trip". Člověk by měl podstoupit asistovanou terapii, při níž budou přítomni psychologové a psychiatři, aby nedošlo k psychóze.
Důležité je vědět o pacientovi co nejvíc informací, především o fyzickém a psychickém stavu. Také o jeho rodinné anamnéze. Jestli někdo mezi příbuznými trpěl schizofrenií, psychózami a jinými závažnými psychickými stavy.
"Psychedelika dokáží radost ze života navrátit. Ale je to proces, je to vedená terapie, která připravuje, provádí a potom integruje psychedelický zážitek. Je to velmi důležité, aby to šlo takto po sobě," upozorňuje odbornice pro Aktuálně.cz.