Znásilnění, šikana či vražda. Agrese u dětí neustále stoupá, příčin je víc

Agrese mezi dětmi a mladistvými přibývá. Nejde jen o rvačky mezi sebou, ale podle průzkumů se častěji stávají i pachateli trestních činů. Policejní data mluví neúprosně. Nárůst je patrný nejen u vražd, ze tří případů spáchaných dětmi před deseti lety se zvýšil na loňských osm, ale také u dalších trestných činů, například znásilnění či vyhrožování. Kde se v dětech bere taková agresivita?

Ve společnosti se čím dál tím víc mluví o tom, že děti začaly hrubnout, dokážou být mezi sebou až násilné. Skloňuje se i toxická maskulinita, která vede mladé chlapce k přesvědčení, že za jejich neúspěchy a problémy mohou holky a ženy. Vzrůstající problém vidí i ředitel Dětské psychiatrické nemocnice Opařany doktor Michal Goetz.

"I u nás narůstá problém s dětskou agresivitou, i když zatím nedosahuje takových výšin jako třeba v Německu, Anglii či ve Skandinávii. V těchto zemí narůstá i násilí vůči dětem a ženám," varuje psychiatr v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Že tento trend roste i v Česku, potvrzují i policejní statistiky.

Například v roce 2014 spáchaly osoby mladší 18 let 45 znásilnění, loni už jich bylo 58. Patrný je také nárůst znásilnění spáchaných nezletilými do 15 let, ten vystoupal z 20 na 26 případů. Stejně tak v této věkové skupině přibylo i úmyslného ublížení na zdraví - z 80 v roce 2014 na 90 případů loni. Nárůst trestné činnosti obecně ukazují i čerstvější data, zatímco v roce 2022 dostalo nepodmíněné trestní opatření 87 mladistvých, v roce 2023 číslo skokově vzrostlo na 180.

Můžete si položit otázku, kde se to v těch dětech vůbec bere.

"To je, jako bychom se ptali, kde se berou úzkosti. Všichni máme v sobě úzkost, protože je vývojově důležitá, ale může být i přehnaná. Všichni máme dispozice k agresi, protože by lidstvo nepřežilo. Pak jsou faktory, které agresi podporují a neusměrňují ji. Může se dostat do škodlivých mezí," dodal Goetz.

Tato slova potvrzuje i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která sama pozoruje, jak se agrese stále stupňuje.

"Ano, statistiky policie ukazují, že oproti roku 2019 vzrostl počet dětí stíhaných za násilnou kriminalitu přibližně o čtvrtinu. Hlavní příčinou je podle mě zhoršující se stav duševního zdraví a častá zkušenost s násilím v rodině," citovaly vládní zmocněnkyni Novinky.cz.

Děti jsou přesyceni informacemi

Špatné rodinné zázemí, negativní životní vzory ale nejsou jedinými spouštěči těchto nekontrolovatelných stavů. Alespoň to tak vidí dětský psychiatr.

"Jsou to i informace o válce a obětech. Ty nás otupují a zvyšují nejen úzkost, ale i toleranci k násilí. Řekl bych, že obecně je to i stres nebo pocit existenčního ohrožení. Jak finančního, klimatického i válečného. Může to v člověku aktivovat obranné a agresivní mechanismy," řekl a dodává:

"Přijde mi, že těch vlivů, který například internet přináší je tolik, že je lepší hledat to dobré. Podporovat to v dětech. Dobrých vzorů chování je hodně, ale bohužel se jim nedostává tolik pozornosti, kolik by bylo potřeba, aby se děti stihly přesvědčit, že je to ta správná cesta. Mám pocit, že to začíná od nižších stupňů školy a od rodiny, co vidí."

Doba je podle psychiatra i informačně přesycená. Nejen děti mají tendence vyhledávat intenzivnější podněty. Počítačová hra i TikTok s nimi umí pracovat a člověka tím přeprogramovává. Jeho mozek má pak podobné pocity, jako by bral drogy. Proto je důležité vymezit hranice, kdy dítě může trávit čas virtuálním světe.