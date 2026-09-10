Květnový úhyn dvou teriérů u lipenské přehrady nezpůsobil lidský zásah, ale toxické sinice. Vyplývá to ze závěrů pitvy a policejního vyšetřování, na kterém se podíleli i vědci. Kvůli výraznému poklesu hladiny nádrže došlo k odkrytí dna, kde zvířata pozřela biomasu s nebezpečnými jedy.
Květnový úhyn dvou psů u lipenské přehrady způsobily podle výsledků pitvy toxické bentické sinice, které se v přehradě vyskytují. Dva teriéři sinice snědli. Policisté vyloučili cizí zavinění, uvedli na webu.
Výška hladiny lipenské přehrady je letos kvůli suchu výrazně pod běžnou úrovní. „Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické sinice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické sinice produkující toxické látky,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
Vědci už na začátku června potvrdili, že na některých místech lipenské přehrady se mohou vyskytovat sinice s toxiny, které nejsou nebezpečné pro člověka, ale mohou být jedovaté pro zvířata.
Úhynem dvou psů se zabývala policie, která spolupracovala s Centrem environmentálních forenzních věd Univerzity Karlovy, Hydrobiologickým ústavem Biologického centra Akademie věd České republiky, Státním veterinárním ústavem Jihlava a státním podnikem Povodí Vltavy. „Na základě všech zjištěných skutečností není v daném případě dáno podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku,“ uvedl dnes Šupík.
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