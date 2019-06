Bytová krize mění i nábytek. IKEA představila skříň, která se sama rozloží v postel

Na bytovou krizi a poptávku po efektivním zařízení malého prostoru se rozhodla zareagovat i IKEA a v příštím roce představí nábytek, který se sám rozloží i stáhne a podle potřeby poslouží jako postel, skříň nebo psací stůl.

Přes den vypadá jako skříň s pohovkou, večer je z něj šatník a postel. Nábytek, který tento týden představila IKEA, je reakcí na realitní krizi a trendy v bydlení, kdy se zvýšila poptávka po malometrážních bytech a garsonkách.

Do bytu o maximální velikosti 50 metrů čtverečních se toho zkrátka nevejde tolik, kolik by člověk potřeboval. A pokud ano, často je to na úkor vzdušnosti prostoru. Budoucí "ikeácká" kolekce nazvaná ROGNAN by měla pomoct těm, kteří chtějí žít v malém a pohodlně.

"Když pracujete, nepotřebujete postel. A když spíte, nepotřebujete stůl," říká Seana Strawnová, vývojářka produktů pro inovace v IKEA Švédsko.

Skandinávská firma pro svůj nový koncept oslovila americký start-up Ori, který se zaměřuje na chytré technologie. Ten vyvinul plně automatické zařízení pro už zavedenou skříň s názvem PLASTA.

Modulový nábytek o osmi metrech čtverečních předěluje pokoj na dvě části. Na jedné straně je robotická postel, úložný prostor a psací stůl. Na odvrácené straně skříně je gauč. Veškeré moduly se dají rozložit pomocí chytré technologie, tedy jen jedním stisknutím dotykového ovladače.

Novým nábytkem chce IKEA cílit na větší města po celém světě, kde už bytová krize zasáhla víc než polovinu obyvatel. Nábytek už nejde navrhovat stejným způsobem jako před 20 lety, skříně, stoly i postele byly cíleny pro dvakrát až třikrát větší prostor, než mají dnes lidé k dispozici, tvrdí firma.

"Musíme nábytek přizpůsobit současné situaci, a ne naopak," tvrdí zakladatel společnosti Ori Hasier Larrea. Modulovou skříň chce IKEA testovat v Hongkongu a v Japonsku. Na tamním trhu ji začne prodávat v roce 2020.

Kdy IKEA novinku představí i v dalších světových městech a kolik bude stát, zatím není jasné. "O rozšíření novinky ROGNAN na celý globální trh včetně ČR se rozhodne až později na základě zkušeností z asijského trhu," vysvětluje Zdeňka Pecková, mluvčí české IKEA.

I když má společnost Ori ve svém portfoliu poměrně drahé produkty, IKEA bude pravděpodobně chtít, aby novinka byla dostupná pro všechny potenciální zákazníky.

