Vzali jí nohy, zbyla jí křídla. Ochrnutá inženýrka mění historii a letí ke hvězdám

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 2 hodinami
Michaela "Michi" Benthausová, německá kosmická inženýrka působící v Evropské kosmické agentuře, míří k historickému milníku. Na palubě rakety New Shepard od Blue Origin se s misí NS-37 vydá nad Kármánovu linii a stane se tak první vozíčkářkou v dějinách, která překoná hranici vesmíru.
Foto: Profimedia.cz

"Jako dítě jsem sledovala Hvězdné války, přišly mi neuvěřitelně fascinující," vzpomíná dnes třiatřicetiletá Benthausová. Touha přiblížit se hvězdám ji nakonec dovedla na Technickou univerzitu v Mnichově, kde studuje letecké inženýrství se specializací na vesmír a astrofyziku. V roce 2018 jí však její nalajnovaný život překazila nehoda na horském kole, při které si poranila míchu a po níž zůstala upoutána na invalidní vozík.

Ani to ji ale nezastavilo.

"Před nehodou jsem měla obrovskou vášeň pro sport, kterou jsem ztratila. Ale nadšení pro vesmírné cestování mi zůstalo. Zoufale jsem chtěla pracovat pro ESA." To se jí nakonec splnilo. 

Smířit se s tím, že vesmír je doménou pouze zdravých astronautů, odmítla. Stala se dokonce ambasadorskou projektu AstroAccess, neziskové organizace, která se snaží zpřístupnit vesmír lidem s různými typy postižení. V roce 2022 absolvovala parabolický let, během kterého poprvé zažila stav beztíže. Vědci při něm zkoumali, jak lidé s paraplegií zvládají mikrogravitaci, testovaly se také postupy nouzové evakuace nebo metody bezpečného pohybu ve stavu beztíže.

O dva roky později se pak Benthausová zúčastnila dvoutýdenní analogové mise na stanici LunAres v Polsku, která simulovala podmínky marťanské základny. I tady šlo o jediný cíl: otevřít vesmírný výzkum všem, bez ohledu na fyzická omezení.

15 minut, které přepíšou dějiny

Teď přijde další milník. Podnikne totiž suborbitální let na palubě New Shepard společnosti Blue Origin Jeffa Bezose. Benthausovou doprovodí pět dalších cestujících, včetně zkušeného německého inženýra a bývalého manažera SpaceX Hanse Koenigsmanna. "Hans by mi v případě nouze pomohl; to jsme si už několikrát nacvičovali." 

Řešily se i praktické otázky, třeba jak se Benthausová dostane do rakety. Nakonec vznikla speciální posuvná deska. "Z invalidního vozíku se na ni můžu posadit a sklouznout na své sedadlo. Pak už to zvládnu samostatně. A při vystupování postup zopakuji v opačném pořadí," vysvětluje Michi.

Přestože let bude trvat sotva čtvrt hodiny, může i těchto 15 minut znamenat obrovský posun. Ukáže totiž, že handicap není nutně překážkou pro účast na kosmických misích.

Benthausová ale není jediná osobnost s postižením, která se připravuje na možný let do vesmíru. Evropská kosmická agentura například trénuje i britského paralympionika a lékaře Johna McFalla, kandidáta na prvního profesionálního astronauta s amputovanou končetinou.

Mise NS-37

Mise NS‑37 je už 37. plánovanou misí systému New Shepard, a zároveň další krok v oblasti komerční vesmírné turistiky. Na palubě se kromě komerčních cestujících často testují i inovace nebo experimenty. Celý let trvá zhruba 10-12 minut, během kterých šestičlenná posádka ve složení Michaela Benthausová, Hans Koenigsman, Joey Hyde, Neal Milch, Adonis Pouroulis, Jason Stansell zažije několik minut beztíže a pak se vrátí zpátky na Zemi. Datum startu zatím není známo, Blue Origin o něm má informovat v krátké době.

 
