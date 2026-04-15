Na moři strávil Frederick Fleet většinu svého života. Zpátky se nedržel ani poté, co se mu podařilo přežít potopení slavné zaoceánské lodi Titanic. Prožitá hrůza si na něm ale vybrala krutou daň. Na to, co viděl v osudnou noc z 14. na 15. dubna 1912, nedokázal zapomenout do konce života.
Přežít potopení „nepotopitelného“ Titaniku, v jehož troskách našlo hrob 1500 lidí, s člověkem otřese. Pokud by někdo z přeživších už nikdy nechtěl vkročit na palubu lodi, nikdo by se mu nedivil. To ale nebyl případ námořníka Fredericka Fleeta, který se na moře vrátil jen dva měsíce poté, co ho ze záchranného člunu číslo 6 vylovila posádka lodi Carpathia.
Příběh Titaniku je i díky stejnojmennému hollywoodskému trháku notoricky známý. Méně se však mluví o tom, jak trauma ovlivnilo životy těch, kteří unikli smrti v ledových vodách Atlantiku. Dnes je to 114 let od tragédie a pro svět jde už jen o historické výročí. Pro Fredericka Fleeta to však byl stín, který ho pronásledoval každý den.
Pověrčivost kolegů a nucený odchod
Na Titaniku sloužil Fleet jako hlídka ve „vraním hnízdě“. Po katastrofě se okamžitě nechal najmout na sesterskou loď Olympic. Brzy však pocítil, že námořníci jsou pověrčiví. Přeživší z tragických nehod měli stigma nositelů smůly. Také společnost White Star Line se k němu chovala odtažitě – byl nepříjemnou připomínkou jejich největšího selhání.
U White Star Line vydržel Fleet jen do srpna 1912. Dalších dvacet let se plavil pro jiné společnosti, než v roce 1936 zakotvil na pevnině. I poté zůstal věrný přístavu v anglickém Southamptonu, kde pracoval jako lodník a pomocná síla.
Fleet se oženil a založil rodinu, jeho vnitřní klid byl však křehký. Když mu v roce 1965 zemřela manželka, jeho svět se zhroutil. Její rodina jej vykázala z domu a sedmasedmdesátiletý veterán oceánů skončil v bezvýchodné situaci. Krátce po Vánocích se na zahradě domu oběsil. Přátelé i historici se shodují: nebyla to jen chudoba, co ho zlomilo. Byla to celoživotní tíha vzpomínek na noc, kdy „selhal“.
„Neměli jsme nic, jen vlastní oči“
V osudný okamžik měl Fleet hlídku s Reginaldem Leem. Byl to právě Frederick, kdo jako první spatřil temný masiv před přídí. Třikrát zazvonil na zvon a telefonoval na můstek: „Ledovec přímo před námi!“
Kormidelník se pokusil o úhybný manévr, ale srážce zabránit nedokázal. Na to už bylo příliš pozdě. Fleet později před vyšetřovací komisí musel čelit nepříjemným dotazům. Jeho svědectví o chybějících dalekohledech se stalo jedním z nejslavnějších bodů procesu.
„Neměli jsme vůbec nic, jenom vlastní oči,“ konstatoval tehdy. Na otázku, zda by s dalekohledem viděli ledovec dříve, odpověděl rezolutně: „Dost na to, abychom se mu vyhnuli.“ Jak se později ukázalo, dalekohledy byly v zamčené skříňce. Klíč od ní měl v kapse důstojník David Blair, kterého těsně před plavbou přeložili na jinou loď a on jej v rychlosti zapomněl odevzdat.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních lodí
Hormuzským průlivem během posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních plavidel, přestože Írán hrozí útoky a snaží se omezit provoz v oblasti. Některé lodě kvůli riziku pluly s vypnutými transpondéry, zatímco Spojené státy mezitím zahájily blokádu íránských přístavů.
Krize v Budějovicích. Nigerijská majitelka prodej odmítá, klub přijde o stadion
Českobudějovická rada dnes vypověděla fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu. Klub na něm nestihne dokončit příští sezonu a hrozí tak, že od Fotbalové asociace ČR (FAČR) nedostane licenci.
Magyar ve státním rozhlase oznámil reformu veřejnoprávních médií
Nová maďarská vláda dosud opoziční strany Tisza chce reformovat veřejnoprávní média, aby obnovila jejich nezávislost. Ve středu to v rozhovoru se státem ovládaným rozhlasem Kossuth Rádió prohlásil vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar, jehož Tisza se v novém parlamentu bude opírat o ústavní většinu.
KVÍZ: Dostali byste se na střední školu? Změřte síly s deváťáky!
Přijímací zkoušky na střední školy jsou velké téma. Ať už vám připadají příliš náročné, nebo naopak jednoduché, rozhodně neuškodí, pokud bude váš úhel pohledu podložený osobní zkušeností. Jste ve svých znalostech kovaní v kramflecích, nebo naopak školáky upřímně litujete? Vyzkoušejte, jak si stojíte, v následujícím kvízu. Otázky pochází z reálných přijímacích zkoušek.
Historický milník pro český hokej v zámoří. Pastrňák a Nečas to dokázali
Český hokejový útočník David Pastrňák v NHL asistoval u výhry Bostonu 4:0 nad New Jersey a v posledním zápase základní části zakulatil svůj bodový zisk na 100 bodů. Přes magickou hranici se dostal počtvrté v kariéře. Jen o pár hodin později na něj navázal také Martin Nečas.