Někdo se na odpočinek v důchodu těší, Jaroslav Ledajaks se s tím ale smířit nechtěl – a tak si postavil destilační kolonu. Se svojí dcerou a vnukem, který jednu prvních lahví dostal doslova do kolébky, dodnes vyrábí prvotřídní pálenky i ovocné likéry.
Když se otevřou vrata statku v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou, dýchne na vás intenzivní, ale netradiční ovocná vůně. Nepečou tu ovocné koláče – dělají tu ovocné pálenky.
To netradiční ve vůni není nic jiného než alkohol.
Zakladatel palírny Jaroslav Ledajaks nás vítá trochu rozpačitě. „Já trpím trémou,“ přiznává hned na úvod. Jeho vnuk Viktor se usmívá: „Děda vypadá přísně, ale je hrozně hodnej.“
Co s načatým večerem
Jaroslav Ledajaks pracoval v IT, a když odešel do důchodu, nedovedl si představit, že by přestal pracovat a nebyl nijak aktivní. „Pořád jsem si říkal, co s načatým večerem, v noci mě to budilo. Pálení byl okamžitý nápad,“ vypráví.
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Zkušenosti neměl žádné a alkohol vlastně nikdy moc nepil. „Já jsem o tom nic moc nevěděl. Ale bylo mi to sympatické, tak jsem si řekl: Zkusíme to, to může být cesta. A povedlo se to,“ klepe prstem na stůl.
V roce 2002, kdy tenhle bláznivý nápad dostal, ještě neexistoval ani YouTube. Pálit se tak učil z knížek a z debat s kamarády, „kteří byli taky tak poznamenaný“, říká s úsměvem. Na pálenkách ho dodnes nejvíc baví napětí, jestli to dopadne, jak čeká.
Lahev do postýlky
Jaroslav Ledajaks tehdy nakoupil profesionální vybavení a v roce 2003 vypálil první kotel švestek. Ve stejném roce se mu narodil vnuk Viktor. „Byli jsme za ním ve špitále. Nerozuměl tomu samozřejmě, ale sdělil jsem mu, že budeme destilovat,“ vzpomíná děda.
Novorozenec dostal jednu z úplně prvních lahví – skromnou flašku slivovice, která se trochu zdeformovala v hrdle.
Že jednou bude dělat to, co děda, nebylo vůbec jisté. Viktor Ledajaks vystudoval management hotelu v rakouském Bad Leonfeldenu, od šestnácti vařil v pražské Salabce u Petra Kunce, kde měl na starosti studenou kuchyni a pečení čerstvého pečiva, a pak odjel do hotelu ve švýcarském Zermattu.
Před čtyřmi lety se ale dědovi zhoršilo zdraví. Musel přestat řídit a na podnik mu ubývaly síly. Viktor se proto ze dne na den vrátil do Poněšic, aby pomohl tetě Kláře, dědově dceři, která v lihovaru pracuje už 17 let. „On se do toho dral přímo. Zajímalo ho to,“ chválí ho dědeček.
Třiadvacetiletý Viktor posunul firmu postavenou na pálenkách a likérech zase o kousek dál a začal tu vyrábět také giny.
U zákazníků zvyklých na klasické české pálenky slaví úspěch. „Nejvíc mě baví ta kreativita a volnost, co mi děda dal. Děda je pro každou špatnost, takže vždycky spolu něco vymyslíme,“ popisuje.
Letos si jako jeden velký experiment dojel do Itálie pro slavné citrony z Amalfi – a jako výsledek je tu limitovaná edice ginu i úžasné limoncello. Na letošní zimu chystají i jednu novinku, švestkový likér se skořicí.
Šestnáct kilo mrkve na půl litru
Experimentovat v Poněšicích ostatně vždycky chtěl i jeho děda. Nikdy se neomezoval „jen“ na slivovici, hruškovici nebo meruňkovici, protože to by byla nuda. „Pálit švestky umí tak nějak každej. Ale vypálit mrkev, to je zajímavý,“ směje se Jaroslav Ledajaks.
Na půl litru mrkvovice spotřebují šestnáct kilogramů mrkve – zhruba dvě plné tašky z trhu. Vymysleli ji před patnácti lety, když se nevydařila úroda ovoce. Kromě ní tu pálí i červenou řepu, kdoule, jeřabiny, třešně a višně.
Pyšní jsou i na svou jednodruhovou hruškovici z odrůdy Williams – navzdory tomu, že hrušky se ze všeho ovoce pálí asi nejhůř. „Hruškový kvas se musí hrozně hlídat, snadno se takzvaně zvrhne a je z něj pak spíš ocet,“ vysvětluje Viktor, když nás bere na exkurzi provozem.
Letošní sezona se ale moc nevydařila. Kdoulí je jen málo a lihovar je nemůže sehnat, jablek se taky moc neurodilo. Lepší roky už zažily i švestky, hrušek je ale naštěstí dost.
Slabá úroda se na počtu lahví projeví až příští rok. Pálenka musí půl roku odvětrávat neboli zrát a cesta ovoce od sklizně do lahve trvá zhruba devět měsíců.
Dědovy vynálezy
Do měděné destilační kolony se najednou přečerpá 350 litrů ovocného kvasu. Zatímco třeba u vodky výrobci vyzdvihují počet destilací, protože čím víc jich je, tím čistší vodka je, u ovocných pálenek platí opak.
V Poněšicích pálí jen dvakrát. „Čím víc destilujete, tím míň chutě a aroma ve výsledné pálence máte. A my v pálence chuť a vůni ovoce samozřejmě chceme zachovat,“ vysvětluje mladý lihovarník, zatímco jeho děda Jaroslav ochutnává čerstvě vypálený gin.
Hned vedle mezitím dva zaměstnanci ručně plní lahve třešňovicí a lepí na ně originální poněšické etikety, z chodby je slyšet telefonující Kláru – tady se prostě nikdo nikdy nenudí.
Poradit si umějí i s peckami, kterých jim zbývají stovky kilogramů: sušenými jimi vytápějí část prostor. Sklad v zimě zase vyhřívá zbytkové teplo z destilační kolony – i to je, kromě úspor prostoru a automatizace výroby, dědův vynález.
Neštípe, hladí
Jak poznat dobrou pálenku? „Když láhev otevřete a přičichnete, ten první dech vám řekne všechno,“ radí Jaroslav Ledajaks. „Dobrá pálenka neštípe, ale hladí.“
Stejně důležité je, jak ji podávat. Do mrazáku ani do lednice podle Viktora nepatří. „Ideální je podávat ji při pokojové teplotě, kolem osmnácti, devatenácti stupňů. Tak se krásně otevřou všechna aromata,“ radí.
Kromě klasických pálenek tu dělají i o něco jemnější likéry. Alkohol do nich nedodává obyčejný líh, ale jejich vlastní jablkovice. „Je pak mnohem lepší než z lihu a jablek zároveň bývá dost,“ vysvětluje palírník.
„Ty mladý, to je radost, mají zájem, jde jim to a jsou odvážný,“ chválí Jaroslav Ledajaks svou dceru a vnuka.
A ta první lahev z roku 2003? Tu má Viktor pořád schovanou a otvírat ji prý zatím nehodlá. A jeho dědeček Jaroslav se zatím těší, až dokončí rekonstrukci, která jim zvětší prostory.
Zdroj: autorský článek, lihovarponesice.cz
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