První kamera pro motorkáře s 2.5K natáčením kolizí, GPS, GPX a WiFi a silnou baterkou

Moderní bezpečnostní motokamera zachytí kolize, upozorní na radary a zvládá i časosběrné video

Značka Mio, přední světový dodavatel bezpečnostních kamer do vozidel, uvedla na trh novou přílbovou bezpečnostní kameru pro motorkáře, navíc s již oceněným moderním designem, který jednoznačně odlišuje od podobných kamer na trhu. Vynikající pak je duální 2.5K natáčení vpředu i vzadu, záznam kolizí, GPS funkce vč. exportu trasy v GPX, rychlá WIFI, možnost časosběrného natáčení a samozřejmě skvělá voděodolnost IP67 a stabilní záznam. K čemu slouží magnetický senzor?

Připni a jeď: Magnetický senzor zajistí automatické zapnutí a vypnutí

Díky magnetickému senzoru se zařízení automaticky spustí, tedy zahájí nahrávání ihned po zacvaknutí do držáku. Po vyjmutí motokamery z držáku se automaticky vypne. Také pokud zůstane zařízení 3 minuty neaktivní (bez pohybu nebo obsluhy), přejde samo do pohotovostního režimu. Tím se značně zjednodušuje obsluha.



Nouzový záznam: 3osý G-senzor i manuální spuštění

Nouzový záznam události bude uložen do zvláštní složky, aby nedošlo k jeho přepsání. Záznam nouzové události může být spuštěný jak uživatelem manuálně, stiskem tlačítka, tak samozřejmě při silnějším otřesu díky G-senzoru, nebo i ve chvíli, kdy motokamera detekuje významnější náklon. Nouzový záznam obsahuje i data z GPS modulu.

Nepřetržité nahrávání až 4,5 hodiny: Jezděte beze strachu

Integrovaná baterie má 3200 mAh a poskytuje až 4,5 hodiny nepřetržitého záznamu pro vaše nejdelší jízdy či setkání. Není potřeba časté nabíjení. Plné nabití trvá pouhých 200 minut (dle síly nabíječky může i méně).



Křišťálově čisté video i při vysokých rychlostech: Rozlišení 2.5K vpředu i vzadu, anebo Full HD s 60 fps

MiVue MP30 GPS 2.5K poskytuje také záznam v plném rozlišení 1080p při 60 snímcích/s. Ve srovnání s 30 snímky/s umožňuje tato dvojitá hustota dat mimořádně detailní a plynulý obraz i při vysoké rychlosti.



Mio Night Vision technologie

Špičková technologie Mio Night Vision dosahuje díky objektivu s vysokou světelností a sestavě skleněných čoček plynulých a jasných záznamů, a to i za zhoršených světelných podmínek.



HDR: duální kamera MP30 podporuje nahrávání High Dynamic Range

Zachytí více snímků v rychlém sledu pomocí různých hodnot expozice a poté zkombinuje několik snímků a vytvoří jeden ostřejší snímek. Zvládá širokou škálu světelných podmínek ve scéně, aby byly viditelné objekty ve světlých i tmavých oblastech.

P67 aneb žádná obava z deště na vašich cestách

Kvalitní kovové pouzdro a skleněné čočky ve voděodolném provedení IP67 zajistí spolehlivý výkon celého zařízení i v silném dešti a větru.



GPS upozornění na radary a Patentovaná funkce Mio Smart Alert

Motokamera MP30 GPS díky aktuální databázi radarů (stahování zdarma zhruba každý měsíc přes mobilní aplikaci a WiFi OTA) dokáže motorkáře upozornit na blížící se radar či snímající kameru nebo měřený úsek. Patentovanou funkcí Mio Smart Alert se pak myslí upozornění řidiče o to dříve, čím rychleji jede.



Export jízdní trasy v GPX

Trasu je možné vyexportovat a prohlížet nejen v telefonu v aplikaci, ale i v počítači, a to i díky souboru GPX. Stejně tak je možné analyzovat synchronizovaný běžný záznam z přední i zadní kamery. Více o exportu a souběžném zapnutí i časosběrného záznamu viz naše návodné video na našem Youtube kanále MioCZSK.



Integrovaná WIFI: Zálohování videa do smartphonu v reálném čase a aktualizace OTA

Zálohujte svá videa do smartphonu ihned nebo je sdílejte prostřednictvím aplikace MiVue PRO. Můžete také v MiVue MP30 aktualizovat firmware a databázi radarů díky funkci WIFI OTA (Over-the-air), což zajistí, že vaše zařízení bude vždy aktuální, aniž byste museli vyjmout paměťovou kartu.

Záznamy lze díky vylepšené integrované WIFI stahovat až dvojnásobnou rychlostí oproti předchozímu modelu motokamery Mio. Stahování bude spotřebovávat mobilní data. Menu aplikace se může lišit dle typu kamery.

MiVue PRO aplikace: nastavte si a aktualizujte motokameru přes telefon

Aplikace je dostupná jak pro OS Android, tak pro iOS a je pravidelně udržovaná přímo výrobcem. Můžete změnit nastavení nebo naformátovat paměťovou kartu motokamery přímo prostřednictvím smartphonu. Stejně lze i aktualizovat i zmíněnou databázi radarů a firmware.



Nastavitelný úhel sklonu kamery pro optimální úhel snímání

Přilepte držák na stranu helmy. Připevněte zařízení k držáku posunutím směrem dolů, dokud zařízení nezapadne na místo, jak je indikováno "cvaknutím". Mezi držákem a motokamerou je i pak několik nastavovacích bodů, které uživatelům umožňují upravit úhel naklonění kamery, aby našli optimální úhel snímání.



Automatické vypnutí při nečinnosti po 3 minutách (G-senzor)

M otokamera MP30 přejde do pohotovostního režimu, při kterém se spoří energie, a to během 3 minut nečinnosti. Pokud tedy G-senzor v motokameře nezaznamená žádný pohyb nebo kamera není ovládána tlačítky, automaticky přejde do úsporného režimu. Kamera ihned obnoví nahrávání z pohotovostního režimu, pokud detekuje pohyb nebo otřesy.



Jednoduché ovládání multifunkčním tlačítkem na motokameře

Jednoduchým stisknutím jednoho tlačítka můžete snadno ovládat více funkcí. Více v manuálu na servisním webu MIO support - bit.ly/mioservis .



Oceňovaný design - iF DESIGN AWARD 2025 Winner

Motokamera MiVue MP30 GPS už v roce svého uvedení 2025 zvládla získat ocenění za moderní produktový design v auto/motomotive kategorii, a to v mezinárodně uznávané soutěži iF Design Award na Taiwanu.

Představení funkcí motokamery Mio MiVue MP30 GPS:

Představení a ukázku funkcí najdete na odkaz je https://www.youtube.com/watch?v=7SbqreYkqog :

Video: komerční článek

Rozlišení videa pro přední i zadní kameru: 2560 x 1440/30fps, 1920 x 1080/60 fps a 1920 x 1080/30fps HDR

Snímač: vysoce kvalitní CMOS senzor 4M

GPS modul: GPS funkce, export trasy v GPX a historie jízdy, ale i upozornění na databázi radarů a automatická synchronizace času a datumu

IP67 voděodolný design celého zařízení

Formát nahrávání: SuperMP4 (H.264, .mp4)

Integrované WIFI připojení pro zálohovaní videa do telefonu a OTA aktualizace

Aplikace pro smartphone: MiVue Pro (Android i iOS)

3-osý G-senzor a automaticky/manuálně spuštěné nahrávání události

Integrovaná baterie: nahrávaní s baterií 3200 mAh až 4,5 hodiny nepřetržitě

Automatické zapnutí při zacvaknutí do držáku (magnetický senzor), nebo i při pohybu (z pohotovostního režimu)

Nastavitelný úhel záběru kamery na přílbě má 9 zacvakávacích bodů.

Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti, vypne se také při vysunutí z držáku (magnetický senzor).

Podpora MicroSD paměťových karet až do kapacity 256 GB (doporučujeme U3, V30, kompatibilita viz microSD karty Mio High Endurance)

Mikrofon: umístěný vzadu na kameře, lépe tak snímá zvuk a odolává zvukům protivětru

Uzamykání záznamů kliknutím na ovládacím tlačítku.

LEDkové a zvukové upozornění na různé situace a při ovládání kamery.

Podpora zadní kamery (synchronizovaný duální záznam, již integrována)

Provozní teploty zařízení: standardní rozsah -10° až +60°C

Rozměry produktu v cm: výška 4,78 x šířka 10 x hloubka 3,4 cm

Hmotnost produktu: 145 gr.

Balení: Mio MiVue MP30, 3M držák, kabel USB-C



Doporučená cena:

Mio MiVue MP30 GPS lze aktuálně získat v ČR / SK okolo 4350 Kč / 170 EUR.

Více informací naleznete prosím na www.MIO.com/CZ/

O společnosti Mio

Společnost Mio Technology vyvíjí a prodává produkty, které svým uživatelům umožňují využít poslední novinky v mobilních službách. Společnost byla založena v květnu 2002 a nyní působí na Tchaj-wanu, v Číně, Evropě, Severní Americe, Austrálii, Japonsku a Jižní Koreji. Mio Technology celosvětově prodává ve více než 60 zemích.

Mio Technology je leaderem na trhu autokamer a GPS navigací v regionu střední a východní Evropy. Vyvíjí produkty na základě každodenních potřeb svých klientů. Jde o bezpečnostní kamery do aut, motokamery, navigace do aut a cyklonavigace a další produkty. Více na www.mio.com/CZ .