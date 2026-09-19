Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
Noční cesta na toaletu čas od času potká téměř každého. Pokud vás ale potřeba močení pravidelně budí ze spánku, už nejde jen o drobnou nepříjemnost. Odborně se tomuto stavu říká nykturie a lékaři upozorňují, že nemusí být automatickou součástí stárnutí.
Rozhodující není počet návštěv toalety
Nykturie se neurčuje podle toho, kolikrát za noc člověk navštíví toaletu. Podstatné je, proč se vlastně probudil. „Nykturie není o tom, kolikrát člověk během noci navštíví toaletu. Mezinárodní společnost pro kontinenci ji definuje jako probuzení přímo kvůli močení,“ vysvětlil urolog Ondrej Kaplán.
Pokud tedy člověk nemůže usnout a během té doby si několikrát odskočí, o nykturii nejde. Stejně tak se může probudit například kvůli bolesti zad nebo nekvalitnímu spánku a na toaletu zajít až poté. Problém nastává ve chvíli, kdy je právě nutkání na močení důvodem, proč se ze spánku opakovaně probouzí.
Není pravdou, že to ke stáří prostě patří
Noční močení trápí více než deset procent dospělých a s věkem je stále častější. To ale neznamená, že je nutné se s ním jednoduše smířit. „Neznamená to ale, že jde o přirozenou součást stárnutí, se kterou se člověk musí smířit,“ upozorňuje Kaplán.
U mužů může být jednou z příčin nezhoubné zvětšení prostaty. Ta zhoršuje odtok moči a močový měchýř se nemusí při návštěvě toalety úplně vyprázdnit. Člověk pak potřebuje močit častěji.
Za problémem ale může být také takzvaná noční polyurie, tedy stav, kdy organismus během noci vytváří příliš mnoho moči. Souviset může například s onemocněním ledvin, cukrovkou nebo srdečním selháváním.
Příčinou mohou být i některé léky na vysoký krevní tlak, které podporují vylučování vody, nebo otoky nohou. Tekutina, která se přes den hromadí v dolních končetinách, se totiž po ulehnutí vrací do krevního oběhu a ledviny ji začnou zpracovávat.
Večer už není dobré dohánět pitný režim
Někdy je důvod mnohem jednodušší. Pokud člověk večer vypije velké množství tekutin, musí je tělo během noci zpracovat.
„Neúměrný příjem tekutin před spaním je jedním z nejčastějších faktorů, který lze zároveň snadno ovlivnit,“ říká uroložka Lenka Plincelnerová.
Podle ní je vhodné většinu tekutin vypít dříve během dne. „Obecně se doporučuje zhruba dvě třetiny celého denního příjmu tekutin směřovat do dopoledních hodin. Poslední větší pití do objemu 200 mililitrů doporučujeme 1,5 hodiny před spaním,“ vysvětluje.
Pozor je dobré dát také na kávu, některé druhy čaje a alkohol. Mají močopudný účinek a alkohol navíc ovlivňuje hormonální regulaci tvorby moči, takže jí může tělo během noci produkovat více.
U žen může hrát roli menopauza i pánevní dno
Noční močení se samozřejmě netýká jen mužů. U žen ale bývají příčiny často trochu jiné. „Noční močení může souviset například se sestupem pánevního dna a následným horším vyprazdňováním močového měchýře,“ vysvětluje Plincelnerová.
Další možností je hyperaktivní močový měchýř, při kterém se objevuje náhlé a obtížně potlačitelné nutkání na močení, i když měchýř ještě nemusí být plný. Významnou roli mohou hrát také hormonální změny během menopauzy a pokles hladiny estrogenů.
Léčba se proto vždy odvíjí od skutečné příčiny. Pomoci může například fyzioterapie pánevního dna, lokální estrogenová léčba nebo léky.
Kdy už je lepší zajít k lékaři
S nykturií se podle odborných dat setkává více než polovina lidí starších 65 let. Lékařskou pomoc ale vyhledá jen část z nich. Pokud se člověk kvůli močení budí pravidelně, zhoršuje mu to kvalitu spánku nebo se potíže postupně zhoršují, je podle lékařů dobré zjistit příčinu.
Zpozornět je potřeba zejména tehdy, pokud se přidá slabý proud moči, obtížné zahájení močení, pocit, že se močový měchýř zcela nevyprázdnil, náhlé nutkání na močení, únik moči nebo krev v moči. „Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, někdy může upozorňovat na jiný zdravotní problém, který vyžaduje léčbu,“ upozorňuje Plincelnerová.
Lékaři chtějí vědět hlavně proč se budíte
Dobrou zprávou je, že noční močení lze v řadě případů účinně řešit. Jedním z prvních kroků bývá takzvaný močový deník.
Pacient si několik dní zapisuje, kolik a kdy vypil a kdy a kolik moči vyloučil. Lékař díky tomu může lépe poznat, zda je problém v močovém měchýři, prostatě, nadměrné tvorbě moči, pitném režimu, užívaných lécích nebo třeba poruše spánku. „Smyslem deníku není jen zjistit, kolikrát pacient v noci vstává. Potřebujeme zjistit, proč se budí,“ vysvětluje Kaplán.
Podle příčiny pak může stačit upravit pitný režim a životní styl, jindy jsou potřeba léky a v některých případech i další léčebné metody. Časté noční vstávání tak rozhodně nemusí být něco, co je potřeba jednoduše přijmout jako nevyhnutelnou daň za vyšší věk.
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