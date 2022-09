Pronájem bytu versus koupě domu

Vyřešit otázku bydlení je v současné době pro mnohé tvrdým oříškem. Dvojice úspěšných manažerů a čerstvých třicátníků dlouho váhala mezi pronájem většího bytu v centru Prahy a pořízením vlastního domu se zahradou. A proč nakonec vyhrála koupě nemovitosti v nové top‘ rezidenci Pomezí?

Investice do zázemí pro rodinu

Důležitý životní krok plánoval mladý pár několik let. Jejich snem byla zahrada, na které by mohli relaxovat po náročných dnech v práci. Zároveň se nechtěli vzdálit od historického centra Prahy, aby nemuseli ztrácet čas dojížděním do kanceláře a mohli si užívat všech výhod života ve městě - prvotřídních služeb, rozmanité nabídky restaurací, množství kulturních i sportovních akcí.

"Nákup domu představuje bezesporu finančně náročnější řešení, jedná se však o investici do vlastní budoucnosti a rodinného zázemí. Právě možnost usadit se a postupně si budovat domov, ve kterém budou jednou vyrůstat naše děti, u nás s manželkou nakonec zvítězila nad možná jednodušší variantou pronájmu. Řadový dům v Praze - Košířích jsme financovali z našetřených zdrojů a s pomocí hypotéky. Hypotéka dnes už také není, co bývala, ale stále se nám to dávalo smysl."

Nové řadové domy na Praze 5

Hlavní benefitem projektu top‘ rezidence Pomezí je jeho výjimečná poloha - ač to může znít jako klišé, je přírodě i centru na dosah. Prémiové nemovitosti vyrůstají v přímém sousedství rozhlehlého parku Košíře-Motol, současně jsou výborně dopravně dostupné a cesta autem na Smíchov a nábřeží Vltavy nezabere více než deset minut.

V prodeji domů na Praze 5 jsou moderně řešené nemovitosti v dispozici 4+kk nebo 5+kk. Užitná plocha rodinných domů se pohybuje od 184 m2 do 219 m2, součástí je vždy předzahrádka, příjemná terasa a prostorná zahrada. Samozřejmostí je funkční prostorové uspořádání, garáže pro jeden či dva automobily. Nízkoenergetické nemovitosti jsou projektovány se zvýšeným důrazem na soukromí. K oddělení jednotlivých domácností je důmyslně využitý přírodní terén, který se mírně svažuje a vytváří kaskádu.

Domy na Pomezí jsou v plné výstavbě s předpokládaným dokončením v roce 2023.