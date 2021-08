Prokoukněte triky obchodních řetězců a ušetřete při nákupu potravin

Nenechte se při nakupování napálit triky obchodních řetězců, odhalte je a ušetřete.

Magické slovo "sleva"

Jistě se vám už také stalo, že jste si zakoupili výrobek, který byl označený štítkem "sleva", ale ve skutečnosti ve slevě nebyl. Jde o jeden z triků obchodních řetězců, jak zákazníky přimět k nákupu. Důvod je prostý, lidé zkrátka na toto magické slůvko slyší. Jediná obrana je mít alespoň základní přehled o tom, kolik potraviny stojí. U jídla, které nakupujete pravidelně, by to neměl být problém. Jestliže se chystáte na nákup surovin, které se běžně ve vašem košíku neobjevují, zkontrolujte si ceny na Kaufino.cz. Na tomto portálu najdete nespočet letáků se zlevněným zbožím, takže budete mít přehled o původních i akčních cenách.

Před nákupem si prohlédněte letáky

Možná si říkáte, že listování v letácích není nic pro vás, ale právě díky letákům můžete ušetřit nemalé peníze. Hlídání slev se vyplatí především u dražších položek, jako je maso, alkohol, exotické ovoce nebo BIO produkty. Jestliže máte rádi nové netradiční chutě, zkuste tematicky zaměřené týdny, které nabízí Lidl. Americké, francouzské nebo italské dobroty si díky akčním cenám v Lidlu dopřejete levněji.

V případě, že do nějakého obchodu chodíte často, vyplatí se být členem věrnostního programu. Příkladem je Billa Bonus club, díky kterému sbíráte body při každém nákupu. Prohlédněte si také Billa leták, kde najdete široké spektrum zlevněného sortimentu.

Vyrazte do obchodu s nákupním seznamem

Možná vám tento bod připadá zastaralý a říkáte si, že těch pár věcí, které musíte koupit, si dokážete zapamatovat. Berte nákupní seznam jako takovou kontrolu toho, že v košíku skončí pouze to, co má. Navíc, když uvidíte, že už máte všechno ze seznamu, nebudete mít důvod se v obchodě zdržovat a kupovat věci, které nepotřebujete.

Velké košíky svádí k velkému nákupu

Také máte pocit, že jsou košíky čím dál tím větší? Je to tak. Jde totiž o další lest obchodů, jak zákazníky přesvědčit, aby nakoupili víc zboží, než potřebují. Pokud jdete do obchodu jen pro pár věcí, vezměte si košík do ruky. Pokud ne, snažte se odolat tomu, zaplnit vozík až po okraj.

Zboží uprostřed regálu a lákavé ochutnávky

Toto je známý trik všech obchodníků. Zboží umístěné uprostřed regálu, tedy v úrovni očí, je většinou to nejdražší. Proto se vždy pořádně rozhlédněte, uvidíte, že ve spodní nebo horní části regálu najdete levnější varianty. Co se týče ochutnávek, ty neslouží k tomu, abyste si během nákupu zakousli svačinku, pouze vás mají přimět ke koupi daného výrobku.

Před nákupem si sepište jídelníček

Doma si v klidu sepište týdenní jídelníček a poznamenejte si všechny suroviny, které na pokrmy budete potřebovat. Díky této jednoduché fintě ušetříte spoustu peněz. V obchodě totiž nakoupíte jenom to, co skutečně využijete. Nestane se vám, že byste si koupili surovinu, kterou doma nebudete mít s čím zkombinovat. Takové "neplánované nákupy" se totiž často zkazí a skončí v koši.

Nechoďte do obchodu hladoví a neberte si platební kartu

Nikdy nechoďte do obchodu hladoví. Tato rada je snad tou nejznámější a nejpravdivější. Pokud budete mít hlad, zaručeně pořídíte mnohem více jídla, než jste původně plánovali. Většinou jde o potraviny, ze kterých ani nemůžete nic uvařit, často se jedná o sladkosti, brambůrky či jiné pochutiny.

Jestliže víte, že máte sklony k tomu zaplnit košík až po okraj, vezměte si s sebou pouze určitý obnos peněz v hotovosti. To vás donutí nakoupit jen to, na co máte peníze. Neberte si s sebou platební kartu, když si ji vezmete, zaručeně utratíte víc.