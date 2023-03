Nizozemské centrum Hogeweyk otevřelo v roce 1993 jako běžné zařízení zaměřené na péči o seniory, které spíše než skutečný domov připomínalo nemocnici. Posledních čtrnáct let je ale všechno jinak: senioři žijí ve zmenšenině běžného města, chodí na nákupy, do parku a hrají společenské hry. Hogeweyk již inspiroval další podobná zařízení ve Velké Británii nebo v Kanadě.

Hogeweyk se stará o více než 150 seniorů a seniorek, kteří žijí po šesti nebo sedmi lidech ve vlastních domečcích. Každý domeček má k dispozici jednoho pečovatele, který jim pomáhá s nákupy, s vařením nebo s přesunem na setkání se sousedy. Personál se však snaží soustředit více na to, co rezidenti ještě dokážou sami, než na to, co už nedovedou.

Jak žijí lidé se stařeckou demencí ve speciální vesničce poblíž Amsterdamu, se podívejte v galerii.