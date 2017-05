Pražský Karlín je gastronomický splněný sen. Mluvit se o něm nedá, musí se zažít

před 41 minutami

Spojte dohromady ostravskou Stodolní, berlínský Kreuzberg a londýnské City. A jste v Karlíně. Pojďte se projít společně s magazínem Karlín, který vychází ve středu jako příloha Hospodářských novin, po zdejších hospodách, bistrech a kavárnách.

Když jsme před dvěma lety psali pro předcházející vydání magazínu Karlín první díl gastronomického průvodce po této čtvrti, povzdechla si spolumajitelka bistra Proti Proudu, že jediné, co jí v okolí chybí, je dobrá zmrzlinárna.

Nyní, v úvodu druhého dílu, který gastronomii v Karlíně věnujeme, prohlašujeme, že o "sladké studené" je i v této části Prahy postaráno. Víme to, protože jsme se párkrát přecpali mangovou zmrzlinou v Parloru. A tak to v Karlíně chodí.

Čtyři ulice s náměstím jsou tak nabité jídlem a pitím, že se vyplatí sem zajet cíleně (pokud tady ještě nepracujete). Území vyhrazené Vltavou, Negrelliho viaduktem a Vítkovem má úžasnou atmosféru. To si dáte párkrát schůzku právě tady, pak sem vezmete své známé, pak zveřejníte fotky na Facebooku. Genius loci mizí, jakmile z této zóny vyjedete zase ven.

"Vyjmenovat podniky, do kterých chodím, je těžké, je jich spousta, musíte to zažít," naznačuje Radim Studnička, který v této části bydlí. Ráno si dá kávu na náměstí, do batohu strčí koláč ze Simply Good a večer si dá sraz u Vltavy. "Když mám chuť na prasárny, zajdu si na hranolky do Garage," popisuje jednu ze svých tras.

Jedna návštěva nestačí

Do Karlína se jezdí jíst. Do Karlína se jezdí na kávu. Na schůzky. Na tiskovky. Na rande i na průzkum. V Karlíně je dobré být viděn nebo viděna. Karlín je módní, snobský i opravdový. Malé kavárny s kávou do ruky fungují vedle větších, kde se dá posadit a klábosit.

Cheesecake se netluče s tradičními věnečky ani laskonkami, uživí se tady pekárny rodinné i luxusní, bistra všech možných zaměření, narváno je ve velkých pivnicích i v hospodě, kde na čepu mění značky. Párky, hamburgery, pizzy, paštiky, koláče, těstoviny, obložené bagety i konfitované kachny.

Otevřít "něco" v Karlíně. Cokoliv

Zajímavé je, že jakýkoliv smysluplný podnik někdo v Karlíně otevře, hned se o něm mluví, píše, hned se fotí a sdílí. Jako by veškeré záměry byly odsouzeny rovnou k úspěchu. Podniky se mezi ostatními pevně usadí a přebírají dobře zaběhnutou atmosféru.

Když před několika týdny poprvé otevřeli blízko Karlínského náměstí Antonínovo pekařství, po několika hodinách nového provozu seděli venku před okny dobře uvelebení a bavící se hosté u koláčů. Zdálo se, že tady tráví odpoledne každý den. Venku pobíhaly děti, zákazníci stáli frontu na chléb a vypadalo to, že pekárna funguje odjakživa. Poptávku po jídle a pití by mohly jiné čtvrti závidět.

Obibovaná Eska

Jeden podnik je ale výjimečný a je třeba mu věnovat zvláštní pozornost, ještě než se rozutečeme prozkoumat ostatní.

Karlínská Eska. Restaurace s pekárnou v Pernerově ulici 49. V místě, kde sídlí i redakce webu, který právě čtete. V minulém díle průvodce jsme Esku vynechali, teprve vznikala. A vidíte, už je v průvodci Michelin. Hvězdu nemá, ale ocenění Bib Gourmand ano. Za "výjimečné jídlo za rozumnou cenu".

Ale i bez toho se Eska vyšvihla na sebevědomého a plnotučného představitele karlínské gastronomie. Jak rozumná cena v Esce je, určují zákazníci, ale další úspěšný koncept z rodiny Ambiente je známkou toho, že v české gastronomii se děje konečně něco výjimečného.

A můžeme poslat gratulaci Tomáši Karpíškovi a jeho týmu, kteří s Eskou nešlápli vedle. Mimochodem, byli jste tam? Já se přiznám, že jsem byla zřejmě poslední člověk ze své sociální bubliny, který Esku navštívil. Ještě nikdy jsem nevedla s prodavačkou tak zasvěcenou debatu o procentuálním množství žita v krajíci chleba.

Kanadské hranolky spláchněte pivem

Vydejme se tedy společně do pokusné zóny plné nevšedních gastronomických konceptů. Marketingových tahů tady najdeme víc než dost. Buďme v klidu, to dobré zůstane, zákazníci nejsou blbí.

Do Nejen bistra v Křižíkově ulici jsme přišli vpodvečer a měli jsme co dělat, abychom si sedli, protože na všech stolech ležely cedulky s časem rezervace. Příjemný prostor s nabídkou vín a piv z dalešického pivovaru doplňuje nabídka jídel z grilu.

Dala jsem si tatarák z hovězího srdce, který mi přinesli v telecí morkové kosti. A abych se nenudila, všechno leželo na kopečku sena. Pěkné místo na schůzku. Když se přejíte sena, které se nejí, dejte si českou klasiku z jídelny. Nás nadchla kostka obyčejných zapečených těstovin a květáková polévka za pár korun v již zmíněném Antonínově pekařství v Sokolovské ulici.

Kromě sortimentu nejrůznějšího sladkého i slaného pečiva mají ve vitrínách i slušnou nabídku hotových jídel za velmi přívětivou cenu. Polévka, obložené chleby, zapečené těstoviny, koláče, to vše si můžete dát na místě. Otevřeno je do 20 hodin.

Netradiční věci Karlínu sluší a jsou úspěšné. Pojďme do bistra Garage v Křižíkově ulici na kanadské jídlo poutine. Kostru nevšedního pokrmu tvoří hranolky, hustá masová šťáva a kousky sýra. V dalších variantách můžete jako doplněk zvolit trhané hovězí nebo vepřové maso.

Nebo si rozjančete žaludek a dejte si všechno dohromady. A navrch přidejte do sucha vysmaženou cibulku. "Je to skvělé jídlo na kocovinu," popisuje architekt Ondřej, který bydlí v sousední ulici a na "putýn" - jak se specialita správně vyslovuje - chodí pravidelně.

Základní - nerozjančenou - verzi bez masa jsem ochutnala při první návštěvě. A nebylo to nic moc. "O putýnu se v Praze hodně mluví, zkus to znova," kontruje kamarád Josef na moje frflání, co na hranolkách s omáčkou všichni vidí. Tak jsem se do Garage vydala podruhé. Tentokrát s pubertálním synem, který se nestydí věci hodnotit bez obalu a "cokoliv" by nesnědl. Zvolili jsme variantu Montreal a tentokrát jsme se o jednu porci v krabici hodně přetahovali.

Cestu "od putýnu", tedy od poutine, doporučuji zakončit v ulici Březinově v pivnici BadFlash. Degustování piv je nyní velmi vyhledávaná zábava. V nabídce piv z mně neznámých pivovarů jsem se ztrácela. Obsluhující personál však perfektně zná nabídku a dobře ví, co komu doporučit. Zajděte si sem s přáteli, pivní speciály můžete ochutnávat navzájem.

Sladký Karlín

Ať je to, jak chce, na konec všech slaných pokrmů patří vždycky nějaká sladkost. Zábavné potěšení, a rozhodně netradiční, nabízí již zmíněná cukrárna Parlor Café, sídlící v monstrózních prostorách v ulici Křižíkova.

Zmrzlinový sendvič je určitě pochoutka, kterou po Praze nikde jinde nenajdete. Jak na to? U pultu si vyberete dvě oplatky z poměrně pestré nabídky, mají mandlové, ořechové, čokoládové a mnohé jiné. Mezi ně patří zmrzlina nebo ovocný sorbet podle vlastních preferencí. Splácnete tři díly k sobě a už vám to padá na triko. Ale je to moc dobré. "Parlor je salon, kam si člověk přijde udělat dobře," vysvětluje název svého podniku majitel, který nápad na otevření podniku se zmrzlinovými sendviči přivezl ze Spojených států.

Jestli rádi jedete na sladké vlně, doporučujeme i cukrárnu Laskonka v Křižíkově ulici, kde ve vitrínách najdete tradiční nabídku české cukrařiny. Nechybí laskonky, větrníky, věnečky, štafetky, indiáni. Nemalým bonusem navíc je i velmi příjemná obsluha.

Bistra jsou všude. A je to dobře

Bistro a kavárna Caffé URX v ulici Urxova kromě jídel a piv z Vinohradského pivovaru pořádá výstavy, koncerty a bleší trhy s oblečením, deskami a dalším úžasným harampádím.

Kdo má rád nabídku vegetariánských a lehčích jídel, nechť zamíří do Podolky v ulici Šaldova 34, sesterského podniku již dříve otevřené základny v Praze‑Podolí. A když nebudete vědět, kde trávit čas venku pod širým nebem, vydejte se k Vltavě. "Přístav 18600 vytváří ve městě další kulturní bod, kde lze trávit volný čas," zvou k návštěvě provozovatelé. Nevyužitý a neudržovaný pozemek na břehu Vltavy v místech bývalé vlakové zastávky Karlín‑přístav se proměnil v místo, kde je prostě fajn.

Káva v Šálku, párky u Tunelu

"Šálek už je profláklý," říká se mezi lidmi, kteří se zajímají o českou gastronomii. Vy si z toho nic nedělejte, jestli jste nikdy nebyli v Karlíně, začněte třeba právě v kavárně Můj šálek kávy nebo zavítejte do dalších míst, která jsou mnohokrát ověřená, osahaná a ochutnaná.

V průvodci nemůžeme stálice karlínské gastroscény vynechat. Většinu z nich jsme popsali již v prvním díle, ale to byste nám dali, kdybychom je vypustili. A některé z nich nabízejí i novinky.

Vezmeme to svižně od Vítkova směrem k Vltavě po ulicích. V Pernerově ulici najdete Peter’s Burger Pub s nabídkou burgerů, které můžete spláchnout pivem z pivovaru Kocour nebo Konrad. O pár metrů vedle, v Thámově ulici, je Hostinec U Tunelu. Na zdejší párky podávané v porcelánové míse s horkou vodou nikdy nezapomenu.

V ulici Březinova natrefíme na Karlínskou pivnici se zahrádkou a tankovou plzní. O kousek vedle ve stejné ulici je bistro Proti Proudu manželů Konečných. V ulici Křižíkova nemůžete minout již zmiňovanou kavárnu Můj šálek kávy (která se v Dejvicích rozrostla o sesterskou kavárnu Místo), výjimečnou čajovnu pro fajnšmekry Tea Mountain a vinný bar Veltlín, kde se dají ochutnat autentická vína.

S půllitrem u parapetu

Jestli se vám zastesklo po okurkovém salátu, zajděte si do jídelny Minutka, která rychle nakrmí početnou polední klientelu. Blíže směrem k městu najdete i asijské bistro Red Hot Chilli, kam se chodí mimo jiné na vietnamský vývar pho.

Naproti kasárnám v ulici Vítkova je řeznictví s bistrem na stojáka Presto Meat Market. V ulici Sokolovská zavítejte do espreso baru Kafe Karlín, kde se vyplatí probrat všechny kávové novinky se Zdeňkem Smrčkou nebo Adamem Dvořákem. Pod značkou Ambiente funguje i pivnice Lokál Hamburk. Kdo chcete zažít pravou karlínskou atmosféru, počkejte do podvečerních hodin, stoupněte si s půllitrem k parapetu venku nebo si půjčte lehátko a pohovte si na trávníku.

Z karlínských dobrých adres musíme zmínit i pekařství Simply Good. Není třeba dlouze přemýšlet, jakýkoliv koláček vám udělá dobře. Další kávu nebo pytlík zrnek domů pořídíte v jedné z poboček Mamacoffee. Směrem k Invalidovně sídlí elegantní restaurace Krystal Bistro, což je tip na podnik, kam lze bez studu vzít obchodního partnera a kde můžete kromě jídla ochutnat i piva z Pivovaru Matuška. Když už jsme u piva, o pár metrů dál můžete objevovat svět chmelových chutí v Diego pivním baru.

Zbývá doplnit informaci o Havran Café nebo asijském bistru Woker. Když se ještě vrátíme blíž do centra, musíme zmínit i Cafe Frida s nabídkou rumů, to když budete hledat tip, kam zajít večer. Nebo sekanou v housce do ruky z obchodu Delikatesy Gruber.

Trhy na náměstí

Přes týden Karlín připomíná byznys čtvrť, zejména v oblasti kolem Rohanského nábřeží, ale v sobotu ráno vyjdou do parku pejskaři a děti skotačí na průlezkách. V kavárnách voní káva a zbývá čas spočinout, potkat se s přáteli a užít si volno. Na opraveném Karlínském náměstí každou sobotu probíhají trhy.

Nesnídejte doma, nenakupujte, vydejte se do Karlína. Třeba právě v sobotu. Můžete být svědkem gastronomického přerodu, který se právě tady, v této čtvrti, odehrává. Tak pestrá koncentrace dobrých podniků na jednom místě byla před 10 lety pouhým snem. A nejen v Karlíně, který se teprve zvedal z bahna po povodni, která se tu prohnala v létě 2002. Nebylo to možné nikde. Nejblíže ve Vídni nebo Berlíně. Dejte si dobrotu u stánku a zažívejte Karlín.

Magazín Karlín vychází ve středu 31. května jako příloha Hospodářských novin.