"Proč se neozvala dřív?" Seriál Pět let řeší, kdy se ze sexu stává znásilnění

Pro Davida znamenala divoká noc po maturitním večírku jen nezávazný sex, Tereza si z ní však odnesla trauma, se kterým se nedovede vyrovnat. V iVysílání České televize je nově k vidění desetidílný seriál Pět let, který se věnuje hranicím mezi konsenzuálním sexem a znásilněním. Režisér Damián Vondrášek nechává diváky do poslední chvíle v nejistotě, jestli mají věřit oběti, nebo obviněnému.

Tereza a David se spolu opili na maturitním večírku a pak skončili u Davida doma. Bujarou noc si ale po pěti letech každý z nich pamatuje jinak. David je přesvědčený, že se spolu vyspali za vzájemného souhlasu, zatímco Tereza svého bývalého spolužáka z gymplu obviní, že ji znásilnil. V desetidílném seriálu Pět let, který je od 26. září k vidění na iVysílání České televize, pak diváci mohou sledovat, jak se celý příběh postupně rozplétá. V každé epizodě se navíc perspektivy dvou hlavních postav střídají, což publiku umožňuje porozumět tématu sexuálního násilí v širším kontextu.

"Chtěli jsme, aby si lidé mohli situaci prožít z obou stran a třeba i překročili bariéru vlastních předsudků, se kterými k problému přistupují. Povědomí o tom, co je a není sexuální násilí, zůstává v Česku stále poměrně omezené. Mnoho lidí se pořád těžko sžívá s tím, že vznikla kampaň #MeToo nebo že se najednou ve veřejné debatě řeší otázka sexu se vzájemným souhlasem," vysvětluje režisér Damián Vondrášek, proč se společně se scenáristkou Sárou Zeithammerovou rozhodli kontroverzní téma otevřít.

"Řada lidí o znásilnění zpravidla uvažuje jako o něčem, co se oběti přihodí ze strany úplně cizího člověka, když jde v nočních hodinách parkem. Realita ale často bývá mnohem komplikovanější. Proto je třeba i lidi, kteří se k debatě o sexuálním násilí staví odmítavě, upozornit, v čem problém ve skutečnosti spočívá. Ve společnosti například panuje předpoklad, že když žena ke svému protějšku projeví jakýkoli náznak sympatií, automaticky to znamená, že se sexem souhlasí, ať už se později stane cokoli," vyjmenovává Vondrášek jeden z mýtů, který kolem znásilnění přetrvává.

Tvůrci seriálu se zároveň snaží reagovat na obviňování obětí, které se ve veřejné debatě v souvislosti s případy znásilnění často objevuje. Ženy, které se s několikaletým odstupem odhodlají o vlastním traumatu mluvit, totiž mnohdy čelí výčitkám, že se neozvaly dřív, a pochybnostem, jestli si všechno nevymyslely. "V řadě scén ukazujeme, proč je tak složité o znásilnění mluvit. Oběti čelí velkému strachu, jestli jim jejich nejbližší uvěří a podpoří je," upozorňuje Vondrášek.

Stereotyp, kterého se divák snadno chytí

Postavu studentky žurnalistiky Terezy přitom seriál zpočátku vykresluje poměrně nesympaticky. Působí jako ambiciózní vysokoškolačka, která chce o své traumatické zkušenosti napsat knihu, a divák se tak těžko oprostí od pochybností, jestli Tereze nejde spíš o literární senzaci. "Rozhodli jsme se publiku nabídnout stereotyp, kterého se snadno chytí. Vyprávět příběh z pohledu protagonistky, která je záměrně nesympatická, je samozřejmě z hlediska filmařiny dost riskantní. Společně s herečkou Alžbětou Malou jsme se ale postavu Terezy snažili vybalancovat tak, aby si k ní diváci nakonec cestu našli. Věřím, že o co víc ji zpočátku nebudou věřit, o to silněji se s ní emočně identifikují později," přibližuje Vondrášek.

Medik David ztvárněný hercem Samuelem Tomanem naopak v úvodních dílech vyznívá jako citlivý slušňák, kterého si publikum oblíbí docela snadno. "Šlo nám o to, aby příběh nebyl černobílý. Proto jsme dbali na to, abychom obě hlavní postavy znázornili dostatečně plasticky, aby v různých oblastech svého života projevovaly lidskost, a diváci se tak do nich dokázali vcítit. To nám umožnilo pracovat s nejistotou, která publikum udržuje v napětí. Člověk do poslední chvíle pochybuje, kde je pravda, a díky tomu se v různých fázích příběhu ztotožňuje s opačnými perspektivami," popisuje Vondrášek.

Spolupráci s neziskovými organizacemi, které se tématu sexuálního násilí věnují, se tvůrci při přípravách seriálu rozhodli vyhnout, aby diváci nenamítali, že už dopředu hájí konkrétní zájmy. Režisér přesto nevylučuje možnost, že by Pět let mohlo posloužit také jako edukativní materiál na školách, kde by studenti po promítání dostali příležitost o problematice debatovat s odborníky.

"Ačkoli se dnes na internetu a v populární kultuře objevuje obrovské množství nahoty, nebo minimálně explicitních sexuálních narážek, neexistuje tady systémový mechanismus, který by řešil, jak mládež v tomto ohledu vzdělávat. Sexuální výchova na školách se zpravidla příliš neliší od podoby, v jaké ji zažily starší generace, takže mezi mladými lidmi převládá značná neinformovanost a nezkušenost," zmiňuje Vondrášek. Právě proto by podle něj mohl seriál zaujmout i vzdělávací instituce.

Podívejte se na trailer k seriálu: