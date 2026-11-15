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Magazín

„Přišli jsme změnit statek a on změnil nás.“ Manželé z ruiny vybudovali ráj na zemi

Stejný dům dnes. Devadesát pět procent práce odvedli Vítkovičovi vlastníma rukama.
Jitka a Víťa Vítkovičovi přišli změnit statek – a on změnil je. Vše, co tu dnes dělá hostům radost, vybudovali vlastníma rukama.
Listopad 1999, první prohlídka. Po sběrateli šrotu, který tu žil od sedmdesátých let, zůstalo na dvoře sedm trabantů.
Jeden z pěti apartmánů. „Jsem estét, nechtěla jsem tu mít holé bílé zdi a ošklivé záclony,“ vysvětluje Jitka, která do manželových „čtyř zdí a postele“ vnesla útulnost.
Hlavní dům, než se do něj manželé pustili. Na úvěr ani dotace nedosáhli, a tak opravovali devět let z vlastních úspor a ze stavebního spoření.
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22 fotografií
Stejný dům dnes. Devadesát pět procent práce odvedli Vítkovičovi vlastníma rukama. |
Foto: Apartmány Kocourek, se souhlasem
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Když se na podzim 1999 poprvé rozhlédli po zpustlém statku v Kocourových Lhotkách u Pelhřimova, byli zamilovaní a bez peněz. Banky jim nepůjčily a kamarádi si ťukali na čelo. Z dvora plného šrotu se jim přesto podařilo vytvořit místo, kam se hosté vracejí celé roky.

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„Celý statek jsme měli jen pro sebe a užili si nádherné babí léto,“ hlásila po návratu nadšeně naše kolegyně a bylo jasné, že se tam budeme muset vypravit taky.

Majitele potkala náhodou na festivalu Mini v Holešovicích. Okouzlily ji fotografie i jeho nadšené vyprávění a o dva roky později vyrazila na statek i s dvouletým synem.

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„Pro děti je to doslova ráj, ale na své si přijdou i rodiče. Sauna, gril, ohniště a chajda určená výhradně k odpočinku, to je sen,“ popisovala, co se jí líbilo nejvíc.

A měla pravdu, modrobílý statek s uzavřeným dvorem a stoletými kaštany má nezaměnitelné kouzlo. Kocourovy Lhotky leží osm kilometrů od Pelhřimova a penzion tu dlouho hledat nebudete, osada má pouhých šest čísel popisných.

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Ti patří manželům Vítkovičovým, o zbytek se dělí dva sousedé. Když sem ale vyrazíte ve všední dny – a ideálně mimo hlavní sezonu – klidně nepotkáte celý den ani živáčka.

Stejný dům dnes. Devadesát pět procent práce odvedli Vítkovičovi vlastníma rukama.
Stejný dům dnes. Devadesát pět procent práce odvedli Vítkovičovi vlastníma rukama.Foto: Apartmány Kocourek, se souhlasem

Sedm trabantů a stoleté kaštany

Jitka a Víťa Vítkovičovi se potkali v roce 1998 na Sardinii. Víťa tam tehdy provázel turisty pro cestovní kanceláře a už nějakou dobu snil o rodinném penzionu, kde by s lidmi mohl trávit víc času.

„Můj sen to tehdy ale nebyl, bylo mi dvacet, studovala jsem pedagogickou fakultu a představovala jsem si život trochu jinak. Jenže jsem se zamilovala a nadšeně následovala svého muže,“ přiznává dnes Jitka Vítkovičová s úsměvem.

Vilu nechali v letech 1888–1889 postavit Faltovi. Na opravu teprve čeká, zatím je zakonzervovaná a děti si pod ní hrají na prolézačkách.
Vilu nechali v letech 1888–1889 postavit Faltovi. Na opravu teprve čeká, zatím je zakonzervovaná a děti si pod ní hrají na prolézačkách.Foto: aktuálně.cz – Jana Harmáčková

Na inzerát objevili jeden z největších statků v okolí. Čtyřicet let ho využívalo JZD, aniž cokoli opravilo, a od sedmdesátých let tu navíc žil sběratel šrotu.

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„Měli jsme tady sedm trabantů. Byla to opravdu apokalypsa,“ popisuje. „Navíc jsme na prohlídku přijeli v listopadu, přesně v současném pochmurném počasí. Přesto nás vila v srdci statku a stoleté kaštany absolutně uchvátily,“ vzpomíná.

Listopad 1999, první prohlídka. Po sběrateli šrotu, který tu žil od sedmdesátých let, zůstalo na dvoře sedm trabantů.
Listopad 1999, první prohlídka. Po sběrateli šrotu, který tu žil od sedmdesátých let, zůstalo na dvoře sedm trabantů.Foto: Apartmány Kocourek, se souhlasem

A přiznává i to, že se tehdy zamilovali hlavně do představy, jak krásné to tu jednou bude. Co všechno je čeká, si ani jeden z nich nejspíš nedovedl představit.

Devět let čekání, celý život dřiny

Koupě spolkla všechny úspory a úvěr od banky nepřipadal v úvahu, Jitka ještě studovala a Víťa do té doby žil v zahraničí. Všechno si proto odpracovali vlastníma rukama, šetřili, kde se dalo, a bez pomoci Víťovy maminky a rodiny by se neobešli.

Klid a pohoda v penzionu Kocourek dýchají z každého koutu.
Klid a pohoda v penzionu Kocourek dýchají z každého koutu.Foto: aktuálně.cz – Jana Harmáčková

Následující roky Jitka učila na střední škole, její manžel odjížděl za prací do ciziny, a sotva se vrátil, vydělané peníze vrazil do dalších oprav. „Je to renesanční člověk. Mluví osmi jazyky, naučil se všechna řemesla. Na co sáhne, to mu jde,“ říká s neskrývaným obdivem jeho žena. Kamarádi je přitom celou dobu přesvědčovali, že jsou blázni a že sem nikdo jezdit nebude.

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Když po devíti letech otevřeli první tři apartmány a přes internet dorazila první poptávka, zaplavila je čistá euforie.

Vrátíme vám peníze

Do idyly mělo ale místo tehdy ještě daleko, další stavby patřící ke statku zůstávaly ve špatném stavu. „Spousta lidí přijela a řekla: My se tady ale nechceme dívat na ruiny. Vždycky jsme odpověděli, ať se rozhlédnou po okolí a že jim kdyžtak vrátíme peníze. Nikdo nikdy neodjel,“ směje se Jitka. „A z některých, kteří odjet chtěli, se stali naši přátelé.“

Stolek pro nejmenší nechybí. Nočník, přebalovací pult nebo dětská židlička patřily k výbavě od začátku – byla to nejlevnější cesta, jak se odlišit.
Stolek pro nejmenší nechybí. Nočník, přebalovací pult nebo dětská židlička patřily k výbavě od začátku – byla to nejlevnější cesta, jak se odlišit.Foto: Apartmány Kocourek, se souhlasem

Zaměření na rodiny s dětmi vyplynulo tak nějak samo. Vítkovičovým se rok po otevření narodila dcera Emma, o dva roky později syn Víťa, a oba si na dvoře hrávali s dětmi hostů.

„Upřímně, byla to taky ta nejlevnější varianta. Koupit nočník a přebalovací pult není taková položka jako vybudovat wellness,“ přiznává.

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Sledovat, jak děti vracejících se hostů rok za rokem rostou, se ale manželům zalíbilo. Rodinným penzionem proto zůstali, i když si u nich hosté už dávno dopřejí také vyhřívaný zastřešený bazén, saunu nebo masáže.

Každý apartmán má svoji kuchyňku a kdo chce, objedná si snídaňový koš plný lokálních produktů včetně chleba, uzenin nebo medu, Jitka do něj navíc peče koláče a připravuje granolu.

Jeden z pěti apartmánů. „Jsem estét, nechtěla jsem tu mít holé bílé zdi a ošklivé záclony,“ vysvětluje Jitka, která do manželových „čtyř zdí a postele“ vnesla útulnost.
Hlavní dům, než se do něj manželé pustili. Na úvěr ani dotace nedosáhli, a tak opravovali devět let z vlastních úspor a ze stavebního spoření.
Stejný dům dnes. Devadesát pět procent práce odvedli Vítkovičovi vlastníma rukama.
Snídaně pod širým nebem. Do snídaňového koše dodávají okolní výrobci vejce, čerstvý chléb i uzeniny ze školního statku, koláč a granolu přidává Jitka. Rodině vystačí klidně i na večeři.
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„Vždycky jsem chtěla být hýčkaná. K hostům se chovám tak, jak bych chtěla, aby někdo pečoval o mě,“ říká.

Jen kapka v historii

Z celého areálu na člověka dýchá historie a není divu – první písemná zmínka o Lhotkách pochází z roku 1379. Za ta staletí osada vystřídala několik jmen, to současné jí zůstalo po statkáři Kocourovi, který tu hospodařil kolem roku 1570. Po roce 1948 ovšem stát statek znárodnil a pak už to s ním šlo jen z kopce.

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Interiéry si manželé malují sami, včetně pruhů a vzorů na stěnách. Jitka přiznává, že jsou čím dál větší perfekcionisté.
Interiéry si manželé malují sami, včetně pruhů a vzorů na stěnách. Jitka přiznává, že jsou čím dál větší perfekcionisté.Foto: aktuálně.cz – Jana Harmáčková

„Když jsme v historických pramenech přišli na to, že se jeden čas obec jmenovala Vítkovy Lhotky, pobavilo nás to,“ říká Jitka, pro niž je historie celoživotní koníček.

Po stopách bývalých majitelů statku pátrá už několik zim v archivech a dohledala i jejich potomky. „Silné bylo uvědomění, že jsme jenom kapka v historii. Před námi tu byli jiní a po nás budou další,“ říká. „Přišli jsme změnit statek a on změnil nás.“

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Šla by do toho po šestadvaceti letech znovu? „Samozřejmě že ne,“ odpovídá se smíchem bez zaváhání. „Ale když je vám dvaadvacet a nic neznáte, jdete do toho hlavně srdcem. A největší radost máme z toho, že se to navzdory všem pochybovačům podařilo a že hosté jezdí,“ uzavírá.

Děti, které tu kdysi dělaly první krůčky, dnes přijíždějí jako dospívající. Některé rodiny se vracejí každý rok.
Děti, které tu kdysi dělaly první krůčky, dnes přijíždějí jako dospívající. Některé rodiny se vracejí každý rok.Foto: Apartmány Kocourek, se souhlasem

Na opravu ještě čeká vila z konce 19. století a jedna ze stodol. Děti už jsou skoro dospělé a jestli statek jednou převezmou, je zatím ve hvězdách. Kaštany na dvoře mezitím dál nabízejí svůj stín hostům i domácím. Pár majitelů už přečkaly a času mají dost.

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Zdroj: autorský článek, apartmany-kocourek.cz

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