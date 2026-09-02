„Přísahám, svou dceru jsem nepustila.“ Matka popsala chvíle po převrácení trajektu

„Nepouštěj mě.“ To byla poslední slova, která Ayten Bicerová slyšela od své dvanáctileté dcery, než jí dívka vyklouzla z rukou. Spolu se svým šestiletým bratrem patří mezi pohřešované po nedělním neštěstí trajektu Filo Jet. Loď s 267 lidmi na palubě se při plavbě z Kypru do Turecka převrátila, nejméně osm lidí zemřelo. Přeživší nyní popsali chaos a boj o život na palubě.
Pětatřicetiletá Ayten Bicerová se s manželem Hayrim a třemi dětmi vracela z dovolené na Kypru. V neděli nastoupili na trajekt Filo Jet v přístavu Kyrenia a vydali se směrem k Turecku. V tu chvíli ještě netušili, že se cesta domů během několika minut změní v boj o přežití. Ayten i její manžel nehodu přežili. Jejich dvě děti ale od té chvíle nikdo neviděl.
Dvanáctiletá Saliha Miray Bicerová a její šestiletý bratr Mehmet Asaf Bicer patří mezi 20 lidí, po kterých záchranáři stále pátrají. Jejich matka popsala okamžik, kdy během chaosu na palubě cítila, jak jí dcera mizí z rukou. „Říkala: ‚Nepouštěj mě.‘ A já svou dceru nepustila. Přísahám, nepustila jsem ji,“ popsala Bicerová novinářům se slzami v očích.
Pak na ni však spadl kufr a dceru jí vyrazil z náruče. Matce se ještě podařilo chytit dívku za nohu, jenže ta byla potřísněná olejem z lodi a Ayten ji nedokázala udržet.
„Všude to klouzalo. Vyklouzla mi z ruky,“ řekla žena. Její manžel Hayri pak popsal bezmoc, kterou oba rodiče po nehodě prožívali. „Nemohli jsme nic udělat, přišli jsme o naše děti. Dvě z mých tří dětí jsou pryč. Nechali jsme je tady,“ popsal.
Křik a uvěznění lidé
Nedělní plavba z přístavu Kyrenia na severu Kypru měla být běžnou cestou do tureckého Taşucu. Během několika okamžiků se ale situace na trajektu změnila. Filo Jet začal podle svědků nabírat vodu a naklánět se. Z podpalubí se ozývaly hlasité rány. Cestující přitom zpočátku netušili, jak vážná situace je.
„Posádka přišla, podívala se a řekla nám, že nejde o žádný velký problém, jen o uvolněné těsnění, které způsobuje únik,“ popsal přeživší Serkan Kunduraci. Když přišel příkaz k evakuaci, mezi cestujícími vypukla panika. Loď se stále více nakláněla a lidé se snažili dostat ven.
Jak se loď nakláněla, část cestujících navíc zůstala uvězněná v zadní části. „Bylo tam tolik křiku. Nemohli se dostat ven. Lidé byli namačkaní a navršení jeden na druhém,“ vzpomínal. Kunduraci se nakonec dostal z lodi rozbitým oknem. Ve vodě pak uviděl lidi, kteří se snažili zachránit. „Viděl jsem některé, kteří neuměli plavat, jak umírali v moři,“ řekl.
Podle jeho svědectví si někteří lidé v panice nevzali ani záchranné vesty. „Byl tam jeden starý muž, nedokázali jsme ho dostat ven. Snažili jsme se ho vytáhnout, ale nepodařilo se nám to. Také se utopil,“ dodal.
„Vezměte mě taky.“
Mezi prvními, kteří k místu nehody dorazili, byl Muhammed Ozcelik. Provozuje firmu zaměřenou na vodní sporty a se svým člunem se okamžitě zapojil do záchrany. Z vody začal vytahovat jednoho člověka za druhým. Brzy ale bylo jasné, že těch, kteří potřebují pomoc, je mnohem víc, než může zvládnout jediný člun.
„Snažili jsme se udělat víc, než jsme mohli. Lidé říkali: ‚Vezměte mě taky, vezměte mě taky,‘ ale kapacita byla plná,“ popsal. Posádka podle něj přesto vzala na palubu více lidí, než pro kolik byl člun určen. „Lidé bojovali o život,“ dodal.
Podle agentury Reuters stále probíhá pátrání po 20 pohřešovaných. V úterý se k záchranné operaci připojil také specializovaný tým z Turecka s dálkově ovládaným podvodním robotem, který má pomoci lokalizovat vrak trajektu a případně i pohřešované. Loď se potopila zhruba čtyři námořní míle od pobřeží v oblasti, kde moře dosahuje hloubky kolem 500 metrů.
Neštěstí už má také právní dohru. Před soudem na severu Kypru stanulo osm členů posádky a ředitel společnosti Filo Denizcilik. Ti čelí podezření ze zavinění smrti z nedbalosti. Premiér severního Kypru Ünal Üstel slíbil důkladné vyšetření. „I ta nejmenší nedbalost bude odhalena. Kdokoli bude shledán vinným nebo odpovědným, nebude ušetřen,“ uvedl.
Úřady mezitím postavily mimo službu představitele přístavu, kteří plavbu trajektu povolili, a do odvolání pozastavily všechny plavby společnosti Filo Denizcilik ze severního Kypru. Bývalý ministr veřejných prací a dopravy Hasan Taçoy uvedl, že trajekt vyplul přibližně se 60procentní obsazeností, a podle něj proto mělo být záchranných vest dost. Zároveň však upozornil, že cestující před vyplutím nedostali potřebné bezpečnostní instrukce. Co přesně vedlo k převrácení lodi a zda bylo možné tragédii zabránit, má objasnit vyšetřování.
VIDEO: Bakterie, koroze a mořské proudy ohrožují zejména kajuty posádky.
Ublížení na zdraví z nedbalosti? Nehodu zbrusu nového obrněnce Tadeas řeší policie
Jen dva měsíce poté, co koncern Czechoslovak Group (CSG) v Paříži pokřtil čtyřkolovou verzi obrněnce Tadeas, musí řešit jeho nehodu. Mnohatunové vozidlo, ve kterém sedělo pět lidí, se poslední prázdninovou sobotu během předváděcí jízdy převrátilo. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, policie začala věc prověřovat pro podezření z trestného činu. Několik lidí museli záchranáři ošetřit.
Ruská „loď duchů“ se vynořila u Istanbulu přímo na pláži
Jak skončila ruská loď bez posádky až na tureckém pobřeží? Na mělčině u pláže Alacali nedaleko Istanbulu uvízla 108 metrů dlouhá ruská nákladní loď Omskij-107. Plavidlo s vyhořelým a těžce poškozeným můstkem dorazilo k tureckému pobřeží zcela bez posádky. Podle turecké agentury DHA se loď stala terčem útoku ukrajinských dronů nedaleko jednoho z ruských černomořských přístavů.
Babiš označil incidenty v Německu za vážné, Česko podpoří posílení bezpečnosti
Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) velmi vážné a musí být důkladně vyšetřeny. Česko je připraveno spolupracovat s Německem a dalšími evropskými a transatlantickými partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti, uvedl ve středu Babiš na síti X.
ŽIVĚ Po měsíci klidu se boje znovu rozhořely. Americké útoky si vyžádaly více než 10 obětí
Při poslední úterní vlně amerických útoků na Írán zemřelo 11 lidí, informovala dnes ráno agentura IRNA. Írán v noci na středu pokračoval v odvetných útocích na americké základny v arabském regionu. Írán ve středu v odvetných útocích zasáhl Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko a Irák. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města
Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byly podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.