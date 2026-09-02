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Magazín

„Přísahám, svou dceru jsem nepustila.“ Matka popsala chvíle po převrácení trajektu

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
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„Nepouštěj mě.“ To byla poslední slova, která Ayten Bicerová slyšela od své dvanáctileté dcery, než jí dívka vyklouzla z rukou. Spolu se svým šestiletým bratrem patří mezi pohřešované po nedělním neštěstí trajektu Filo Jet. Loď s 267 lidmi na palubě se při plavbě z Kypru do Turecka převrátila, nejméně osm lidí zemřelo. Přeživší nyní popsali chaos a boj o život na palubě.

Passenger boat capsizes off North Cyprus
Pětatřicetiletá Ayten Bicerová se s manželem Hayrim (na fotce) a jejich třemi dětmi vracela z dovolené na Kypru. Foto: REUTERS – Yiannis Kourtoglou
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Pětatřicetiletá Ayten Bicerová se s manželem Hayrim a třemi dětmi vracela z dovolené na Kypru. V neděli nastoupili na trajekt Filo Jet v přístavu Kyrenia a vydali se směrem k Turecku. V tu chvíli ještě netušili, že se cesta domů během několika minut změní v boj o přežití. Ayten i její manžel nehodu přežili. Jejich dvě děti ale od té chvíle nikdo neviděl.

Dvanáctiletá Saliha Miray Bicerová a její šestiletý bratr Mehmet Asaf Bicer patří mezi 20 lidí, po kterých záchranáři stále pátrají. Jejich matka popsala okamžik, kdy během chaosu na palubě cítila, jak jí dcera mizí z rukou. „Říkala: ‚Nepouštěj mě.‘ A já svou dceru nepustila. Přísahám, nepustila jsem ji,“ popsala Bicerová novinářům se slzami v očích. 

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Pak na ni však spadl kufr a dceru jí vyrazil z náruče. Matce se ještě podařilo chytit dívku za nohu, jenže ta byla potřísněná olejem z lodi a Ayten ji nedokázala udržet.

„Všude to klouzalo. Vyklouzla mi z ruky,“ řekla žena. Její manžel Hayri pak popsal bezmoc, kterou oba rodiče po nehodě prožívali. „Nemohli jsme nic udělat, přišli jsme o naše děti. Dvě z mých tří dětí jsou pryč. Nechali jsme je tady,“ popsal.

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Křik a uvěznění lidé

Nedělní plavba z přístavu Kyrenia na severu Kypru měla být běžnou cestou do tureckého Taşucu. Během několika okamžiků se ale situace na trajektu změnila. Filo Jet začal podle svědků nabírat vodu a naklánět se. Z podpalubí se ozývaly hlasité rány. Cestující přitom zpočátku netušili, jak vážná situace je.

Passenger boat capsizes off North Cyprus
Passenger boat capsizes off North Cyprus
A helicopter flies during a rescue operation after a ferry that capsized off the coast of Northern Cyprus
Passenger boat capsizes off North Cyprus
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„Posádka přišla, podívala se a řekla nám, že nejde o žádný velký problém, jen o uvolněné těsnění, které způsobuje únik,“ popsal přeživší Serkan Kunduraci. Když přišel příkaz k evakuaci, mezi cestujícími vypukla panika. Loď se stále více nakláněla a lidé se snažili dostat ven. 

Jak se loď nakláněla, část cestujících navíc zůstala uvězněná v zadní části. „Bylo tam tolik křiku. Nemohli se dostat ven. Lidé byli namačkaní a navršení jeden na druhém,“ vzpomínal. Kunduraci se nakonec dostal z lodi rozbitým oknem. Ve vodě pak uviděl lidi, kteří se snažili zachránit. „Viděl jsem některé, kteří neuměli plavat, jak umírali v moři,“ řekl.

Podle jeho svědectví si někteří lidé v panice nevzali ani záchranné vesty. „Byl tam jeden starý muž, nedokázali jsme ho dostat ven. Snažili jsme se ho vytáhnout, ale nepodařilo se nám to. Také se utopil,“ dodal.

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„Vezměte mě taky.“

Mezi prvními, kteří k místu nehody dorazili, byl Muhammed Ozcelik. Provozuje firmu zaměřenou na vodní sporty a se svým člunem se okamžitě zapojil do záchrany. Z vody začal vytahovat jednoho člověka za druhým. Brzy ale bylo jasné, že těch, kteří potřebují pomoc, je mnohem víc, než může zvládnout jediný člun.

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„Snažili jsme se udělat víc, než jsme mohli. Lidé říkali: ‚Vezměte mě taky, vezměte mě taky,‘ ale kapacita byla plná,“ popsal. Posádka podle něj přesto vzala na palubu více lidí, než pro kolik byl člun určen. „Lidé bojovali o život,“ dodal.

Podle agentury Reuters stále probíhá pátrání po 20 pohřešovaných. V úterý se k záchranné operaci připojil také specializovaný tým z Turecka s dálkově ovládaným podvodním robotem, který má pomoci lokalizovat vrak trajektu a případně i pohřešované. Loď se potopila zhruba čtyři námořní míle od pobřeží v oblasti, kde moře dosahuje hloubky kolem 500 metrů.

Neštěstí už má také právní dohru. Před soudem na severu Kypru stanulo osm členů posádky a ředitel společnosti Filo Denizcilik. Ti čelí podezření ze zavinění smrti z nedbalosti. Premiér severního Kypru Ünal Üstel slíbil důkladné vyšetření. „I ta nejmenší nedbalost bude odhalena. Kdokoli bude shledán vinným nebo odpovědným, nebude ušetřen,“ uvedl.

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Úřady mezitím postavily mimo službu představitele přístavu, kteří plavbu trajektu povolili, a do odvolání pozastavily všechny plavby společnosti Filo Denizcilik ze severního Kypru. Bývalý ministr veřejných prací a dopravy Hasan Taçoy uvedl, že trajekt vyplul přibližně se 60procentní obsazeností, a podle něj proto mělo být záchranných vest dost. Zároveň však upozornil, že cestující před vyplutím nedostali potřebné bezpečnostní instrukce. Co přesně vedlo k převrácení lodi a zda bylo možné tragédii zabránit, má objasnit vyšetřování.

VIDEO: Bakterie, koroze a mořské proudy ohrožují zejména kajuty posádky.

Bakterie, koroze a mořské proudy ohrožují zejména kajuty posádky. | Video: Aktuálně.cz

Zdroje: AP, Reuters, BBC

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