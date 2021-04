Příroda — naše budoucnost

Ochrana životního prostředí i trvalá udržitelnost rezonují společností i mezi korporacemi. Právě velcí hráči mají značný vliv na to, jakým směrem se snahy o udržitelné hospodářství budou ubírat. Pro francouzskou rodinnou společnost Bonduelle, výrobce mražené a konzervované zeleniny je půda nejcennější aktivum. Proto o ni pečuje tak, aby zůstala úrodnou i pro další generace.

Půda je základ

Udržitelné zemědělství představuje produkci potravin bez dlouhodobého poškození okolních ekosystémů s respektem a podporou přirozených cyklů půdních živin. Toho je dosahováno např. šetrnou orbou, střídáním plodin a využíváním organických hnojiv.

V Bonduelle praktikují několik alternativních agroekologických technik: dva roky po sobě nesejí na stejném poli stejné druhy zeleniny, hnojivům a pesticidům se snaží vyhýbat už v začátku, plevel je odstraňován mechanicky a na polích jsou instalovány sítě proti hmyzu.

Sklizeno v sezóně a plné zralosti

Zelenina je nejlepší, když je dodržena její běžná sezóna a je pěstována v nejvhodnějších oblastech pro danou plodinu. Pro zachování plné chuti a maximálního množství vitamínů a minerálů, by měla být zpracována co nejrychleji od sklizně. Výrobní závody Bonduelle jsou proto v těsné blízkosti polí a zpracování probíhá do 5hodin od sklizně. Krátké vzdálenosti mezi polem a závodem přispívají k rychlému zpracování plodin i ke snižování ekologické stopy.

Žádné zbytky

V Bonduelle využívají všechnu sklizenou zeleninu. Přebytky darují lokálním organizacím. Zelenina nevyhovující velikostí či tvarem je naporcována do dalších receptů. Ostatní části jsou zkrmeny, zpracovány do kompostu či využity jako zdroj energie, např. ve formě bioplynu.

Kontrola musí být

O každém poli vede Bonduelle záznamy o pěstěných odrůdách, výsevu a sklizni, eviduje hnojení a zavlažování. Pomáhají i moderní technologie, např. feromonové pasti na škůdce, které zanalyzují jejich velikost, vývojové stádium. Zemědělci tak mohou jednat v případě, že se úroda ocitne v ohrožení. Inovativní pěstitelské postupy jsou testovány s cílem, aby do roku 2025 mohly být na všech obdělávaných polích využívány alespoň dvě alternativní kultivační techniky.

Konzervy a recyklace

Konzervy chrání před světlem, vlhkostí, vzduchem a jsou nerozbitné. Proto není nutné používat konzervanty. Zelenina Bonduelle v konzervách vydrží dva až pět let s maximálními nutričními hodnotami, kterých je možné dosáhnout.

Efektivita recyklace konzerv je z obalových materiálů nejvyšší. Dochází až k 96procentní návratnosti. Roztavení užitých konzerv vyžaduje o 70 procent méně energie než výroba nových. Recyklací neztrácí ocelové konzervy nic ze svých vlastností, mohou tak být recyklovány do nekonečna.

Důležití jsou i samotní spotřebitelé. Svým zájmem o to, jak jejich dodavatel tyto potraviny produkuje/získává či preferencí dodavatelů, pracujících v souladu s udržitelným rozvojem. I to je způsob, jak dát výrobcům najevo, že zákazníkům záleží na tom, aby i další generace měly možnost fungovat a žít tak jako my nyní.

