Připravte si skvělou kávu během chvilky

Výbornou kávu s jemnou a bohatou mléčnou pěnou na jeden stisk tlačítka vám připraví inovativní kávovary Philips LatteGo. Jejich používání je velmi snadné a pohodlné, a navíc mají rekordně rychlou údržbu.

Jednu nezpochybnitelnou přednost kavárny mají. Když dopijete kávu, nemusíte uklízet kávovar. Domácí příprava v plnoautomatickém kávovaru měla v tomto směru až doteď nevýhodu. Především čištění složitých systémů přípravy mléčné pěny zabralo hodně času. Jenže to už teď neplatí. Revoluční systém Philips LatteGo je tak jednoduchý, že jeho vyčištění a údržba zabere jen 15 sekund. I proto se plnoautomatické kávovary se systémem Philips LatteGo mohou pyšnit označením, že dokážou vyčistit mléčný systém rychleji než jakýkoliv jiný kávovar*.

Systém LatteGo nevyužívá žádné trubičky a hadičky. Je navržen tak, aby byl jednoduchý, a přitom velmi efektivní v přípravě dokonalé mléčné pěny. Nová konstrukce nemá vliv jen na snadnou a rychlou údržbu, ale i na hygienu, protože v hadičkách a trubičkách se často drží špína. Pražič kávy a barista Ondřej Štoksa to vysvětluje: "Jde o to, aby se ingredience nezpracovávaly ve špinavém prostředí. U strojů, které umí pracovat s mlékem, se soustřeďte na to, aby nezůstávalo špinavé vedení mléka z nádržky," a dodává: "Existují i stroje, které žádné hadičky na vedení mléka nemají, a u těch je údržba jednodušší."

S revolučním systémem LatteGo žádná špína v mléčném okruhu nezůstane. Stačí napěňovací komoru vyjmout a propláchnout pod tekoucí vodou. Nebo ji můžete bez obav nechat umýt v myčce nádobí. Ostatně stejně jednoduchá je i celková údržba kávovarů Philips LatteGo. I spařovací jednotka je vyjímatelná a stačí ji propláchnout. Navíc se kávovar vyčistí sám po každém připraveném šálku kávy.

O to, aby každý šálek kávy byl perfektní, se postará postupně zásobník na kávová zrna s aroma těsněním a následně 100% keramické mlýnky, které jsou velmi přesné a trvanlivé a navíc zajistí, že se káva při přípravě nebude připalovat. Velkou předností je i možnost používání kohoutkové vody, aniž by bylo nutné pravidelně odstraňovat vodní kámen, a to až do přípravy 5000 šálků kávy**. Postará se o to patentovaný filtr AquaClean, stačí ho pravidelně měnit podle pokynů kávovaru.

Příprava kávy je u přístrojů Philips LatteGo velmi snadná a rychlá. V podstatě stačí zmáčknout tlačítko s vybraným nápojem. Pokud však máte vlastní preference, třeba na jemnost mletí kávy, teplotu nebo sílu nápoje, žádný problém. Vše si můžete nastavit a uložit do paměti. Každý další šálek nápoje bude přesně takový, jaký si přejete.

Více zjistíte na www.philips.cz/lattego.

* Na základě spotřebitelských testů v Německu, v porovnání s předními jednodotykovými, plně automatickými kávovary na přípravu kávy espreso s mlékem (2017).

** Založeno na 8 výměnách filtru, jak byly vyžádány přístrojem. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.