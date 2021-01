Před porodem manželovi navařte a upravte se. Vládní rady Korejkám vyvolaly poprask

Nejen v Jižní Koreji způsobily nedávno poprask rady na vládním webu o tom, co by ženy v jiném stavu měly dělat, aby uspokojily své manžely i během svého těhotenství. Obsahují mimo jiné doporučení, aby před porodem připravily manželovi jídlo a čisté oblečení nebo aby i po porodu vypadaly upraveně.

Tipy na to, jak uspokojit manžela a nepolevit v péči o něj i během těhotenství, vydalo vládní vedení jihokorejské metropole Soulu. Například v prvních týdnech by se jihokorejské ženy neměly vzdát domácích prací, aby tak "zůstaly fit" a příliš nepřibraly.

"Pověste své oblečení, které jste nosily před těhotenstvím, na viditelné místo, aby vás motivovalo k tomu, udržet si správnou váhu a dostat se do ní i po porodu," citoval rady britský web The Guardian. "Pokud máte sklony k přejídání nebo vynechání cvičení, zadívejte se na toto oblečení," píše se v radách.

Před plánovaným termínem porodu by také ženy podle vládních rad měly uklidit z lednice potraviny, které brzy projdou, a připravit muži až čtyři jídla, jako je kari nebo polévka, protože nejsou zvyklí vařit, a tak si předpřipravené jídlo mohou jenom ohřát a postarat se tak o sebe.

"Kupte si čelenku, ať po porodu nevypadáte neupraveně"

Mimo to by se měly ujistit, že jejich manželé a děti mají dostatek čistého oblečení na týden dopředu. "A kupte si čelenku, ať po porodu nevypadáte neupraveně," radí ženám vláda.

"Skutečně si stále myslí, že vdané ženy jsou mužovy hospodyně?" napsal podle jihokorejské tiskové agentury Yonhap jeden z uživatelů sociálních sítí.

Instrukce jihokorejským ženám byly publikovány na oficiálním vládním webu pro těhotné a matky a jeho obsah kontrolovala korejská společnost porodníků a gynekologů, uvedl deník Korea Herald. Po ostré kritice však podle britského Guardianu byly instrukce staženy.

Soulské vedení se brání tím, že informace byly dříve uveřejněny i na webu ministerstva zdravotnictví.

"Na konci těhotenství je nám zatěžko i jenom dýchat a oni očekávají, že budeme manželům chystat spodní prádlo a jídlo?!" kritizovala jedna z žen na sociálních sítích.

Jihokorejská porodnost, podobně jako například v Japonsku, v posledních letech klesá a na začátku ledna vyšla zpráva o tom, že poprvé v historii počet úmrtí předčil počet nově narozených dětí. Jedna z nejsilnějších asijských ekonomik tak doplácí na nízkou plodnost.

Jihokorejská vláda byla již dříve kritizována za sexistické rady svým obyvatelům. Před třemi lety například zveřejnila informaci, že ženy by se měly starat o svůj zevnějšek, zatímco muži o co nejlepší finanční zabezpečení. Debatu vzbudilo i doporučení, že muži, kteří utrácí hodně peněz na rande s ženou, by za to měli být náležitě odměněni.