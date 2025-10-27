Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Připojí klidně miliony zařízení současně: Firmy spoléhají na rychlou 5G síť

před 29 minutami
Představte si svět, kde se k síti připojí miliony zařízení současně a kde data proudí rychlostí blesku. Tohle už dávno není sci-fi, ale realita, kterou umožnil rozvoj 5G sítě.
Pro běžné uživatele znamená 5G síť třeba lepší připojení k internetu na festivalu nebo konferenci. Firmám pak nabízí obrovský rozvoj v digitalizaci a automatizaci. Přečtěte si, jaké výhody 5G síť přináší a proč na ni firmy stále více spoléhají.

Výhody 5G sítě najdete prakticky v každém oboru

Svou extrémní rychlostí, velmi nízkou latencí a vysokou kapacitou, představuje 5G síť skutečnou revoluci v oblasti telekomunikačních služeb. Rozmach 5G sítě je tak naprosto zásadní například v rozvoji automatizace v oborech jako jsou logistika a doprava, průmysl, zdravotnictví nebo zemědělství.

Představte si například moderní logistické centrum, ve kterém jsou zapojeny tisíce senzorů sbírající a odesílající nejrůznější data, kamery a další zařízení, která spolu neustále komunikují. Autonomní vozítka se například zcela sama starají o náklad i výklad zboží. A chytré senzory sledují, v jakém stavu náklad je. Takový obrovský tok dat je možný právě díky mnohonásobně větší kapacitě a rychlosti 5G sítě oproti jejím předchůdcům.  

Díky tomu, že se 5G síť šíří bezdrátově, dostane se i do míst, kde by budování tradiční infrastruktury představovalo vysoké náklady nebo by nebylo vůbec možné.

Privátní kampusové 5G sítě: Otevřená cesta k Průmyslu 4.0

Privátní kampusové 5G sítě umožnují využívat všech výhod digitalizace naplno a přejít na tzv. Průmysl 4.0. Ve kterém vzájemně komunikují nejrůznější zařízení od výrobních strojů, logistických systémů, chytrých senzorů a čidel.

Nízká latence je nezbytná například pro autonomní vozítka v logistických skladech nebo pro větší rozvoj autonomní dopravy, kde je okamžitá odezva naprosto klíčová.

Privátní 5G sítě jsou izolované od veřejného internetu, což výrazně snižuje riziko kybernetického útoku nebo neoprávněného přístupu k citlivým datům. Kapacita sítě se také mnohem snáz přizpůsobí konkrétním požadavkům firmy tak, aby zajistila hladký chod všech připojených zařízení. Využití 5G v businessu se tak naplno projevuje v průmyslu i tím, že vede například i k lepšímu plánování odstávek a údržby.

Na budování privátních kampusových sítí se v Česku dlouhodobě specializuje také T-Mobile a jejich divize pro firemní zákazníky T-Business. Pomáhá nasazovat privátní 5G sítě na vysokých školách, v průmyslu i logistice. "Komerční nasazení 5G sítí je součástí procesu digitalizace, která je pro konkurenceschopnost českých firem klíčová. Umožňuje pracovat rychleji, efektivněji, s menšími chybami, a ve výsledku tedy i levněji. Pokud chce být Česká republika zajímavá pro zahraniční investory, je nutné na vlnu digitalizace naskočit co nejdříve a využívat veškerý potenciál, který nabízí," dodává Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků v T-Mobile.

 
