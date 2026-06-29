Princezna Kate pro charitu zdolala nejvyšší vrcholy Anglie, Skotska a Walesu. Za 24 hodin

Princezna Kate na podporu nemocnice, kde se léčila s rakovinou, absolvovala výzvu Three Peaks Challenge (Výzva tří vrcholů), při níž za den zdolala nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu.
Podle Kensingtonského paláce se stala prvním členem královské rodiny, který tuto výzvu zvládl, uvedla britská média.
Čtyřiačtyřicetiletá manželka britského následníka trůnu prince Williama na sociálních sítích uvedla, že trasu absolvovala nejen jako fyzickou výzvu, ale také s cílem zvýšit povědomí o širších dopadech závažných onemocnění a získat finanční prostředky pro nadaci Royal Marsden Cancer Charity. Výpravu zahájila v sobotu večer a za 24 hodin zdolala skotský vrchol Ben Nevis, anglický Scafell Pike a velšský Snowdon.
Princezna na počátku roku 2024 oznámila diagnózu blíže neupřesněné formy rakoviny, kvůli které podstoupila chemoterapii, a v lednu 2025 uvedla, že je v remisi. „Prostřednictvím této výzvy chci zvýšit povědomí o hlubším dopadu závažných onemocnění a o významu holistické zdravotní péče,“ uvedla na síti X.
Kate se podělila také o své zkušenosti s rakovinou a hovořila o tom, jak si na vlastní kůži uvědomila, že tato nemoc může ovlivnit každý aspekt života člověka. „Každý rok slyší statisíce lidí v této zemi slova, která nikdo nechce slyšet,“ uvedla princezna. Následující léčba se podle ní dotýká jak fyzické, tak emocionální a psychické stránky života a ovlivňuje také rodiny, přátelství či práci.
Výzvu absolvovala sama, přičemž po cestě ji podporovala horská záchranná služba. Na konci ji přivítal princ William s jejich třemi dětmi, její rodiče a bratr. Podle serveru The Guardian ušla 37 kilometrů s celkovým převýšením více než 3000 metrů a mezi jednotlivými místy urazila autem vzdálenost 743,5 kilometru.
Organizace The Royal Marsden Cancer Charity je spojena s nemocnicí The Royal Marsden Hospital, v níž se princezna léčila. Nemocnice založená v roce 1851 je jednou z prvních na světě, která se začala specializovat na léčbu a výzkum rakoviny. Ročně ošetří na 40 tisíc pacientů z Británie i dalších zemí.
Zdroj: ČTK
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