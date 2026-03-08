Na první pohled působí jako surfař, influencer nebo model. Ve skutečnosti ale pětadvacetiletý mladík tráví pracovní dny v prostředí, do kterého by většina lidí nevkročila ani za nic. Jeho práce? Úklid extrémně znečištěných domů a nebezpečného odpadu. „Viděl jsem toho už hodně, takže se snažím nevcházet do těch domů v šoku. Ale někdy je to opravdu těžké,“ přiznává.
Jacob pracuje jako takzvaný hazmat cleaner – specialista na úklid biologicky nebezpečných nebo extrémně zanedbaných prostor. Denně tak vstupuje do domů, které jsou zaplněné odpadky, zamořené šváby nebo v nich stojí v místnostech plných moči.
A i když má na sobě ochranný overal, rukavice a masku, realita jeho práce je podle něj mnohem drsnější, než se může zdát.
„Zápach, objem věcí a množství nebezpečných materiálů navršených na sobě z toho udělaly jednu z nejnáročnějších zakázek, které jsem kdy dělal,“ řekl o jedné úklidové misi, kterou sdílel s veřejností.
Hodiny práce i nebezpečí
Jacob své pracovní zkušenosti ukazuje na sociálních sítích, kde ho sleduje více než 380 tisíc lidí. A jedno z jeho posledních videí z dvoudenního úklidu nasbíralo přes 852 tisíc zhlédnutí a více než 56 tisíc lajků. Krátké klipy ale podle něj zachycují jen zlomek reality. „Lidé vidí jen pár momentů. Ve skutečnosti jsou to hodiny metodické práce – balení odpadků do pytlů, jejich zajištění, opatrné odstraňování nebezpečných věcí a opakované čištění stejných povrchů,“ popisuje.
Při poslední zakázce narazil například na biologická rizika v podobě zvířecích exkrementů, obrovské množství švábů nebo nebezpečné předměty ukryté pod vrstvami odpadků – od rozbitého skla po ostré kovové hrany. Problémem byla také velmi špatná kvalita vzduchu.
A někdy musí být navíc extrémně opatrný i kvůli samotné budově. „Vždycky si dávám pozor, kam šlapu. V některých domech jsou i strukturální problémy, takže není jisté, co se může propadnout,“ vysvětluje.
Nový začátek
Přestože jeho videa na internetu vyvolávají šok i fascinaci, Jacob zdůrazňuje, že svou práci nevnímá jako formu zábavy. „Tohle není pro zábava pro ostatní. Je to něčí život a něčí domov,“ říká. „Cílem je bezpečnost, důstojnost a nový začátek,“ dodává.
Svou práci sdílet online, aby lidem ukázal realitu a zároveň pomohl změnit pohled na problém hromadění věcí. Podle něj totiž často nejde o lenost. „Mnoho lidí mi píše, že díky těm videím pochopili, že hromadění může souviset s duševním zdravím, traumatem nebo obrovským vyčerpáním,“ vysvětluje.
Od respektu po „zapalte to“
Internet ale umí být nekompromisní. Pod některými videi se objevují i komentáře typu: „Spalte ten dům“ nebo „Vyhoďte celý barák.“ A Jacob nad tím prý jen krčí rameny. Mnohem víc pro něj znamenají jiné zprávy. „Píší mi rodinní příslušníci lidí, kteří se ptají, jak pomoci někomu, koho milují, aniž by ho zahanbili,“ říká. „A právě to je dopad, o který mi jde,“ uzavírá.
Za ochranným oblekem a respirátorem se tak skrývá práce, která není jen o úklidu špíny. Často je totiž i o tom dát někomu šanci začít znovu.
Zdroj: Profimedia
